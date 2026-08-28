REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Urlopy pracownicze » Korzystając z urlopu macierzyńskiego nadal można dostać te pieniądze. Dotyczy też rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego

Korzystając z urlopu macierzyńskiego nadal można dostać te pieniądze. Dotyczy też rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 sierpnia 2026, 05:18
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Korzystając z macierzyńskiego nadal można dostać te pieniądze
Korzystając z urlopu macierzyńskiego nadal można dostać te pieniądze. Dotyczy też rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy pracownicy-rodzice korzystający z przysługujących im uprawnień tracą finansowe przywileje? Stosunek pracy w początkowym okresie życia ich dziecka jest szczególnie chroniony, a co z finansami? Te zasady powinny znać osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.

Pod koniec roku wiele osób myśli o trzynastce

Czwarty kwartał roku kalendarzowego to czas, w którym pracownicy zatrudnieni u pracodawców z sektora budżetowego bardziej niż w innych momentach roku skupiają się na tematyce dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Choć świadczenie to jest wypłacane dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego, to jednak prawo do niego jest co do zasady uzależnione od tego, czy pracownik przepracował u pracodawcy cały rok kalendarzowy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje bowiem pracownikom jednostek sfery budżetowej rozumianym jako pracownicy:
1) państwowych jednostek sfery budżetowej;
2) zatrudnieni w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach;
3) samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących odpowiednią gospodarkę finansową;
4) biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

REKLAMA

Zobacz również:

Trzynastka przysługuje za okres efektywnej pracy

Podstawową zasadą rządzącą prawem do tego wynagrodzenia jest ta, że przysługuje ono za czas efektywnej pracy. Jak już wspomniano, aby nabyć do prawo do trzynastki w pełnej wysokości, pracownik musi przepracować u pracodawcy cały rok kalendarzowy. Jeżeli przepracuje tylko jego część, trzynastkę należy proporcjonalnie obniżyć, jednak wówczas warunkiem nabycia prawa do niej jest to, że przepracowany okres musi wynosić co najmniej 6 miesięcy (art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). I znów, od tej zasady istnieje szereg wyjątków, które sprawiają, że choć wysokość trzynastki trzeba obliczyć proporcjonalnie do okresu efektywnej pracy, to jednak jej nieświadczenie w trakcie roku przez okres dłuższy niż 6 miesięcy nie pozbawi pracownika prawa do tego wynagrodzenia. Do wyjątków tych należy m.in. korzystanie przez pracownika z urlopów:
1) macierzyńskiego,
2) na warunkach urlopu macierzyńskiego,
3) ojcowskiego,
4) rodzicielskiego,
5) wychowawczego.

Zobacz również:

Oni nie muszą pracować pół roku, by dostać pieniądze

Oznacza to, że jeśli pracownik korzystający z któregoś ze wskazanych urlopów związanych z rodzicielstwem przepracował w trakcie roku kalendarzowego choćby tylko jeden miesiąc, to nabędzie prawo do trzynastki. Okres nieobecności wpłynie jednak istotnie na jej wysokość. Dla przykładu, jeżeli pracownica, która korzystała z urlopu macierzyńskiego, a następnie z urlopu rodzicielskiego wróciła do pracy od 1 października 2026 r., to w roku tym przepracuje jedynie 3 miesiące. Ponieważ jednak jej nieobecność była związana z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego, nabędzie ona prawo do trzynastki za ten rok. Przy obliczaniu jej podstawy będzie należało brać pod uwagę jedynie przepracowany okres od października do końca grudnia 2026 r.

Podstawa prawna

art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 560)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Korzystając z urlopu macierzyńskiego nadal można dostać te pieniądze. Dotyczy też rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego
28 sie 2026

Czy pracownicy-rodzice korzystający z przysługujących im uprawnień tracą finansowe przywileje? Stosunek pracy w początkowym okresie życia ich dziecka jest szczególnie chroniony, a co z finansami? Te zasady powinny znać osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.
Koniec zakazu reklamy aptek? 14 lat temu wprowadzone obostrzenie niezgodne z prawem UE. Nowy projekt Prawa farmaceutycznego już w Sejmie
27 sie 2026

Całkowity zakaz reklamowania aptek jest niezgodny z prawem UE. Czy zostanie zniesiony? 14 lat temu wprowadzono to obostrzenie. Natomiast nowy projekt Prawa farmaceutycznego jest już w Sejmie - co przewiduje nowelizacja?
Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy – jak wpływają na urlop wypoczynkowy? Kiedy pracownik zyskuje, a kiedy traci i dlaczego?
27 sie 2026

Czy przerwa w pracy związana z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich wpływa na zakres uprawnień pracownika dotyczących urlopu wypoczynkowego? W których sytuacjach wymiar przysługującego urlopu należy obniżyć, a w których nie?
Pies został z byłym partnerem. Kto po rozstaniu ma prawo do zwierzęcia i jak można je odzyskać?
27 sie 2026

Rozstanie bywa trudne nie tylko ze względu na podział wspólnego mieszkania, pieniędzy czy majątku. Coraz częściej prawdziwy konflikt zaczyna się dopiero wtedy, gdy okazuje się, że pies albo kot, którym para przez lata opiekowała się wspólnie, został z jednym z byłych partnerów, a druga osoba nie może go zobaczyć, zabrać ani nawet ustalić zasad kontaktu. Wtedy pojawia się pytanie, które z punktu widzenia emocji wydaje się proste, ale prawnie wcale takie nie jest: czy można sądownie odzyskać zwierzę i co trzeba udowodnić, aby mieć realną szansę na jego wydanie?

REKLAMA

Wracają dwie godziny religii w szkołach, bo rozporządzenie ograniczające liczbę lekcji religii jest niezgodne z Konstytucją? Jest decyzja MEN
27 sie 2026

Od 1 września 2025 r. liczba godzin lekcji religii w szkołach, została zmniejszona z dwóch godzin, do jednej godziny tygodniowo. Zmiana ta, została dokonana rozporządzeniem ministra edukacji, wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o systemie oświaty. Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), w swoim wystąpieniu do MEN poddał pod wątpliwość zgodność powyższych przepisów z Konstytucją, a w związku z brakiem (przez ponad rok) jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony minister edukacji Barbary Nowackiej – w dniu 9 czerwca br., RPO skierował sprawę do Prezesa Rady Ministrów. W efekcie powyższego – w dniu 6 lipca br., MEN ustosunkowało się do wystąpienia rzecznika.
Rodzic obniżający wymiar czasu pracy podlega szczególnej ochronie
27 sie 2026

Uprawnienia związane z rodzicielstwem to nie tylko urlop macierzyński czy rodzicielski. To również szereg innych rozwiązań, które ułatwiają łączenie pracy z macierzyństwem i sprawiają, że stosunek pracy rodzica podlega szczególnej ochronie.
Po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem pracownicy mają nie tylko prawa, ale i obowiązki
26 sie 2026

Pracownik powracający do pracy po zakończeniu urlopu związanego z rodzicielstwem, czy to macierzyńskiego, czy rodzicielskiego, czy wychowawczego, ma szereg szczególnych uprawnień. Jednak uprawnienia to nie wszystko. Trzeba pamiętać o tym, że osoba taka ma również obowiązki.
Nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny. Czy można je odzyskać?
26 sie 2026

Czym są nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny? Czy każdy taki wydatek podlega zwrotowi? Jak wycenić nakład sprzed lat? Oto praktyczne informacje!

REKLAMA

L4 na urlopie może zmienić wszystko. ZUS przypomina o ważnych zasadach i pieniądzach
26 sie 2026

Zwolnienie lekarskie w czasie urlopu wypoczynkowego może przerwać urlop, ale nie każde L4 działa w ten sposób. ZUS przypomina, kiedy niewykorzystane dni wolnego trzeba oddać w późniejszym terminie, kiedy pracownik nie dostanie zasiłku oraz w jakich sytuacjach może stracić świadczenie chorobowe. Kontrola ZUS jest możliwa także wtedy, gdy ubezpieczony przebywa za granicą.
Nowe kwoty w PFRON od 1 września 2026 r. Niższe kryteria i dofinansowania
26 sie 2026

Od września 2026 roku zmienią się kryteria dochodowe i kwoty dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. Kto może otrzymać takie wsparcie? Jakie warunki trzeba spełnić?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA