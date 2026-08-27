Bon senioralny 2026: co to jest i dla kogo? Maksymalnie 2150 zł miesięcznie na jednego seniora. Warunkiem jest kryterium dochodowe
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Po bon senioralny w 2026 r. trzeba udać się do urzędu gminy lub OPS: co to jest i dla kogo przewidziano wsparcie? Można uzyskać maksymalnie 2150 zł miesięcznie na jednego seniora. Warunkiem, który należy spełnić jest kryterium dochodowe - średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 3410 zł brutto.
- Bon senioralny 2026 - co to jest?
- Dla kogo jest bon senioralny?
- Bon senioralny w 2026 r. - zasady
- Wniosek o bon dla seniora - OPS
- Seniorzy nie wiedzą o bonie senioralnym
Bon senioralny 2026 - co to jest?
Dnia 7 sierpnia 2026 roku weszła w życie ustawa o bonie senioralnym, wprowadzająca nowe świadczenie publiczne, na które państwo przeznaczy łącznie 1 miliard złotych. Niniejszy artykuł omawia te regulacje oraz ich wpływ na aktywność zawodową Polaków łączących pracę etatową z opieką nad seniorami w rodzinie.
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Dla kogo jest bon senioralny?
Bon senioralny ma na celu bezpłatne dofinansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniora. Ustawa precyzuje zasady przyznawania wsparcia:
- Wartość świadczenia: Maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 150 zł miesięcznie na jedną osobę. Wartość ta przeliczana jest na konkretną liczbę godzin profesjonalnych usług opiekuńczych (do 50 godzin w miesiącu).
- Wiek i kryterium dochodowe: O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 65 lat, a ich średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 3 410 zł brutto. Co ważne, w ostatecznej wersji przepisów usunięto dawne limity dochodowe dla pracujących członków rodziny.
- Warunek aktywności zawodowej: Świadczenie skierowane jest do rodzin, w których opiekunowie pracują (są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub prowadzą działalność gospodarczą).
Bon senioralny w 2026 r. - zasady
Dofinansowanie nie trafia na konto w formie gotówki, lecz jako konkretne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne realizowane w domu seniora. Obejmują one cztery obszary: codzienne potrzeby (zakupy, posiłki, porządki), pielęgnację i higienę, wsparcie w kontaktach z placówkami ochrony zdrowia oraz aktywizację i kontakt z otoczeniem. Wymiar godzin opieki ustalany jest indywidualnie.
Wniosek o bon dla seniora - OPS
Udział w programie następuje na wniosek seniora składany do właściwego urzędu gminy (lub ośrodka pomocy społecznej). Przyznanie pomocy odbywa się na podstawie umowy zawieranej między seniorem a gminą. Składanie wniosków w danej miejscowości będzie możliwe po formalnym uruchomieniu programu przez konkretny samorząd.
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Seniorzy nie wiedzą o bonie senioralnym
Z badania przeprowadzonego przez InterviewMe wynika, że aż 80% Polaków rozważyłoby skorzystanie z bonu senioralnego, gdyby bliska osoba w ich rodzinie potrzebowała codziennego wsparcia. Zderza się to jednak z barierą informacyjną. Mimo ogromnego zainteresowania, aż 37% respondentów przyznaje, że do tej pory nie miało pojęcia o istnieniu tego świadczenia. Spośród osób deklarujących chęć skorzystania z programu, większość jednoznacznie popiera przyjętą w ustawie formę pomocy:
- 59% respondentów uważa, że sfinansowanie konkretnych usług opiekuńczych to lepsze rozwiązanie niż wypłata świadczenia pieniężnego,
- 26% badanych wolałoby tradycyjną wypłatę gotówki do ręki,
- aż 4 na 5 pracujących Polaków widzi w bonie szansę na godzenie obowiązków służbowych z opieką nad osobami starszymi bez konieczności rezygnacji z pracy.
Jak zauważa Żaneta Spadło, ekspertka kariery InterviewMe - Wyniki naszego badania wyraźnie pokazują, jak wielka jest potrzeba systemowego wsparcia osób łączących pracę z opieką. Ponad 80% zainteresowania to sygnał, że polscy pracownicy czują przeciążenie. Fakt, że blisko 60% ankietowanych woli usługę opiekuńczą od gotówki, dowodzi, że największym deficytem pracujących opiekunów nie są wyłącznie pieniądze, ale przede wszystkim czas i ręce do pracy.
Źródło: InterviewMe
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