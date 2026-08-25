W bieżącym roku emeryci i renciści co miesiąc mogą otrzymywać z ZUS ponad 336 zł na opłaty za prąd, gaz i ciepło. Którzy seniorzy otrzymają to wsparcie? Sprawdź, co należy zrobić, aby je dostać i podreperować domowy budżet.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny

Rosnące koszty energii powodują, że wielu seniorów może potrzebować dodatkowego wsparcia finansowego. Przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przewidują wypłatę ryczałtu energetycznego. Świadczenie to ma złagodzić emerytom i rencistom koszty związane z opłatami za prąd, gaz czy energię cieplną.

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Świadczenie nie jest dostępne dla każdego emeryta lub rencisty. Prawo do ryczałtu energetycznego przysługuje seniorom będącym:

kombatantem bądź inną osobą uprawnioną (emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne),

bądź inną osobą uprawnioną (emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne), żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych.

Ryczałt energetyczny może otrzymać także:

wdowa lub wdowiec pozostały po kombatancie lub innej osobie uprawnionej,

wdowa po żołnierzu przymusowo zatrudnianym.

Wniosek ZUS-ERK i załączniki

W celu uzyskania ryczałtu energetycznego należy złożyć wniosek ZUS-ERK. Jest on dostępny w placówkach ZUS lub na stronie www.zus.pl. Dodatkowo należy złożyć:

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decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

- stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych,

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- potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,

Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych, zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

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Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego ZUS-ERK można złożyć w każdym czasie w dowolnej placówce ZUS osobiście lub przez pełnomocnika (pisemnie lub ustnie do protokołu) bądź za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego.

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Od decyzji przysługuje odwołanie w formie pisemnej lub ustnej, kierowane do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

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Wysokość ryczałtu energetycznego w 2026 roku

Od 1 marca 2026 r. wysokość ryczałtu wynosi 336,16 zł miesięcznie. Oznacza to, że w ciągu tego roku uprawnieni otrzymają prawie 4034 zł. Seniorzy dostają świadczenie w tej wysokości niezależnie od dochodu, przy czym ryczałt wypłacany jest każdego miesiąca wraz z emeryturą lub rentą.

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Ryczałt energetyczny podlega corocznie waloryzacji od dnia waloryzacji emerytur i rent. Jego wysokość co roku ogłaszana jest w komunikacie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, publikowanym w „Monitorze Polskim”.

Podstawa prawna