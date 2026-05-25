Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz cukrzycę? ZUS może wypłacić Ci nawet 4353 zł miesięcznie

Masz cukrzycę? ZUS może wypłacić Ci nawet 4353 zł miesięcznie

25 maja 2026, 09:35
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Cukrzyca to choroba cywilizacyjna, która generuje ogromne koszty dla pacjenta. W 2026 roku kluczowe znaczenie dla diabetyków mają nowe zasady orzecznictwa, wyższa waloryzacja świadczeń opiekuńczych oraz rozszerzona lista leków refundowanych. Sprawdź, o jakie kwoty możesz się ubiegać i jak krok po kroku zdobyć wsparcie finansowe.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne i renta dla diabetyka w 2026 roku?

W 2026 roku kwoty świadczeń takich jak świadczenie pielęgnacyjne czy renta socjalna (będąca podstawą świadczenia wspierającego) uległy kolejnej waloryzacji.

  • Świadczenie pielęgnacyjne: : Dla rodziców dzieci z cukrzycą (do 18. roku życia) wynosi obecnie 3386,00 zł miesięcznie. Wynika to bezpośrednio ze wzrostu płacy minimalnej w Polsce.
  • Renta socjalna: Od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto (ok. 1800,43 zł netto na rękę). Przysługuje dorosłym diabetykom, u których całkowita niezdolność do pracy z powodu powikłań powstała przed ukończeniem 18. lub 25. roku życia (w trakcie nauki).
  • Zasiłek pielęgnacyjny: Mimo zapowiedzi zmian, pozostaje na niezmienionym poziomie 215,84 zł. To stałe wsparcie z MOPS/GOPS dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
  • Dodatek pielęgnacyjny: Wynosi 366,68 zł. Wypłaca go ZUS automatycznie seniorom po 75. roku życia lub osobom ze stwierdzoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, pod warunkiem, że pobierają już emeryturę lub rentę. Uwaga: nie można pobierać jednocześnie zasiłku z MOPS i dodatku z ZUS.

Świadczenie wspierające dla cukrzyka. Jak działa system punktowy?

Kluczowym elementem wsparcia w 2026 roku jest świadczenie wspierające, którego III etap wdrażania właśnie wszedł w życie. Od 1 stycznia 2026 roku o środki mogą ubiegać się osoby, które otrzymały najniższą kwalifikującą się liczbę punktów (od 70 do 77 pkt). Jego wysokość zależy od liczby punktów ustalonych przez Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). W przypadku diabetyków komisja nie ocenia samego faktu diagnozy. Liczy się to, jak cukrzyca wpływa na Twoje codzienne życie. Pod uwagę bierze się m.in.:

  • Zdolność do samodzielnego przyjmowania leków i insuliny.
  • Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi.
  • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych (np. ciężka hipoglikemia).

Ile można zyskać? (Aktualne stawki od marca 2026 roku)

Wysokość świadczenia to od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej:

  • 95-100 punktów (220 proc. renty) - 4352,68 zł,
  • 90-94 punkty (180 proc. renty) - 3561,28 zł,
  • 85-89 punktów (120 proc. renty) - 2374,19 zł,
  • 80-84 punkty (80 proc. renty) - 1582,79 zł,
  • 75-79 punktów (60 proc. renty) - 1187,09 zł,
  • 70-74 punkty (40 proc. renty) - 791,40 zł.

WAŻNE OSTRZEŻENIE DLA OPIEKUNÓW: Jeśli dorosły diabetyk złoży wniosek i otrzyma świadczenie wspierające (nawet najniższe - 791,40 zł), jego opiekun automatycznie traci prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (3386,00 zł). Przed decyzją o przejściu na nowy system należy dokładnie przekalkulować, który wariant finansowy jest korzystniejszy dla rodziny.

Refundacja nowoczesnych leków i analogów GLP-1 w 2026 roku

Pacjenci z cukrzycą typu 2 mają w 2026 roku szeroki dostęp do nowoczesnych terapii. Chodzi przede wszystkim o analogi GLP-1 oraz flozyny. Ministerstwo Zdrowia sukcesywnie obniża progi refundacyjne (np. wymagany poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c). Dzięki temu większa grupa chorych kupuje te leki z wysoką dopłatą państwa. Dla wielu diabetyków oznacza to oszczędność rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Nowoczesna terapia nie tylko reguluje poziom cukru, ale chroni też układ sercowo-naczyniowy i wspiera redukcję masy ciała.

Dokumentacja medyczna do wniosku o świadczenia. Co musisz przygotować?

Podstawą prawną ubiegania się o dodatki pieniężne jest udowodnienie naruszenia sprawności organizmu. W 2026 roku komisje orzecznicze kładą szczególny nacisk na kompletną dokumentację. Fundamentem jest zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez diabetologa lub lekarza rodzinnego na druku OL-9 (dla ZUS) lub odpowiedniku dla zespołów ds. orzekania. Pamiętaj, że dokument ten jest ważny tylko przez 30 dni od daty wystawienia.

Kluczowe wyniki badań laboratoryjnych (z ostatnich 6–12 miesięcy)

  • Hemoglobina glikowana (HbA1c) - potwierdza stopień wyrównania cukrzycy.
  • Profil lipidowy, kreatynina i eGFR - niezbędne do oceny wydolności nerek.
  • Badanie ogólne moczu (z oznaczeniem albuminurii) - pozwala zdiagnozować wczesne etapy nefropatii.

Badania diagnostyczne powikłań cukrzycowych

Wyższe stopnie niepełnosprawności są przyznawane głównie ze względu na powikłania narządowe. Przygotuj do teczki pacjenta:

  • Wynik badania dna oka (ocena pod kątem retinopatii cukrzycowej).
  • Badanie neurologiczne (EMG) (kluczowe przy podejrzeniu polineuropatii).
  • Konsultacja kardiologiczna (wyniki EKG lub echo serca).
  • Karta stopy cukrzycowej (opinia chirurga lub podologa w przypadku zmian troficznych).

Dowody na intensywność leczenia i edukację diabetologiczną

W przypadku dzieci oraz osób dorosłych walczących o świadczenie wspierające, udowodnij trudności w samoobsłudze. Dołącz do wniosku:

  • Wydruki z systemów CGM/FGM (np. FreeStyle Libre, Dexcom) lub kserokopię dzienniczka samokontroli - dokumentują one dobowe wahania cukru i niebezpieczne epizody hipoglikemii.
  • Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu obsługi pompy insulinowej.
  • Karty informacyjne ze szpitala (wypisy) - każdy pobyt na oddziale z powodu kwasicy lub ciężkiego niedocukrzenia to silny argument dla orzecznika.
  • Kompletna historia choroby z poradni diabetologicznej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Wskazówka: Jeśli korzystasz z pomocy psychologa z powodu depresji w chorobie przewlekłej, taka opinia również może wpłynąć na wyższą ocenę poziomu potrzeby wsparcia.

Jak złożyć wniosek o pieniądze dla cukrzyka? [KROK PO KROKU]

Proces ubiegania się o wsparcie finansowe w 2026 roku jest w dużej mierze zdigitalizowany. Oto 3 proste kroki:

  • Krok 1: Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON).
  • Krok 2: Jeśli składasz wniosek o świadczenie wspierające - złóż wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.
  • Krok 3: Złóż wniosek o wypłatę pieniędzy do ZUS lub MOPS/GOPS drogą elektroniczną (poprzez platformę PUE ZUS, system Emp@tia lub bankowość elektroniczną).

Ważna wskazówka dla seniorów: Osoby, które ukończyły 75. rok życia, otrzymują dodatek pielęgnacyjny (366,68 zł miesięcznie) z ZUS automatycznie wraz z emeryturą. Nie musisz składać dodatkowych wniosków, chyba że Twój stan zdrowia się pogorszył i chcesz ubiegać się o wyższe świadczenie wspierające na nowych zasadach.

Często zadawane pytania (FAQ) - cukrzyca a świadczenia 2026

Czy sam fakt chorowania na cukrzycę daje prawo do świadczeń finansowych? Nie, sama diagnoza cukrzycy typu 1 lub typu 2 nie uprawnia automatycznie do otrzymywania pieniędzy. Kluczowe jest udowodnienie, że choroba wywołała powikłania narządowe lub w istotny sposób ogranicza zdolność do samodzielnego funkcjonowania i pracy. Podstawą do wypłaty większości świadczeń jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ile punktów we WZON musi dostać cukrzyk, aby otrzymać świadczenie wspierające? Aby ubiegać się o świadczenie wspierające, pacjent musi uzyskać minimum 70 punktów w skali potrzeby wsparcia, ocenianej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Im wyższa liczba punktów (w skali od 70 do 100), tym wyższy procent renty socjalnej zostanie przyznany.

Jakie dokumenty z systemu monitorowania glikemii (np. Libre/Dexcom) są uznawane przez komisje? Komisje orzecznicze najbardziej cenią raporty podsumowujące (np. AGP - Ambulatory Glucose Profile) wygenerowane z oficjalnych aplikacji producenta. Najważniejsze dla orzecznika są wskaźniki takie jak: czas w zakresie docelowym (Time in Range), liczba i długość epizodów hipoglikemii oraz wykresy dobowych wahań cukru z ostatnich tygodni.

Czy lekarz rodzinny może wypisać druk OL-9 do wniosku o orzeczenie? Tak, zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 może wystawić zarówno lekarz rodzinny (POZ), jak i lekarz specjalista (diabetolog). Kluczowe jest jednak, aby dokument ten zawierał szczegółowy opis historii leczenia, przyjmowanych dawek insuliny lub leków oraz wykazywał obecność ewentualnych powikłań.

Co się stanie, jeśli wniosek o świadczenie wspierające zostanie odrzucony? Jeśli decyzja WZON określi liczbę punktów poniżej progu 70 lub przyznana punktacja jest niesatysfakcjonująca, pacjentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie należy złożyć do tego samego województwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rolnicy mogą spóźnić się z wnioskiem o dopłaty. Każdy dzień będzie jednak kosztował
25 maja 2026

Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie, ale spóźnienie może oznaczać realne straty finansowe. Po 1 czerwca 2026 roku kwota wsparcia będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Resort rolnictwa wydłużył także termin wprowadzania zmian do dokumentów.
Szpitale i przychodnie pod nowym obowiązkiem. NFZ będzie mógł nakładać kary
25 maja 2026

Placówki medyczne będą musiały udostępniać swoje grafiki przyjęć w ogólnopolskim systemie. Za niedopełnienie tego obowiązku NFZ będzie mógł nałożyć na nie kary finansowe lub wstrzymać wypłatę środków - przewiduje projekt MZ, który trafił do konsultacji.
Kontyngenty taryfowe w praktyce – mechanizm, problemy oraz znaczenie składu celnego
25 maja 2026

Kontyngenty taryfowe od wielu lat pozostają jednym z kluczowych instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej, szczególnie w obszarze środków ochrony rynku, takich jak cła ochronne. Dla importerów oznaczają możliwość przywozu określonej ilości towarów bez konieczności zapłaty dodatkowych należności ochronnych albo przy zastosowaniu ich obniżonego poziomu. Dla organów celnych stanowią narzędzie kontroli napływu towarów na rynek unijny, natomiast dla przedsiębiorców są często wyścigiem z czasem, dostępnością limitów oraz procedurami administracyjnymi. W praktyce kontyngenty mają ogromne znaczenie zwłaszcza dla branż takich jak stal, aluminium, chemia czy rolnictwo, gdzie po wyczerpaniu limitów aktywowane są pełne środki ochronne generujące istotny wzrost kosztów importu.
Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób
25 maja 2026

Należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie, które dotąd zatrudniają ok. 1,4 tys. pracowników, planują zwiększyć do końca dekady tę liczbę do ok. 2 tys. Obok bieżącej rekrutacji, m.in. maszynistów i pracowników zaplecza, współpracują pod tym kątem z trzynastoma szkołami i uczelniami.

KSC 2.0 już obowiązuje. Firmy muszą sprawdzić, czy mają nowy obowiązek
25 maja 2026

Od 7 maja 2026 r. działa samorejestracja w nowym Wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych. Znowelizowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tzw. ustawa o KSC 2.0.), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2, objęła tysiące firm, które wcześniej nie podlegały tak szerokim obowiązkom – od producentów żywności i firm kurierskich, po zakłady chemiczne i producentów maszyn. Dla wielu z nich termin na zgłoszenie upływa 3 października 2026 r.
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
25 maja 2026

Płatności bezgotówkowe stały się codziennością. Korzystamy nie tylko z kart, lecz także z telefonów i zegarków, a opór przed korzystaniem z nowych rozwiązań jest coraz mniejszy. Trudno też zaprzeczać związanej z tym wygodzie, jednak coraz częściej mówi się też o jej kosztach.
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
24 maja 2026

Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Można płaci nawet 4 razy więcej niż opłata standardowa.
Pracodawca nie może pozbawić pracownika podwyżki z powodu częstych nieobecności. Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości
25 maja 2026

Częste nieobecności w pracy nie mogą podstawą do pozbawiania pracownika podwyżek wynagrodzenia i odmowy wypłaty składników dodatkowych. Owszem, nieobecność ma związek z wydajnością, ale trzeba stosować sieć obiektywnych wzorców.

Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
24 maja 2026

Polskie lotniska zanotowały rekordowy 2025 rok – obsłużyły łącznie ponad 66 mln pasażerów, o blisko 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć większość portów rosła w szybkim tempie, wyraźne spadki odnotowały m.in. Modlin i Radom. Liderem rynku pozostało Lotnisko Chopina, a największy udział w przewozach ponownie miały tanie linie lotnicze.
Zesłanie Ducha Świętego. Jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim
24 maja 2026

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną Zielonymi Świątkami. To jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętnia zesłanie Ducha Świętego na apostołów i symbolicznie kończy okres wielkanocny.
