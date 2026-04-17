Nocleg w środku lasu bez łamania przepisów? To możliwe. „Zanocuj w lesie” otwiera przed turystami nowe możliwości. Sprawdź, jak przygotować się do takiej wyprawy.

Zanocuj w lesie

„Zanocuj w lesie” to inicjatywa Lasów Państwowych, która otwiera wyznaczone obszary leśne dla wszystkich miłośników natury, bushcraftu i turystyki. Dzięki programowi można legalnie spędzić noc w lesie – bez konieczności korzystania z tradycyjnych pól namiotowych czy kempingów. To propozycja dla osób szukających ciszy, kontaktu z przyrodą i odpoczynku od codziennego pośpiechu. Program odpowiada na rosnące zainteresowanie aktywnościami outdoorowymi i świadomym korzystaniem z zasobów natury.

Nocowanie w lesie - gdzie można to zrobić?

Noclegi możliwe są wyłącznie na specjalnie wyznaczonych obszarach, które znajdują się w każdej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Ich lokalizację można sprawdzić na mapie programu w Banku Danych o Lasach.

Obszary te zostały wybrane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i jednocześnie chronić przyrodę. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności – biwakowanie poza wyznaczonymi miejscami nadal wymaga zgody nadleśnictwa.

Zasady są proste i przyjazne dla użytkowników:

grupa do 9 osób może nocować bez zgłoszenia

przy większych grupach konieczne jest poinformowanie nadleśnictwa

pobyt nie powinien przekraczać 2 nocy z rzędu w jednym miejscu

należy korzystać z terenu w sposób nieingerujący w środowisko

To rozwiązanie daje dużą swobodę, ale opiera się na odpowiedzialności i szacunku do lasu.

Czy w lesie można rozpalić ognisko?

Kwestia ognia w lesie jest szczególnie ważna. Co do zasady rozpalanie ognisk jest zabronione poza miejscami do tego wyznaczonymi. W ramach programu dopuszcza się używanie kuchenek turystycznych, jednak zawsze należy sprawdzić aktualne przepisy oraz zagrożenie pożarowe w danym regionie. W okresach suszy obowiązują dodatkowe ograniczenia. Zagrożenie pożarowe sprawdzisz na mapie w Banku Danych o Lasach. Bezpieczeństwo lasu i jego użytkowników ma tu absolutny priorytet.

Jak się przygotować do noclegu w lesie?

Planując nocleg w lesie, warto się odpowiednio przygotować. Kluczowe zasady to:

zaplanowanie trasy i sprawdzenie mapy,

poinformowanie bliskich o miejscu pobytu,

zabranie odpowiedniego wyposażenia,

orientacja w terenie i znajomość podstaw nawigacji.

Pomocne są narzędzia takie jak aplikacja mobilna Banku Danych o Lasach – mBDL, który ułatwia odnalezienie się w terenie i zaplanowanie pobytu. Linki do pobrania aplikacji znajdziesz na stronie Lasów Państwowych – Mobilny Bank Danych o Lasach — Lasy Państwowe

Jak odpowiedzialnie biwakować?

Program „Zanocuj w lesie” opiera się na idei „leave no trace” – nie pozostawiaj śladów. Oznacza to:

zabieranie wszystkich śmieci ze sobą,

nie niszczenie roślin i runa leśnego,

niepłoszenie zwierząt,

zachowanie ciszy i spokoju.

Las jest wspólnym dobrem – korzystając z niego, dbamy o jego przyszłość.

„Zanocuj w lesie” - do kogo skierowany jest program?

Program jest skierowany do wszystkich – zarówno doświadczonych miłośników bushcraftu, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nocowaniem w naturze. To także świetna okazja dla rodzin, grup przyjaciół czy turystów szukających alternatywy dla zatłoczonych miejsc wypoczynku. Dlaczego warto spędzić noc w lesie? Nocleg w lesie to coś więcej niż turystyka – to doświadczenie, które pozwala: