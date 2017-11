Kary za dopalacze jak za narkotyki

Ministerstwo Zdrowia wypowiada wojnę dopalaczom. Działania mające na celu ograniczenie obrotu dopalaczami, a także zjawiska ich zażywania są podejmowane od 2010 r. Pomimo starań władzy państwowej dopalacze są w dalszym ciągu popularne, o czym świadczy liczba zatruć na skutek zażycia tych substancji utrzymująca się na poziomie ok. 300 zatruć miesięcznie. Z tego powodu MZ proponuje zwiększenie karalności w stosunku do podmiotów produkujących dopalacze i wprowadzających je na rynek, a także wprowadzenie kary za posiadanie dopalaczy.

Nawet 3 lata więzienia za posiadanie i 8 lat za nakłanianie

Jak stanowi projektowany art. 62b nowelizacji, każdy kto posiada dopalacze będzie karany grzywną. W przypadku posiadania znacznej ilości substancji psychoaktywnych grozić będzie kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Nowelizacja pozwala na umorzenie postępowania przed wszczęciem dochodzenia, w przypadku sprawcy posiadającego na własny użytek niewielkie ilości dopalaczy, jeżeli orzeczenie kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także gdy jego czyn nie był zbyt bardzo szkodliwy społecznie.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii reguluje już przestępstwo nakłaniania, ułatwiania lub umożliwienia zażycia środków odurzających lub substancji psychotropowych. Obecnie za ten czyn zabroniony grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Do katalogu zabronionych substancji planuje się dodać dopalacze, a więc za np. nakłanianie do ich zażycia będzie grozić kara pozbawienia wolności do 3 lat. W przypadku gdy sprawca będzie nakłaniał małoletniego do zażycia dopalaczy, tak jak w przypadku środków odurzających i substancji psychotropowych, będzie grozić mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Surowe kary za sprzedaż

Projektodawca planuje także zwiększenie karalności za sprzedaż dopalaczy. Jeżeli zmiany wejdą w życie to wprowadzanie dopalaczy do obrotu będzie zagrożone karą grzywny i pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku wprowadzenia do obrotu znacznej ilości dopalaczy sprawcy grozić będzie kara grzywny i więzienia od 2 do 12 lat.

Rejestr zatruć i zgonów

Ministerstwo zdrowia proponuje także wprowadzenie nowego rozdziału (4a) w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowy rozdział będzie narzucał obowiązek zgłaszania zatruć i zgonów spowodowanych dopalaczami. Obowiązek ten będzie spoczywał na podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Zgłoszenia należy dokonać, w ciągu 2 dni od wystąpienia w/w okoliczności do właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

