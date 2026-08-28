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Targi Kielce ważny adres dla przemysłu obronnego

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  • Artykuł sponsorowany
28 sierpnia 2026, 08:00
Targi Kielce ważny adres dla przemysłu obronnego
Targi Kielce ważny adres dla przemysłu obronnego
fot. Michał Stańczyk - 609-778-078 - michalstanczyk.pl
Materiały prasowe

W branży obronnej o znaczeniu targów nie decyduje wyłącznie liczba wystawców ani powierzchnia ekspozycji. Liczy się przede wszystkim to, kto przyjeżdża i czy obecność na wydarzeniu może otworzyć firmom drogę do nowych rynków, zamówień i partnerów. MSPO w Kielcach zbudowało wokół ekspozycji system spotkań biznesowych, obecności administracji i zagranicznych delegacji. Dzięki temu jest dziś jednym z najważniejszych wydarzeń branży obronnej w Europie.

Tegoroczna skala jest rekordowa: 1149 wystawców z 41 krajów, w tym 503 firmy z Polski. Krajem Wiodącym będzie Kanada, reprezentowana przez blisko 190 przedsiębiorstw. Na MSPO zaproszono delegacje z 72 państw – przedstawicieli administracji, sił zbrojnych oraz instytucji związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Udział potwierdziły dotąd delegacje z 21 krajów. Osobną grupę stanowią przedstawiciele korpusu dyplomatycznego – udział zapowiedzieli ambasadorowie i przedstawiciele placówek dyplomatycznych kilkudziesięciu państw. Rok wcześniej w MSPO uczestniczyło 170 oficjalnych delegacji z 42 państw, skupiających przedstawicieli zagranicznych władz, sił zbrojnych i instytucji, oraz łącznie 514 oficjalnych gości z zagranicy.

Jednym z filarów MSPO jest współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Polską Grupą Zbrojeniową, strategicznym partnerem wydarzenia. Obecność MON, Sił Zbrojnych RP i największych podmiotów krajowego przemysłu sprawia, że targi są miejscem nie tylko prezentacji sprzętu, ale również rozmów o modernizacji armii i zamówieniach. Ich efektem są także podpisywane podczas MSPO umowy. W 2025 r. zawarto tu m.in. kontrakt na 46 radarów pasywnej lokacji SPL o wartości ok. 5,7 mld zł, umowę na radary NUR-12ME/M za ok. 806 mln zł oraz umowę na dostawę 23 tys. karabinków Grot, będącą częścią pakietu kontraktów zawartych przez Agencję Uzbrojenia z podmiotami PGZ o wartości ponad 6 mld zł.

Targi Kielce ważny adres dla przemysłu obronnego

Targi Kielce ważny adres dla przemysłu obronnego

Materiały prasowe

Za skalą wydarzenia idzie coraz mocniej rozbudowywany program gospodarczy. Kanada, obok dużej ekspozycji, organizuje zamknięte spotkania B2B. Współpracy przemysłowej poświęcone będzie również polsko-koreańskie spotkanie z udziałem m.in. Defense Acquisition Program Administration (DAPA), południowokoreańskiej agencji odpowiedzialnej za zamówienia obronne, Korea Aerospace Industries, Hyundai Rotem i Hanwha Aerospace. Z kolei Ministerstwo Rozwoju i Technologii przeprowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw zainteresowanych wejściem do systemu zamówień armii USA oraz współpracą z instytucjami i agencjami NATO.

To ważna zmiana także dla firm, które dotąd nie postrzegały sektora obronnego jako swojego rynku. Zamówienia wojska obejmują nie tylko uzbrojenie, ale również logistykę, budownictwo, technologie czy usługi. Podczas wydarzenia „Administracja dla obronności” przedsiębiorcy będą mogli spotkać w jednym miejscu przedstawicieli MON, MSZ, MRiT oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

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– MSPO pokazuje, że w Polsce można zbudować wielkie wydarzenie o międzynarodowym znaczeniu, jeśli potrafi się odpowiednio wykorzystać potencjał rynku. Ale sama dobra koniunktura nie wystarczy. Nad tymi czterema dniami pracujemy przez cały rok: jesteśmy obecni na najważniejszych wydarzeniach branżowych za granicą, rozmawiamy z przemysłem, administracją i rządami oraz osobiście zapraszamy partnerów do Kielc. To konsekwentnie budowana sieć relacji – mówi dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

Targi Kielce ważny adres dla przemysłu obronnego

Targi Kielce ważny adres dla przemysłu obronnego

Materiały prasowe

Dziś sprzyja temu pozycja Polski. Rosnące wydatki na obronność, przyspieszona modernizacja armii i znaczenie wschodniej flanki NATO sprawiają, że krajowy rynek jest w centrum zainteresowania globalnych producentów. Jednocześnie polskie przedsiębiorstwa coraz częściej szukają możliwości wejścia do międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Rosnący popyt na powierzchnię targową był też jednym z impulsów do rozbudowy Targów Kielce. MSPO 2026 zajmie ponad 46 tys. m kw. i po raz pierwszy wykorzysta nową halę, która zwiększy możliwości organizacji zarówno Salonu Obronnego, jak i innych dużych wydarzeń.

W branży, w której od pierwszego spotkania do kontraktu mogą minąć miesiące lub lata, sukces targów trudno mierzyć wyłącznie liczbą stoisk. Ich wartość zaczyna się wtedy, gdy spotkanie przy stoisku staje się początkiem współpracy. I właśnie o takie spotkania Kielce zabiegają przez cały rok.

Źródło: Artykuł sponsorowany
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