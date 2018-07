Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apeluje o powoływanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu suszy. Szef resortu prosi rolników, aby zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków do wojewodów. Do wniosków o oszacowanie strat rolnicy nie są zobowiązywani do składania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

Oszacowanie strat musi być zakończone przed zebraniem plonu głównego, a tylko w 1/3 zagrożonych suszą gmin pracują komisje. Aktualnie szacowane są straty w 693 gminach zagrożonych suszą rolniczą. W gminie może pracować kilka komisji. Po zakończeniu prac komisji określona zostanie wielkość pomocy dla poszkodowanych rolników.

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który prowadzi monitoring suszy, na 2478 gmin w Polsce aż 2329, tj. w 93,99% z nich jest zagrożonych suszą rolniczą w uprawach zbóż jarach. W odniesieniu do zbóż ozimych dotyczy to 91,36 % gmin, krzewów owocowych - 90,4%, w uprawach truskawek - 90,11 %. W innych uprawach procentowy udział gmin zagrożonych suszą rolniczą wynosi odpowiednio: dla roślin bobowatych - 76,27 %, dla warzyw gruntowych 64,16 %, drzew owocowych - 62,87 %, tytoniu - 60,37 %, dla upraw rzepaku i rzepiku - 50,52 %.

Kredyty klęskowe - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu

Warunki uzyskania kredytu klęskowego:

WARUNEK KONIECZNY - trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów - wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony; Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR - dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl (otwórz) lub otrzymać w banku; Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank.

Kto może ubiegać się o kredyt?

Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa.

Procedura ubiegania się o kredyt:

Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy?

O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach:

Bank PEKAO S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze

SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank Zachodni WBK S.A.

Krakowski Bank Spółdzielczy.

Okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem.

Źródło: ARiMR