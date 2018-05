Płaca minimalna w 2019 r. powinna wzrosnąć

Wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku powinno wzrosnąć o 5,6 proc., czyli wynieść 2217 zł, wobec 2100 zł w tym roku.

Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Podwyżka płac, w tym płacy minimalnej, musi być powiązana ze wzrostem wydajności pracy. W przeciwnym razie polskie produkty i usługi staną się mniej konkurencyjne, osłabnie eksport, nasili się import i narazimy się na kryzys i bezrobocie, z jakimi mają do czynienia mieszkańcy południowej Europy. Wyjątkowo dobra obecnie koniunktura i rekordowo niskie bezrobocie nie są nam dane raz na zawsze.

reklama reklama

Rząd przewiduje wzrost wydajności pracy o 3,1 proc w 2018 r. i o 3,5 w 2019 r. oraz inflację 2,3 proc. w 2018 i 2019 roku. Biorąc to pod uwagę proponujemy wzrost minimalnej płacy w przyszłym roku o 5,6 proc., w stosunku do 2018 r,, co oznacza wzrost z 2100 zł w tym roku do 2217 zł w roku przyszłym. Godzinowa stawka płacy minimalnej wzrosłaby do 14,5 zł.

Szybszy wzrost płacy minimalnej będzie możliwy pod warunkiem podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz wzrostu inwestycji w nowoczesne linie produkcyjne, co zaowocuje wzrostem produktywności. Niestety, ze względu na ryzyko związane z nieprzewidywalną polityką gospodarczą i częstymi zmianami prawa, inwestycje przedsiębiorstw pozostają na poziomie najniższym w naszym regionie.

Polecamy serwis: Praca