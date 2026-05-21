Strona główna » Prawo » Wiadomości » Pierwszy dzień lata 2026. Kiedy wypada astronomiczne lato, a kiedy kalendarzowe, meteorologiczne, klimatyczne?

Pierwszy dzień lata 2026. Kiedy wypada astronomiczne lato, a kiedy kalendarzowe, meteorologiczne, klimatyczne?

21 maja 2026, 09:05
Pierwszy dzień lata 2026. Kiedy wypada astronomiczne lato, a kiedy kalendarzowe, meteorologiczne, klimatyczne?
Pierwszy dzień lata 2026. Kiedy wypada astronomiczne lato, a kiedy kalendarzowe, meteorologiczne, klimatyczne?
Pierwszy dzień lata 2026. Jaka to data w kalendarzu? Czy astronomiczne jest tego samego dnia co kalendarzowe? Czym jest przesilenie letnie?

Przesilenie letnie 2026 - kiedy

Przesilenie letnie, zwane też przesileniem czerwcowym to moment w roku, gdy oś obrotu Ziemi jest maksymalnie wychylona w kierunku Słońca, najbliżej Słońca jest wtedy biegun północny. Na półkuli północnej przesilenie letnie występuje w okolicach 20-21 czerwca. Wówczas na półkuli południowej jest przesilenie zimowe. 

Podczas przesilenia letniego występuje najdłuższy dzień i zarazem najkrótsza noc w roku. Przesilenie letnie to także początek astronomicznego lata. 

Najdłuższy dzień w roku będzie trwał średnio 16 godzin i 45 minut! W zależności od regionu Polski różnice mogą wynosić nawet kilkadziesiąt minut. Dzień ten będzie dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 9 godzin.

W 2026 roku przesilenie letnie będzie 21 czerwca. To oznacza, że astronomiczne lato przyjdzie w tym roku 21 czerwca o godz. 10:26

 

Lato kalendarzowe, meteorologiczne, fenologiczne - kiedy? 

Już wiemy, że astronomiczne lato pojawi się wraz z przesileniem letnim, czyli 21 czerwca. A o co chodzi z pozostałymi podziałami na pory roku? 

Lato kalendarzowe 

Z praktycznych względów kalendarz podzielony jest na cztery stałe pory roku, każda z nich ma 3 miesiące. Daty kalendarzowych pór roku są niezmienne i wypadają zawsze tak samo, niezależnie od tego, kiedy wypada przesilenie letnie czy jakie panują temperatury. Kalendarzowe lato jest zawsze 22 czerwca.  

Kalendarzowe lato potrwa do 22 września. 23 września rozpocznie się kalendarzowa jesień.

Lato meteorologiczne

Meteorologiczne pory roku zostały ustalone w celu ułatwienia obliczeń statystycznych przez meteorologów i klimatologów. Pozwala to na porównywanie danych w tym samym okresie każdego roku, co ułatwia analizę i prognozy pogody.

Lato meteorologiczne rozpoczyna się najwcześniej, bo już 1 czerwca, ale też i najwcześniej się kończy - 31 sierpnia. 

Lato fenologiczne 

Z cyklem rozwoju przyrody związane są fenologiczne pory roku. W obrębie lata mamy: wczesne, pełne i późne. Na przykład oznaką wczesnego lata jest kwitnienie robinii akacjowej czy bzu czarnego. Lato pełne to początek kwitnienia lipy drobnolistnej a z latem późnym wiąże się okres żniw i dojrzewania wczesnych odmian jabłoni. 

Lato termiczne

Lato termiczne zależy od ustalonych przez klimatologów progów temperatury powietrza. Jeśli przez pewien okres średnia dobowa temperatura przekracza 15°C można mówić o lecie termicznym.

Sądowy absurd: Pracownik musi znieść 26 naruszeń prawa przez pracodawcę. Dopiero od 27 incydentu ochrona
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
Pułapka w prawie budowlanym: Zadaszenie przydomowego tarasu nielegalne bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie? Za samowolę budowlaną trzeba słono zapłacić
