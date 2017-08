Internetowe „ciasteczka” – wszystko co musisz wiedzieć o plikach cookies

Popularne pliki cookies (zwane ciasteczkami) są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin witryny internetowej. Służą one do zbierania informacji o użytkowniku, czyli osobie która wchodzi na stronę internetową (zwanym odbiorcą końcowym). Obecnie każda strona Internetowa posiada system plików cookie, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami.