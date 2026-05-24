Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zesłanie Ducha Świętego. Jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim

Zesłanie Ducha Świętego. Jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim

24 maja 2026, 09:22
Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną Zielonymi Świątkami. To jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętnia zesłanie Ducha Świętego na apostołów i symbolicznie kończy okres wielkanocny.

Duch Święty w nauczaniu Kościoła i Ewangelii

W Kościele pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa obchodzona jest uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. Wydarzenie to zostało opisane w Dziejach Apostolskich. Zapowiadając je, Jezus Chrystus powiedział uczniom, że gdy Duch Święty zstąpi na nich, otrzymają Jego moc i będą Jego „świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego opartą na Ewangeliach i przekazie apostołów, „Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej współistotną Ojcu i Synowi”. Wiarę w Niego jako „Pana i ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi”, wierni wyznają w credo nicejsko-konstantynopolitańskim (credo mszalne), które recytowane jest podczas niedzielnych i świątecznych mszy świętych. W „mowie pożegnalnej”, którą Jezus wygłosił w czasie Ostatniej Wieczerzy, nazywał on Ducha Świętego „Parakletem”, czyli orędownikiem, pocieszycielem. Łacińskim odpowiednikiem tego terminu jest „advocatus”.

„A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” – czytamy w Ewangelii św. Jana. Dalej apostoł pisze, cytując Chrystusa: „Gdy jednak przyjdzie Paraklet (Pocieszyciel), którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. (...) doprowadzi was do całej prawdy”.

Zgodnie ze słowami św. Pawła z Listu do Galatów owocami działania Ducha Świętego są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość”. Według nauczania Kościoła katolickiego jest siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej.

Bierzmowanie – sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

„Znamię daru Ducha Świętego”, aby mężnie wyznawać wiarę i według niej żyć, wierni otrzymują w sakramencie bierzmowania, nazywanym także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. W Polsce młodzież do tego sakramentu przystępuje w wieku 15-16 lat. Przygotowanie rozpoczyna się w ósmej klasie szkoły podstawowej i w zależności od diecezji bądź parafii trwa od roku do nawet trzech lat. Istnieje także możliwość przyjęcia sakramentu w starszym wieku i wówczas przygotowanie jest krótsze.

Wbrew powszechnej opinii bierzmowanie nie jest warunkiem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Wymagane jest jednak od rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania. Podejmując rolę matki czy ojca chrzestnego, bierze się w Kościele na siebie obowiązek pomocy w wychowaniu takiej osoby w wierze. Z kolei świadek bierzmowania ma być przewodnikiem po drodze wiary dla osoby, która przyjmuje sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Sakramentu bierzmowania mogą udzielać biskupi i infułaci oraz kapłani, którym biskupi przekażą taką władzę. W praktyce oznacza to, że może go udzielić nawet delegowany ksiądz w parafii. W sytuacji zagrożenia życia wiernego, zgodnie z przepisami Kościoła katolickiego, bierzmowania może mu udzielić każdy kapłan, nawet jeśli nie ma na to specjalnej zgody ordynariusza diecezji.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa obchody Pięćdziesiątnicy rozpoczynało całonocne czuwanie. W wigilię święta udzielano np. chrztu katechumenom (osobom przygotowującym się do przyjęcia chrztu, nazwanego także wtajemniczeniem chrześcijańskim).

Zielone Świątki i dawne tradycje Pięćdziesiątnicy

Pięćdziesiątnica zbiegła się wówczas z żydowskim świętem Szawuot, obchodzonym siedem tygodni po Pesach, czyli na przełomie maja i czerwca. Był to czas dziękczynienia za zbiory jęczmienia i początek zbioru pszenicy. Żydzi składali Bogu ofiarę w Świątyni Jerozolimskiej w postaci dwóch bochenków chleba z pierwszych plonów. W okresie talmudycznym, czyli obejmującym sześć pierwszych wieków naszej ery, tego dnia upamiętniano także rocznicę nadania Żydom Tory (Prawa) na Synaju.

W czasie liturgii w synagodze obowiązuje całonocne czuwanie połączone ze studiowaniem Tory i nakaz słuchania na stojąco głośnego odczytywania Dekalogu. Synagogi dekoruje się kwiatami i gałązkami, domy – specjalnymi wycinankami.

W średniowieczu w czasie obchodów uroczystości Zesłania Ducha Świętego istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła w trakcie odprawiania mszy róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie – symbol Ducha Świętego.

Zgodnie z obowiązującym w Kościele katolickim prawem „za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu »O Stworzycielu Duchu, przyjdź« w uroczystość Zesłania Ducha Świętego wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami”.

Hymn jest modlitwą sięgającą wczesnego średniowiecza autorstwa Hrabanusa Maurusa – frankońskiego mnicha benedyktyńskiego z IX w., który był teologiem, poetą, encyklopedystą, pisarzem wojskowym i arcybiskupem Moguncji we wschodniej Francji.

Pięćdziesiątnica kończy w Kościele katolickim okres wielkanocny, podczas którego w liturgii używa się białego koloru szat. (PAP)

Magdalena Gronek

Żywopłot nie może być wyższy niż 2,2 metra? MRiT prostuje: Prawo budowlane nie reguluje kwestii żywopłotów i wysokości roślinności. A sądy drobiazgowo analizują zacienienie
23 maja 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że przepisy Prawa budowlanego nie regulują kwestii dotyczących roślin, nasadzeń i żywopłotów, w tym wysokości roślinności rosnącej na terenie nieruchomości, odległości roślinności od budynków, obiektów budowlanych, czy granic nieruchomości. Zaś wyroki sądów na podstawie art. 144 kodeksu cywilnego są bardzo różne. W niektórych sytuacjach faktycznych sąd uznawał, że trzeba przyciąć żywopłot do wysokości 2 m, a w innych przypadkach nawet rośliny o wysokości ponad 6 metrów były dla sądu akceptowalne. A zatem nieprawdziwe są pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje (powołujące się m.in. na te przepisy), że dopuszczalna wysokość żywopłotu, to 2,2 metra.
Urlop wypoczynkowy w 2026 r. - kiedy i komu przysługuje (aktualne zasady). Wymiar, udzielanie, odwoływanie, staż pracy a urlop i inne przypadki
23 maja 2026

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Ma on charakter coroczny, płatny i niezbywalny, co oznacza, że pracownik nie może się go zrzec, a pracodawca ma obowiązek prawidłowo go udzielać. Naruszenie przepisów urlopowych, w szczególności nieudzielenie pracownikowi przysługującego urlopu, może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową pracodawcy i karą grzywny. Jakie zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego obowiązują w 2026 roku?
Małżonkowie w sanatorium często w oddzielnych pokojach. Czy jest szansa na zmiany?
22 maja 2026

Resort zdrowia przypomina, iż NFZ nie decyduje o przydziale pokoi. Z kolei sanatorium nie ma obowiązku zapewnienia pokoju wspólnego. Jakie są aktualne przepisy i możliwości ich zmiany?

Jakie ceny paliwa w weekend? Minister energii ustalił ceny benzyny i diesla
22 maja 2026

Wiadomo już, jakie ceny benzyny i oleju napędowego będą obowiązywać w weekend i poniedziałek. Zadowoleni będą wszyscy z wyjątkiem ministra finansów. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniach od 23 do 25 maja.
Edukacja zdrowotna obowiązkowa i z oceną wliczaną do średniej [Projekt rozporządzenia]
22 maja 2026

Projekt rozporządzenia został złożony w Rządowym Centrum Legislacyjnym i przewiduje, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym oraz z oceną wliczaną do średniej. Jednocześnie z edukacji zdrowotnej zostały "wyjęte" zagadnienia edukacji seksualnej i zebrane w osobny przedmiot. Ten jest fakultatywny.
Dzisiaj 22 maja Noc Otwartych Sądów, a 23 maja - Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości
22 maja 2026

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości obchodzony jest co roku 23 maja, w rocznicę śmierci włoskiego sędziego Giovanniego Falcone, który w 1992 roku zginął w zamachu mafijnym. MS w Warszawie 23 maja 2026 organizuje darmowe wydarzenie edukacyjne na dziedzińcu przy Al. Ujazdowskich 11. Dzień wcześniej, 22 maja, odbędzie się „Noc Otwartych Sądów" w całej Polsce.
Ministerstwo Cyfryzacji: Mobilną aplikację mObywatel można łatwo aktywować e-dowodem
22 maja 2026

Mobilna aplikacja mObywatel to bezpłatne narzędzie, które można pobrać na smartfon za pośrednictwem Google Play i App Store. Aplikacja jest stale rozwijana. Od niedawna może być aktywowana za pomocą e-dowodu. Użytkownicy mObywatela mogą także skorzystać z usługi Księgi wieczyste.

Kradzież PESEL-u budzi strach. Ale wielu nie wie, jak reagować
22 maja 2026

16 proc. Polaków przyznało, że nie wie, jak zareagować w przypadku kradzieży lub wyłudzenia numeru PESEL - wynika z badania ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów. Częściej deklarowały to osoby w wieku 18-24 lata niż seniorzy, którzy rzadziej mają do czynienia z technologią.
Adwokat w sprawach rodzinnych. Interdyscyplinarność to konieczność [Wywiad]
22 maja 2026

„Interdyscyplinarność niejako chroni przed wąskim spojrzeniem na problem, bo często okazuje się, że prosta z pozoru sprawa, jaka do nas trafia może mieć bardzo złożone podłoże” – przekonuje adwokat Katarzyna Wróbel-Koczułap.
