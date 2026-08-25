REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet kilka lat więcej do emerytury. ZUS apeluje do matek i ojców o złożenie jednego dokumentu

Nawet kilka lat więcej do emerytury. ZUS apeluje do matek i ojców o złożenie jednego dokumentu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 sierpnia 2026, 09:15
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
ZUS, pieniądze, gotówka, świadczenie, emerytura
Nawet kilka lat więcej do emerytury. ZUS apeluje do matek i ojców o złożenie jednego dokumentu
Kuba Kwiatkowski
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Miesiące lub lata spędzone na opiece nad dziećmi nie muszą oznaczać niższej emerytury. ZUS przypomina, że okresy urlopów macierzyńskich i wychowawczych wliczają się do stażu ubezpieczeniowego oraz podwyższają kapitał emerytalny. Część rodziców ma te okresy dopisane automatycznie, ale setki tysięcy osób - szczególnie starsze roczniki - muszą złożyć specjalny wniosek, by nie stracić pieniędzy.

Przerwa w aktywności zawodowej ze względu na narodziny i wychowanie dzieci to dla wielu rodziców naturalny etap życia. Niestety, w starym systemie prawnym ten czas często oznaczał "dziurę" w historii ubezpieczenia, która drastycznie obniżała ostateczną kwotę świadczenia na starość. Dziś przepisy chronią kapitał emerytalny osób rezygnujących z pracy na rzecz opieki nad maluchami. Okresy te są traktowane przez ZUS jako okresy składkowe lub nieskładkowe, a państwo opłaca za rodziców odpowiednie składki. Kluczowy jest jednak moment, w którym te dzieci przyszły na świat oraz status zawodowy rodzica w tamtym momencie. To od tych czynników zależy, czy ZUS sam pamięta o Twoich prawach, czy musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek, by uratować swoje pieniądze.

REKLAMA

REKLAMA

Rocznik ma znaczenie. Kto musi pilnować wniosku do ZUS?

Zasady rozliczania czasu spędzonego z dzieckiem dzielą rodziców na dwie główne grupy. Cezurą rewolucjonizującą system emerytalny w Polsce jest 1 stycznia 1999 roku. To data wejścia w życie wielkiej reformy ubezpieczeń społecznych.

Dzieci urodzone przed 1 stycznia 1999 roku (Ważny wniosek!)

Jeśli wychowywałeś dzieci przed tą datą, Twój kapitał początkowy oraz ogólny staż pracy nie uwzględniają automatycznie przerw na opiekę. Wynika to z faktu, że przed 1999 rokiem urlopy wychowawcze były ewidencjonowane wyłącznie w papierowych aktach zakładów pracy, a ZUS nie posiadał centralnej, cyfrowej bazy danych o każdym ubezpieczonym.

  • Co trzeba zrobić? Musisz złożyć wniosek o ustalenie lub ponowne przeliczenie kapitału początkowego. Jeśli tego nie zrobisz, ZUS wyliczy Twoją emeryturę tak, jakbyś w tych latach w ogóle nie istniał w systemie.
  • Jakie dokumenty są wymagane? Do wniosku należy dołączyć skrócone akty urodzenia dzieci oraz zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające dokładne okresy przebywania na urlopie wychowawczym (lub bezpłatnym na cele opiekuńcze). Jeśli zakład pracy już nie istnieje, dowodem mogą być wpisy w oryginalnej legitymacji ubezpieczeniowej (tzw. zielonej książeczce) lub szczegółowe świadectwa pracy.

Dzieci urodzone po 31 grudnia 1998 roku (Automatyzm z wyjątkami)

W nowym systemie emerytalnym sytuacja jest znacznie prostsza. Za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych składki emerytalne są opłacane na bieżąco z budżetu państwa.

REKLAMA

  • Pracodawca ma ustawowy obowiązek wykazywać te okresy w comiesięcznych raportach rozliczeniowych przesyłanych do ZUS (formularze ZUS RCA oraz ZUS RSA).
  • Informacje te trafiają bezpośrednio na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS i automatycznie budują przyszłą emeryturę.
  • Ważny wyjątek: Jeśli rodzic przed narodzeniem dziecka nie był zatrudniony na umowę o pracę (np. prowadził własną działalność gospodarczą, pracował na nieozusowanych umowach o dzieło, studiował lub był bezrobotny), a uzyskał prawo do przerw opiekuńczych, powinien osobiście zweryfikować w ZUS, czy okres ten został prawidłowo zaewidencjonowany na jego koncie. W takich przypadkach często konieczne jest złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z tytułu opieki nad dzieckiem.

Okresy składkowe czy nieskładkowe? Jak ZUS to przelicza

Dla celów emerytalnych kluczowe jest precyzyjne rozróżnienie statusu czasu spędzonego z dzieckiem. Ma to gigantyczny wpływ na ostateczną formułę, według której ZUS wylicza wartość Twojego kapitału:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Urlop macierzyński / rodzicielski / ojcowski: To okres składkowy. Od pobieranego przez rodzica zasiłku macierzyńskiego odprowadzane są pełne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawę wymiaru tych składek stanowi kwota wypłaconego zasiłku. Dla ZUS jest to czas traktowany na równi ze zwykłą, pełnowymiarową pracą.
  • Urlop wychowawczy: To okres nieskładkowy (w ujęciu starego systemu sprzed 1999 roku) lub okres, za który składki finansuje bezpośrednio budżet państwa (w nowym systemie).
  • Wyjątkowo korzystny przelicznik: Przy obliczaniu kapitału początkowego za okresy opieki nad dziećmi przed 1999 rokiem, ustawodawca zastosował bardzo ważny ukłon w stronę matek. Choć urlop wychowawczy był okresem nieskładkowym (za który zazwyczaj przyjmuje się przelicznik 0,7 proc.), to w przypadku opieki nad dziećmi ZUS stosuje przelicznik wynoszący 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok - czyli dokładnie tyle samo, ile za czyste okresy składkowe (czyli czas faktycznej pracy).
  • Maksymalny limit czasowy: ZUS nie zalicza opieki nad dziećmi bez limitu. Przepisy pozwalają na zaliczenie do stażu emerytalnego maksymalnie 3 lat (36 miesięcy) urlopu wychowawczego na jedno dziecko. Łączny wymiar urlopów wychowawczych na wszystkie dzieci nie może przekroczyć 6 lat (72 miesięcy). Istnieje jeden wyjątek: jeśli dziecko z powodu stanu zdrowia wymagało szczególnej opieki (potwierdzonej orzeczeniem o niepełnosprawności), rodzicowi przysługują dodatkowe 3 lata na to konkretne dziecko.

Nie tylko matki. Ojciec też ma prawo do doliczenia stażu

Choć statystycznie to kobiety najczęściej korzystają z przerw na opiekę nad dziećmi, polskie przepisy emerytalne są w pełni neutralne pod względem płci. Mężczyzna, który przebywał na urlopie ojcowskim, rodzicielskim czy wychowawczym, ma dokładnie takie same prawa do podwyższenia swojej emerytury. Jeśli ojciec zajmował się dziećmi przed 1999 rokiem i to on faktycznie przebywał na urlopie wychowawczym (co potwierdzają dokumenty z jego ówczesnego zakładu pracy), może złożyć wniosek o doliczenie tego okresu do swojego kapitału początkowego. Warto jednak pamiętać o kluczowej zasadzie: prawo do tego stażu przysługuje tylko jednemu z rodziców za dany okres. Czas opieki nad tym samym dzieckiem w tym samym przedziale czasowym nie może zostać policzony podwójnie matce i ojcu jednocześnie. Jeśli rodzice dzielili się opieką (np. najpierw rok matka, potem rok ojciec), ZUS odpowiednio podzieli te miesiące między dwa osobne konta emerytalne na podstawie przedstawionych dokumentów.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy lata wychowywania dzieci wliczają się do emerytury? Tak, lata spędzone na wychowywaniu dzieci wliczają się do emerytury. Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie są traktowane jako okresy składkowe, natomiast urlopy wychowawcze podnoszą kapitał emerytalny. W przypadku dzieci urodzonych przed 1999 rokiem konieczne jest jednak złożenie wniosku o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, by ZUS uwzględnił ten czas w stażu.

Jaki wniosek trzeba złożyć do ZUS, aby doliczyć lata za dzieci? Aby doliczyć lata za dzieci urodzone przed 1999 rokiem, należy złożyć formularz ZUS ERP-6 (Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych) wraz z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS-KP-1). Do dokumentów należy dołączyć skrócone akty urodzenia dzieci oraz świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawców potwierdzające okresy urlopów opiekuńczych.

Ile ZUS dolicza do emerytury za jedno dziecko? ZUS nie dopisuje do emerytury stałej, ryczałtowej kwoty za sam fakt posiadania dziecka. Wymiar dopłaty zależy od tego, jak długo rodzic przebywał na urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz jakie wynosiły jego zarobki. Za urlop wychowawczy ZUS może zaliczyć maksymalnie do 3 lat (36 miesięcy) na jedno dziecko, stosując przy kapitale początkowym korzystny przelicznik 1,3 proc. za każdy rok ubezpieczenia.

Czy okres opieki nad dzieckiem bez prawa do zasiłku wlicza się do stażu? Tak, urlop wychowawczy - nawet jeśli był bezpłatny i rodzic nie otrzymywał w jego trakcie żadnego zasiłku wychowawczego - jest traktowany przez ZUS jako okres nieskładkowy (z przelicznikiem 1,3 proc. przy kapitale początkowym). Państwo chroni w ten sposób okresy przerw w zatrudnieniu przeznaczone na osobistą opiekę nad dzieckiem do limitu 3 lat na dziecko.

Co to jest program Mama 4 Plus i komu przysługuje? Program Mama 4 Plus to potoczna nazwa Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego. Przysługuje matkom (a w wyjątkowych sytuacjach ojcom), które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. Świadczenie to jest przeznaczone dla osób, które z powodu wieloletniej opieki nad liczną rodziną nie mogły podjąć pracy zawodowej i nie wypracowały minimalnej emerytury. ZUS dopłaca im kwotę brakującą do poziomu najniższej emerytury krajowej.

Czy praca na umowie zlecenie podczas urlopu wychowawczego wpływa na emeryturę? Jeśli rodzic na urlopie wychowawczym podejmie pracę na umowie zlecenie, która rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. W takim przypadku budżet państwa przestaje finansować składki z tytułu urlopu wychowawczego, a na konto emerytalne trafiają składki odprowadzane bezpośrednio od wynagrodzenia z umowy zlecenie. Staż emerytalny nadal rośnie, ale zmienia się źródło finansowania składek.

Kto musi złożyć wniosek do ZUS za opiekę nad dziećmi urodzonymi przed 1 stycznia 1999 roku?

Rodzic, który wychowywał dzieci przed 1 stycznia 1999 roku, musi złożyć wniosek o ustalenie lub ponowne przeliczenie kapitału początkowego. Bez tego ZUS wyliczy emeryturę tak, jakby rodzic „w tych latach w ogóle nie istniał w systemie”.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku ZUS za dzieci urodzone przed 1 stycznia 1999 roku?

Do wniosku należy dołączyć skrócone akty urodzenia dzieci oraz zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okresy urlopu wychowawczego lub bezpłatnego na cele opiekuńcze. Gdy zakład pracy nie istnieje, dowodem mogą być wpisy w oryginalnej legitymacji ubezpieczeniowej lub szczegółowe świadectwa pracy.

Czy okresy opieki nad dziećmi urodzonymi po 31 grudnia 1998 roku trafiają automatycznie do ZUS?

Po 31 grudnia 1998 roku pracodawca wykazuje urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze w raportach ZUS RCA oraz ZUS RSA, a dane trafiają na konto w ZUS. Rodzic niezatrudniony na umowę o pracę przed narodzeniem dziecka powinien zweryfikować ewidencję w ZUS.

Jakie limity urlopu wychowawczego ZUS zalicza do stażu emerytalnego za dzieci?

ZUS może zaliczyć maksymalnie 3 lata (36 miesięcy) urlopu wychowawczego na jedno dziecko. Łączny wymiar urlopów wychowawczych na wszystkie dzieci nie może przekroczyć 6 lat (72 miesięcy); przy dziecku wymagającym szczególnej opieki przysługują dodatkowe 3 lata.

Czy ojciec może doliczyć urlop wychowawczy sprzed 1999 roku do kapitału początkowego?

Polskie przepisy emerytalne są neutralne pod względem płci. Ojciec, który faktycznie przebywał przed 1999 rokiem na urlopie wychowawczym, może złożyć wniosek o doliczenie okresu do kapitału początkowego; ten sam okres nie może być policzony podwójnie matce i ojcu.

Powiązane
Emerytura czy
Emerytura czy "kompensówka"? Nauczyciele masowo sprawdzają ten wiek. ZUS stawia twarde warunki
Chcesz zamontować klimatyzację? Uważaj na surową decyzję fiskusa, możesz stracić tysiące złotych z powodu jednego zapisu na fakturze
Chcesz zamontować klimatyzację? Uważaj na surową decyzję fiskusa, możesz stracić tysiące złotych z powodu jednego zapisu na fakturze
Rząd zdecydował w sprawie wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.
Rząd zdecydował w sprawie wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Świadczenia socjalne i inne formy pomocy dla seniora z gmin
25 sie 2026

Starzejące się społeczeństwo w Polsce to fakt. Wielu z seniorów wymaga nie tylko stałej opieki, ale też wsparcia finansowego, które staje się dla nich często jedynym sposobem na pokrycie kosztów utrzymania. Pomoc udzielana jest przede wszystkim na szczeblu gmin, bo to właśnie lokalna polityka senioralna ma wpływ na poprawę sytuacji najstarszej części społeczeństwa. Na co możesz liczyć?
Koniec patostreamingu w Polsce. Za jakie treści w Internecie grozi teraz więzienie?
25 sie 2026

Od 23 sierpnia 2026 r. w Polsce obowiązuje zakaz patostreamingu. Nowy art. 255b Kodeksu karnego przewiduje do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie w sieci treści z przemocą, poniżaniem czy pokazywaniem przestępstw - jeśli ma to przynieść twórcy pieniądze lub popularność. Gdy ofiarą jest dziecko, kara wzrasta do 5 lat pozbawienia wolności.
Emerytury z ZUS tylko na konto? Jest decyzja ministerstwa w sprawie wypłat
25 sie 2026

ZUS zaproponował całkowitą rezygnację z wypłacania emerytur i rent w gotówce za pośrednictwem poczty. Oznaczałoby to konieczność przekazywania wszystkich świadczeń na rachunki bankowe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję w tej sprawie. Polaków czekają zmiany?
Mikrodotacje dla seniorów 60+. Można dostać 2500 zł. Nabór wniosków rusza 1 września
25 sie 2026

W październiku 2026 r. rusza kolejna edycja programu mikrograntów dla seniorów. Maksymalne wsparcie finansowe to 2500 zł, wnioski można składać od 1 września do 9 października 2026 r. Mikrodotacje dla seniorów 2026 to konkurs wspierający oddolne inicjatywy aktywnych seniorów. Jest skierowany do osób w wieku 60+.

REKLAMA

Zwolnienie z WF w roku szkolnym 2026/2027. Nie zawsze oznacza, że uczeń może zostać w domu
25 sie 2026

Zbliżający się rok szkolny oznacza dla wielu rodziców nie tylko zakup podręczników i przyborów, ale również uporządkowanie spraw zdrowotnych dziecka. Jedną z częstszych kwestii jest zwolnienie z wychowania fizycznego. Nie zawsze jednak dokument od lekarza oznacza całkowity zakaz uczestniczenia w lekcjach. Przepisy przewidują różne sytuacje, a znaczenie ma zarówno zakres ograniczeń zdrowotnych, jak i decyzja dyrektora szkoły.
Dofinansowanie z PFRON do remontu mieszkania 2026. Nawet 144 tys. zł i 95 proc. kosztów
25 sie 2026

Osoby z niepełnosprawnością, które mają trudności z poruszaniem się i potrzebują dostosować mieszkanie do swoich potrzeb, mogą ubiegać się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych. Wsparcie z PFRON może pokryć do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, a przy przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym 9652,19 zł brutto ustawowy limit sięga niemal 150 tys. zł. Na co można przeznaczyć pieniądze?
Nawet 4719 zł co miesiąc na koncie seniora. ZUS pozwala łączyć te dwa dodatki
25 sie 2026

Na konta seniorów oraz osób wymagających opieki mogą trafiać duże sumy z ZUS - łącznie nawet 4719,36 zł każdego miesiąca. Wszystko dzięki przepisom, które pozwalają na legalne łączenie dwóch potężnych zastrzyków gotówki. Choć dla wielu brzmi to zaskakująco, urzędnicy nie tylko nie zabraniają takich podwójnych wypłat, ale wręcz zachęcają do składania wniosków. Jest jednak jeden poważny haczyk: wystarczy pomylić jedną nazwę świadczenia, aby zamiast pieniędzy na koncie, narazić się na konieczność ich zwrotu.
Jak wygrać przetarg medyczny? Poradnik dla firm bez działów przetargów
25 sie 2026

Jak wygrywa się przetarg? Najczęściej nie dzięki największemu działowi prawnemu, ale dzięki dobrze dobranemu postępowaniu, poprawnej analizie SWZ, realistycznej wycenie i ofercie złożonej bez błędów formalnych. Wiele firm pyta też: jak stanąć do przetargu, jak znaleźć, kto wygrał przetarg i z jakiego powodu można unieważnić przetarg. W tym artykule pokazujemy, że do skutecznego udziału w zamówieniach publicznych nie zawsze potrzebujesz własnego działu przetargowego - możesz działać samodzielnie, z pomocą zewnętrznych ekspertów lub z narzędziami, które automatyzują monitoring, analizę dokumentacji i przygotowanie oferty.

REKLAMA

Od kogo najlepiej kupować złoto? 5 zasad weryfikacji wiarygodności sprzedawcy
25 sie 2026

W pierwszym kwartale 2026 roku globalny popyt na sztabki i monety wyniósł 474 tony, czyli aż o 42 proc. więcej niż rok wcześniej. To drugi najwyższy kwartalny wynik w historii pomiarów World Gold Council. Rosnące zainteresowanie kruszcem naturalnie sprawia, że po fizyczne złoto coraz chętniej sięgają też osoby, które wcześniej nie miały z nim do czynienia. Niestety przy pierwszych zakupach najłatwiej popełnić podstawowy błąd. Początkujący inwestorzy często skupiają się głównie na cenie sztabki czy monety, zamiast na tym, komu właściwie przekazują swoje pieniądze.
Zanim system kaucyjny zostanie rozszerzony o szklane butelki
25 sie 2026

Czy system kaucyjny zostanie rozszerzony o szklane butelki? Zanim zaczniemy dokładać sklepom kolejne obowiązki, oceńmy funkcjonowanie i koszty uruchomionego już systemu. Należy rozwiązać również aktualne problemy występujące w sklepach w związku ze zbiórką.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA