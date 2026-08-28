Korzystając z urlopu macierzyńskiego nadal można dostać te pieniądze. Dotyczy też rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego

Czy pracownicy-rodzice korzystający z przysługujących im uprawnień tracą finansowe przywileje? Stosunek pracy w początkowym okresie życia ich dziecka jest szczególnie chroniony, a co z finansami? Te zasady powinny znać osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.

Pod koniec roku wiele osób myśli o trzynastce

Czwarty kwartał roku kalendarzowego to czas, w którym pracownicy zatrudnieni u pracodawców z sektora budżetowego bardziej niż w innych momentach roku skupiają się na tematyce dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Choć świadczenie to jest wypłacane dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego, to jednak prawo do niego jest co do zasady uzależnione od tego, czy pracownik przepracował u pracodawcy cały rok kalendarzowy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje bowiem pracownikom jednostek sfery budżetowej rozumianym jako pracownicy:

1) państwowych jednostek sfery budżetowej;

2) zatrudnieni w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach;

3) samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących odpowiednią gospodarkę finansową;

4) biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

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Trzynastka przysługuje za okres efektywnej pracy

Podstawową zasadą rządzącą prawem do tego wynagrodzenia jest ta, że przysługuje ono za czas efektywnej pracy. Jak już wspomniano, aby nabyć do prawo do trzynastki w pełnej wysokości, pracownik musi przepracować u pracodawcy cały rok kalendarzowy. Jeżeli przepracuje tylko jego część, trzynastkę należy proporcjonalnie obniżyć, jednak wówczas warunkiem nabycia prawa do niej jest to, że przepracowany okres musi wynosić co najmniej 6 miesięcy (art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). I znów, od tej zasady istnieje szereg wyjątków, które sprawiają, że choć wysokość trzynastki trzeba obliczyć proporcjonalnie do okresu efektywnej pracy, to jednak jej nieświadczenie w trakcie roku przez okres dłuższy niż 6 miesięcy nie pozbawi pracownika prawa do tego wynagrodzenia. Do wyjątków tych należy m.in. korzystanie przez pracownika z urlopów:

1) macierzyńskiego,

2) na warunkach urlopu macierzyńskiego,

3) ojcowskiego,

4) rodzicielskiego,

5) wychowawczego.

Oni nie muszą pracować pół roku, by dostać pieniądze

Oznacza to, że jeśli pracownik korzystający z któregoś ze wskazanych urlopów związanych z rodzicielstwem przepracował w trakcie roku kalendarzowego choćby tylko jeden miesiąc, to nabędzie prawo do trzynastki. Okres nieobecności wpłynie jednak istotnie na jej wysokość. Dla przykładu, jeżeli pracownica, która korzystała z urlopu macierzyńskiego, a następnie z urlopu rodzicielskiego wróciła do pracy od 1 października 2026 r., to w roku tym przepracuje jedynie 3 miesiące. Ponieważ jednak jej nieobecność była związana z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego, nabędzie ona prawo do trzynastki za ten rok. Przy obliczaniu jej podstawy będzie należało brać pod uwagę jedynie przepracowany okres od października do końca grudnia 2026 r.