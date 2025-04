Składka zdrowotna zabija mały biznes! Jest apel do Prezydenta RP

Po sejmowym zamieszaniu ustawa o zmianie zasad składki zdrowotnej trafia do Senatu, a głosy sprzeciwu i poparcia ścierają się z nową siłą. Rzecznik MŚP w ostrym apelu do Prezydenta i Senatorów domaga się podpisania ustawy, która ma odciążyć najmniejszych przedsiębiorców. To nie przywilej, to ratunek dla tysięcy firm – alarmuje.