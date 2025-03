Będą zmiany w PPK - łatwiejszy dostęp dla osób 55 plus, częstszy autozapis, inwestycje na rynku prywatnym

Obecnie są prowadzone prace nad zmianami w Pracowniczych Planach Kapitałowych, żeby zwiększyć partycypację i atrakcyjność programu - poinformował PAP Biznes wiceprezes PFR Mariusz Jaszczyk. Pomysły dotyczą m.in. zwiększenia częstotliwości autozapisów i umożliwienia inwestowania PPK na rynku prywatnym.

Wiceprezes PFR: Trwają prace nad zmianami w PPK, by zwiększyć partycypację i atrakcyjność programu

"Trwają prace nad zmianami w programie i ustawie dedykowanej Pracowniczym Planom Kapitałowym. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Finansów oraz z przedstawicielami rynku. Celem konsultacji jest ewentualne wprowadzenie korekt do PPK, które przede wszystkim dałyby szansę na zwiększenie partycypacji i podniosłyby atrakcyjność tego programu" - powiedział w rozmowie z PAP Biznes wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Mariusz Jaszczyk w kuluarach 25. Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej.

Łatwiejszy dostęp do PPK osób, które ukończyły 55 lat

Wśród proponowanych zmian jest zapis, który mógłby ułatwić dostęp do programu osobom, które skończyły 55 rok życia.



"Dzisiaj takie osoby do programu mogą przystąpić tylko na swój wniosek, natomiast można by rozważyć ewentualne objęcie tych pracowników autozapisem, czyli w okresach przewidzianych w ustawie, gdy następuje autozapis, wszyscy pracownicy u danego pracodawcy z automatu stawaliby się uczestnikami PPK, a tylko na swój wniosek mogliby z tego programu wystąpić" - powiedział.

Zwiększenie częstotliwości autozapisu

Drugim pomysłem zgłaszanym podczas konsultacji z rynkiem jest zwiększenie częstotliwości autozapisu. "Dzisiaj autozapis dokonywany jest co cztery lata. Pierwszy miał miejsce w 2023 roku, więc zgodnie z obecnym harmonogramem kolejny powinien nastąpić w 2027 roku. Postulaty, które napływają do nas z rynku, idą w stronę skrócenia okresu, w którym autozapis się odbywa z 4 lat do lat 3" - powiedział Mariusz Jaszczyk.



"Skrócenie okresu autozapisu w pierwszej kolejności będzie miało wpływ na zwiększenie partycypacji, a więc liczby uczestników programu, a to z kolei zwiększa napływ kapitału do PPK. Na końcu tej ścieżki mamy wzrost aktywów szybszy niż ma to miejsce obecnie" - dodał.

Zmiany polityki inwestycyjnej PPK

Wiceprezes PFR poinformował, że są też pomysły dotyczące zmiany polityki inwestycyjnej i dopuszczenia innych kategorii aktywów, w które PPK mogłyby inwestować. "Są postulaty zgłaszane przez przedstawicieli rynku, by dopuścić inwestycje na rynku prywatnym, ale finalny kształt tych zmian będzie zależeć od ustawodawcy" - powiedział.

Kiedy projekt zmian w PPK?

Według wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska, projekt obejmujący zmiany w ustawach dotyczących rynku kapitałowego będzie ogłoszony na przełomie maja i czerwca 2025 r.

Aktywa PPK

Według danych przedstawionych przez wiceprezesa PFR, aktywa netto w programie PPK na 10 marca wynoszą 33,34 mld zł. Patrząc od początku roku jest to wzrost o 10,2 proc., a w ostatnich 12 miesiącach wzrost wynosi 42 proc. Do tej pory 35 proc. aktywów PPK trafiło na akcje notowane na warszawskiej giełdzie, a 16 proc. środków zostało zainwestowane w akcje zagraniczne. Mariusz Jaszczyk zakłada, że na koniec 2025 roku wartość aktywów w programie PPK przekroczy 40 mld zł. "Program PPK to nie tylko korzyść dla pracowników z tytułu zwiększenia zabezpieczenia na emeryturę, ale jest to też napęd dla całej gospodarki i dla rynku kapitałowego. Dzisiaj mamy w programie ponad 33 mld zł, a spodziewamy się, że na koniec tego roku przekroczymy 40 mld zł aktywów" - powiedział.

Uczestnicy PPK

Aktywnych uczestników PPK jest 3,79 mln, co oznacza wzrost od początku roku o 92 tys. osób, czyli o 2,5 proc., a w ostatnich 12 miesiącach przybyło 344 tys. nowych uczestników, co stanowi wzrost o 10 proc.



"Jeśli chodzi o partycypację, to dla mnie ona ciągle nie jest na satysfakcjonującym poziomie. Na dzisiaj wynosi 51,9 proc., ale sukcesywnie rośnie. W ciągu 12 miesięcy partycypacja wzrosła o 5,4 pkt. proc." - powiedział Mariusz Jaszczyk.

Wpłaty i zwroty

"Cieszy mnie, że na wysokim poziomie kształtuje się średnia miesięczna wpłata netto do programu, czyli wpłaty minus wypłaty i zwroty. Za 12 miesięcy ona wynosi 601 mln zł miesięcznie" - dodał.



Wiceprezes PFR poinformował, że zwroty środków zgromadzonych w programie PPK kształtują się na poziomie lekko przekraczającym 7 proc. w 2023 i 2024 roku.



"Zwroty regularne, do których zaliczam tych uczestników, którzy dokonują częściej niż 6 transakcji w trakcie roku, stanowią tylko 8 proc. całości zwrotów" - powiedział.



