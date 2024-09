Zasiłki przedemerytalne 2024 i 2025 r. Komu przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego? Jakie warunki należy spełniać, by uzyskać świadczenie przedemerytalne? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2024 r. Czy świadczenie przedemerytalne wzrośnie w 2025 r.?

Seniorzy, którzy jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego mogą – po spełnieniu określonych warunków – uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego. Jego kwota jest corocznie waloryzowana. Niektóre z warunków uprawniających do świadczenia przedemerytalnego są wspólne dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne, a inne są indywidualne, uzależnione m.in. od stażu pracy, wieku, przyczyn ustania stosunku pracy.

Zasiłki przedemerytalne 2024 i 2025 r.: komu przysługują

Warunkami wspólnymi dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne jest starania o podjęcie nowego zatrudnienia a także zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Świadczenie przedemerytalne, jak już wyżej zostało wspomniane, przysługuje w przypadku spełnienia dwóch rodzajów warunków. Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne musi spełnić następujące warunki wspólne:

przez okres co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych – zaświadczenie potwierdzające ten okres wystawia urząd pracy;

być zarejestrowaną jako bezrobotna – zaświadczenie potwierdzające ten okres wystawia urząd pracy;

w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – zaświadczenie potwierdzające ten okres wystawia urząd pracy;

wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożyła w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

W przypadku, gdy w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, albo innej pracy zarobkowej a wykonywanie tych prac zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi złożyć w ciągu 30 dni od dnia ustania tego zatrudnienia. Po przekroczeniu tego terminu osoba ubiegająca się o świadczenie dostanie decyzję odmowną. W takim przypadku może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZUS rozpatrzy go pozytywnie.

Zasiłki przedemerytalne 2024 i 2025 r.: warunki indywidualne

Jak już wcześniej zostało wspomniane, ważny jest także staż pracy, wiek, a także przyczyna ustania stosunku pracy.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne straci pracę wskutek likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności, ważne jest, by do dnia rozwiązania stosunku pracy miała ukończone 56 lat (kobiety) bądź 61 lat (mężczyźni) i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) bądź 25 lat (mężczyźni). W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne straci pracę z winy pracodawcy, powinna ukończyć 55 lat (kobiety) 60 lat (mężczyźni), jednakże w tym przypadku okresy składkowe oraz nieskładkowe muszą wynosić odpowiednio 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne straci pracę z winy pracodawcy, a posiada staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), świadczenie otrzyma bez względu na wiek.

Ważne Do stażu wliczane są okresy składkowe i nieskładkowe. W przypadku okresów nieskładkowych – nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

Zasiłki przedemerytalne 2024 i 2025 r.: kwota

Świadczenie przedemerytalne podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. wynosi 1794,70 zł. Wypłacane jest za miesiąc kalendarzowy w terminie płatności wskazanym w decyzji organu rentowego.

Ochrona przedemerytalna – kodeks pracy

W kodeksie pracy zawarta jest ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia przedemerytalnego

By uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, należy złożyć wniosek ESP – wniosek o świadczenie przedemerytalne wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Wniosek ten dostępny jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do wniosku należy dołączyć dowody uzasadniające prawo do świadczenia przedemerytalnego, w tym decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informację o upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości.