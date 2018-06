Podróżni lepiej chronieni od 1 lipca 2018 r.

Nieudaną wycieczkę będzie można zareklamować nawet do 3 lat po jej zakończeniu. Od lipca zaczynają obowiązywać nowe przepisy.

Od 1 lipca zacznie obowiązywać ustawa o imprezach turystycznych, której głównym celem jest lepsza ochrona podróżnych i klientów sektora turystycznego. Nowe przepisy oznaczają więcej pracy i więcej obowiązków dla biur podróży oraz pośredników online, zwiększają także ich odpowiedzialność karną. Za to konsumentom ustawa przyznaje szereg przywilejów, m.in. prawo do odsprzedaży do siedmiu dni przed rozpoczęciem wyjazdu turystycznego i zareklamowania jej w ciągu trzech lat.

– Konsekwencją wdrożenia nowych przepisów będzie większa odpowiedzialność dystrybutorów i pośredników online, konieczność przygotowania nowych umów i weryfikacji dostawcy usług sprzedaży online. Ustawa zwiększa odpowiedzialność karną przedsiębiorców turystycznych, przewiduje nawet karę pozbawienia wolności do trzech lat. Co więcej, wszystkie przepisy regulujące odpowiedzialność przedsiębiorców turystycznych – szczególnie w obszarze ubezpieczeń – spowodują wzmożony wysiłek szczególnie małych przedsiębiorstw turystycznych, które będą musiały mocno nadgonić obszar związany z przygotowaniem umów czy zasobami związanymi z pokryciem kosztów ubezpieczeń wyjazdów turystycznych – ocenia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Dominika Czechowska, menedżer kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych została przyjęta w końcówce ubiegłego roku. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca br. i zastąpią dotychczasowe obowiązujące od 1997 roku. Ich głównym celem jest lepsza ochrona podróżnych i klientów sektora turystycznego.

– Ta ustawa wchodzi w życie zgodnie z unijną dyrektywą UE z 2015 roku. Jest bardzo korzystna dla podróżujących. Najważniejszą zmianą jest włączenie do ustawy podmiotów definiowanych jako przedsiębiorstwa ułatwiające nabywanie usług turystycznych. Są to po prostu portale online pośredniczące w sprzedaży wycieczek, noclegów oraz innych usług okołoturystycznych – wyjaśnia Dominika Czechowska.

Ustawa na nowo definiuje pojęcie „usługa turystyczna” i określa warunki oferowania, sprzedaży oraz realizacji imprez turystycznych czy powiązanych usług turystycznych w Polsce i za granicą. Wyznacza też ramy działania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Na mocy nowych przepisów klienci zyskają szereg przywilejów, m.in. możliwość zareklamowania usługi lub imprezy turystycznej w ciągu trzech lat od jej zakończenia. W tej chwili przysługuje im na to 30 dni.