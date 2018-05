Procedura uchodźcza a pomoc socjalna

Pomoc socjalna w trakcie procedury uchodźczej

Jednym z głównych zadań Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest zapewnienie pomocy socjalnej każdemu cudzoziemcowi, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Pomoc jest udzielana do czasu rozpatrzenia wniosku i wydania ostatecznej decyzji w sprawie ochrony międzynarodowej. Cudzoziemcy mają do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się (poza ośrodkami) przy pomocy finansowej otrzymywanej od UdSC.

Ośrodki dla cudzoziemców

W Polsce funkcjonuje obecnie 11 ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Aktualnie przebywa w nich łącznie ok. 1,4 tys. osób.

Zakres pomocy socjalnej w ośrodku obejmuje:

– zakwaterowanie

– całodzienne wyżywienie zgodne z normami kulturowymi cudzoziemców

– stałą pomoc pieniężną w postaci: tzw. „kieszonkowego” (50 zł miesięcznie), środków na zakup produktów higieny osobistej (20 zł miesięcznie), odzieży i obuwia (140 zł jednorazowo) oraz pokrycia kosztów przejazdu (w określonych przypadkach)

– ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie (dotyczy to dzieci do 6 lat, dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponad gimnazjalnej), jeżeli wymagają tego względy organizacyjne (9 zł dziennie).

Wszystkie ośrodki dla cudzoziemców są placówkami o charakterze otwartym. Mieszkańcy są kwaterowani w pokojach dwu-, cztero- i wieloosobowych w zależności od sytuacji rodzinnej. Cudzoziemcy są zobowiązani do przestrzegania czystości w pokojach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania. Osoby zakwaterowane w ośrodku otrzymują całodzienne wyżywienie w stołówce. Wszyscy mieszkańcy ośrodków zobligowani są do przestrzegania norm prawnych obowiązujących w Polsce oraz regulaminu pobytu w ośrodkach.

Ośrodki dla cudzoziemców prowadzone przez UdSC podlegają regularnej kontroli i otrzymują pozytywne opinie instytucji nadzorujących m.in. Najwyższej Izby Kontroli czy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Wsparcie socjalne poza ośrodkiem

Pomoc socjalna może być również udzielana w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu w Polsce. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 2016 r., wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków rodziny: