Rewolucja w szkołach! Czy biologia, chemia i geografia znikną ze szkół podstawowych? MEN stawia sprawę jasno

Rewolucja w szkołach! Czy biologia, chemia i geografia znikną ze szkół podstawowych? Ministerstwo Edukacji Narodowej stawia sprawę jasno. Założenia dotyczące profilu absolwenta przedszkola i szkoły podstawowej są już przygotowane.

W 2026 r. z planów lekcji może zniknąć nawet kilka przedmiotów. Zastąpić ma je przyroda. To wszystko za sprawa kolejnej reformy szykowanej przez resort edukacji.

Wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer w programie „Rzecz o polityce” serwisu Rzeczpospolita wspomniała o kolejnej już reformie w edukacji. Po reformie w 2026 r. resort edukacji planuje połączyć przedmioty przyrodnicze. Tam możemy mówić jasno, że pewne zjawiska są interdyscyplinarne - dodała. Jako przykład zjawiska interdyscyplinarnego, podała kwaśne deszcze, które są powiązane jednocześnie z biologią, geografią i chemią. Bardzo często uczniowie w obecnym systemie mówią o tych samych zjawiskach na dwóch przedmiotach – powiedziała. Dodała, że uczniowie często nie wiedzą, że jest to jedno i to samo zjawisko, tylko opisane w inny sposób. Dopytywana kiedy można spodziewać się założeń do reformy 2026 r. odpowiedziała, że resort przygotował już sylwetkę absolwenta na 20stego, ale ze względu na obecną sytuację, zostały one przeniesione na późniejszy termin. Założenia profilu absolwenta przedszkola i szkoły podstawowej już są przygotowane i chcemy je zaprezentować w pierwszym możliwym terminie – powiedziała. Dodała, że poinformują o terminie prezentacji.

Zmiany: lekcje religii w roku szkolnym 2025/2026

Resort edukacji zlecił także prace mające na celu przygotowanie i wdrożenie rozporządzenia, które wprowadzi jedną godzinę lekcji religii tygodniowo. Zmiany te mają nastąpić już w roku szkolnym 2025/2026. Obecnie są to dwie godziny lekcji religii tygodniowo. Warto pamiętać, że, od roku szkolnego 2024/2025 zniknęła ocena z religii i etyki na świadectwie.

Zmiany: ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026

Ponadto, zmianie ulegnie także liczba terminów ferii zimowych. Zamiast czterech terminów, w roku szkolnym 2025/2026 odbędą się one tylko w trzech terminach. W roku szkolnym ferie zimowe 2025/2026 będą odbywały się w trzech terminach: