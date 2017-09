Jak złożyć skargę na sędziego sądu powszechnego?

Możliwość złożenia skargi na funkcjonowanie sądu, w tym na zachowanie sędziego liczy sobie już 5 lat. Sędzia w trakcie rozprawy powinien godnie i z powagą reprezentować swoje stanowisko, a także dawać przykład uczestnikom rozprawy swoją kulturą osobistą. Życie dowodzi jednak, że różnie bywa z zachowaniem sędziów, którym w trakcie rozprawy zdarza się zachowywać arogancko czy niekulturalnie. Aby sędziowie wiedzieli, że ich zachowanie nie pozostanie bezkarne, wymyślono instytucje skargi na działalność sądu, w tym skargi na sędziego.

Skargę na działalność sądu można złożyć także gdy chodzi o działalność asesora sądowego. Wszystko co będzie opisane poniżej, a dotyczy sędziego, dotyczy także asesora sądowego.

reklama reklama

Czego może dotyczyć skarga?

Skarga na działalność sądu może dotyczyć całokształtu działalności sądu. Oznacza to, że zaskarżyć można np. nie tylko nie przyjęcie naszego wniosku przez pracownika sądu ale także m.in. także zachowanie sędziego na rozprawie.

Skarga na działalność sądu nie może dotyczyć działalności sądów, w której są one niezawisłe i podlegają tylko ustawom (np. nie może dotyczyć treści, zasadności czy też zgodności z prawem wydanych orzeczeń – od orzeczeń składa się przewidziane w tym celu środki zaskarżenia) organ sądu, do którego taka skarga została skierowana, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi.

Przykładowo, zaskarżyć można sytuację gdy sądzimy, że sędzia orzeka we własnej sprawie, w trakcie orzekania sędzia faworyzował drugą stronę bo np. znał adwokata albo nie dopuszczał jednej ze stron do głosu lub nie uwzględniał wniosków tylko jednej ze stron.

Do kogo należy złożyć skargę?

Skargę na działalność sądu składa się do prezesa sądu, za pośrednictwem biura podawczego lub innej komórki organizacyjnej wskazanej przez niego. To do prezesa, którego sądu należy złożyć skargę zależy od sądu, na którego działalność się skarżymy. Pamiętajmy, że chodzi tu też o skargę na sędziego.

Jeżeli skarga dotyczy działalności sądu rejonowego i okręgowego, organem właściwym do jej rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego;

Jeżeli skarga dotyczy działalności sądu apelacyjnego i okręgowego, organem właściwym do jej rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego;

Istnieje możliwość zaskarżenia działania samego prezesa sądu. W takim wypadku, gdy skarżymy się na prezesa sądu rejonowego, sprawę rozpatrzy prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarżymy działanie prezesa sądu okręgowego, rozstrzygnie prezes sądu apelacyjnego. Natomiast gdy zaskarżamy działanie prezesa sądu apelacyjnego, skargę rozpatrzy Krajowa Rada Sądownictwa.