Ryszard Pieńkowski, właściciel Grupy INFOR PL, odkupił od Ringier Axel Springer udziały w spółce INFOR Biznes

„Grupa serwisów internetowych INFOR Biznes odgrywa czołową rolę w kategorii Biznes, Finanse, Prawo. „Dziennik Gazeta Prawna” ma silną pozycję na rynku, jest cenionym niezależnym źródłem informacji, dzięki czemu ma liczną grupę prenumeratorów i czytelników e-wydania oraz wersji papierowej – podkreśla Ryszard Pieńkowski, założyciel i Prezes Zarządu INFOR PL SA”.

INFOR PL S.A. to największy polski dostawca profesjonalnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej. Od ponad 30 lat (INFOR świętował okrągły jubileusz we wrześniu 2017 roku) ugruntowuje na rynku pozycję lidera w swojej branży, koncentrując się obecnie na dostarczaniu informacji profesjonalnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wśród produktów znaleźć można m.in. kompleksową, codziennie aktualizowaną bazę wiedzy prawnej i podatkowej INFORLEX, portal Infor.pl oraz dziesięć czasopism specjalistycznych wraz z towarzyszącymi im serwisami internetowymi. Grupa INFOR PL oferuje wideoszkolenia w serwisie www.inforakademia.infor.pl, wydaje co roku kilkaset książek z obszaru prawa, podatków i rachunkowości.

W skład Grupy INFOR PL wchodzą spółka INFOR PL S.A. oraz jej spółki-córki: INFOR Biznes oraz spółka technologiczna INFOR IT, specjalizująca się w rozwiązaniach mobilnych. Przychody Grupy INFOR PL wyniosły w 2017 roku ponad 120 mln złotych, z czego ponad 60% stanowiły przychody z produktów elektronicznych.

INFOR Biznes to dostawca najwyższej jakości treści, pomagających w pracy zawodowej przedsiębiorcom, managerom, specjalistom, prawnikom oraz urzędnikom rządowym i samorządowym. Treści te dostarczane są zarówno drogą elektroniczną – poprzez serwisy internetowe, m.in. gazetaprawna.pl, dziennik.pl i forsal.pl, a także tradycyjnie w postaci „Dziennika Gazety Prawnej”. Serwisy internetowe Grupy GazetaPrawna.pl mają 7,7 mln realnych użytkowników (dane Gemius/PBI, styczeń 2018), z czego większość na urządzeniach mobilnych. To plasuje Grupę GazetaPrawna.pl w gronie 20 największych internetowych wydawców w Polsce. „Dziennik Gazeta Prawna” jest liderem czytelnictwa dzienników gospodarczych w wielu grupach zawodowych, m.in. wśród prawników, księgowych, ekonomistów i lekarzy (za miesięcznikiem PRESS nr 5-6/2017, Badanie: PBC, Kantar Millward Brown).

