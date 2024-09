Zasiłek pogrzebowy: jednorazowe świadczenie w wysokości 7000 zł. Od kiedy? W dalszym ciągu trwają uzgodnienia na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Ile będzie wynosić zasiłek pogrzebowy? Czy będzie corocznie waloryzowany? Co z zasiłkiem celowym?

W maju 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowano w nim podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 000 zł do 7 000 zł, objęcie tego świadczenia mechanizmem waloryzacji oraz zasiłek celowy z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia jakim jest pogrzeb w kwocie do 2 tys. zł. Obecnie projekt jest w trakcie ustaleń na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosło się do kolejnych uwag związanych z podniesieniem zasiłku pogrzebowego do kwoty 7 tys. zł. Przypomnijmy, że zasiłek pogrzebowy od ponad 13 lat wypłacany jest w wysokości 4 tys. zł.

Zasiłek pogrzebowy: jednorazowe świadczenie w wysokości 7000 zł: kolejne uwagi resortu finansów

16 września 2024 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jurand Drop podtrzymał stanowisko ministerstwa finansów z 2 sierpnia 2024 r. Zdaniem resortu, kwota zasiłku pogrzebowego powinna wynosić 6450 zł, co argumentował obecną sytuacją finansów publicznych. W ocenie resortu podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł jest bezzasadne. Podtrzymał także stanowisko resortu w kwestii zaniechania mechanizmu corocznej waloryzacji kwoty zasiłku pogrzebowego. Zaprezentowana w załączniku do OSR analiza nie wykazuje trendu wzrostowego kosztów usług pogrzebowych, zatem nie znajduję uzasadnienia, by co roku waloryzować świadczenie. Koszty związane z pogrzebem nie wydają się rosnąć zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych – napisał Drop w uwagach do projektu. Odnosząc się do wprowadzenia zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia, jakim jest pogrzeb, poinformował, że w ocenie MF, to rozwiązanie nadal nie znajduje uzasadnienia ze względu na obciążenie dodatkowymi kosztami jednostek samorządu terytorialnego.

Zasiłek pogrzebowy: jednorazowe świadczenie w wysokości 7000 zł: MRPiPS

Podsekretarz stanu w MRPiPS Sebastian Gajewski w odniesieniu się do uwag Ministerstwa Finansów z 16 września 2024 r. podtrzymał stanowisko resortu. Resort rodziny stoi na stanowisku, że zasiłek pogrzebowy powinien zostać podniesiony do kwoty 7 tys. zł oraz powinien podlegać corocznej waloryzacji. Ponadto, resort jest za określeniem celowego zasiłku z pomocy społecznej w kwocie 2 tys. zł. Pragnę zauważyć, że od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone zostanie w wysokości 4666 zł. Zatem kwota 150 proc. płacy minimalnej wyniesie od tej daty 6999 zł. Oznacza to, że podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego do wskazanej w projekcie ustawy wysokości 7000 zł jest zbieżne z postulatem zawartym w programie "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" – napisał Gajewski w odniesieniu się do uwag resortu finansów. Przypomniał także, że proponowana kwota w dalszym ciągu nie pokryje całkowitych rynkowych kosztów pogrzebu, ale dzięki podniesieniu tej kwoty, "stworzy możliwości finansowania minimalnych kosztów pogrzebu lub ich znacznej części tak, aby wesprzeć rodziny chowające bliskich". Odnosząc się do mechanizmu waloryzacji, wskazał, że dzięki niemu nie trzeba będzie w przyszłości zmieniać ustawy. Pragnę również zauważyć, że po ponad 13 latach obowiązywania kwoty 4000 zł, która w żaden sposób nie przystaje do obecnych realiów, zmiany zaproponowane w projekcie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy w tak trudnym czasie jakim jest pochowanie bliskiej osoby, powinni otrzymać odpowiednie wsparcie od państwa – dodał.

Zasiłek pogrzebowy: jednorazowe świadczenie w wysokości 7000 zł. Od kiedy?

W projekcie z dnia 4 września, dalej widnieje informacja, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, a wysokość zasiłku pogrzebowego określona w niniejszym projekcie przysługuje po osobach, których śmierć nastąpiła od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Projekt w dalszym ciągu zakłada, ze pierwsza waloryzacja zasiłku pogrzebowego zostanie przeprowadzona w 2025 r.