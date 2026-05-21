Podatek od aut spalinowych odwołany - możecie jeszcze nie kupować elektryków, benzyna i diesel zostają

A jednak żadnych nowych podatków od samochodów spalinowych. Polska zrezygnowała z kontrowersyjnych reform i przekonała Brukselę do marchewki zamiast kija. W zamian: 3 mld zł na tańsze ogrzewanie i dekarbonizację ciepłowni oraz 656 mln euro na bezpieczny internet satelitarny IRIS 2. To skutki zatwierdzenia przez KE piątej rewizji KPO. Sprawdź, co to oznacza dla Twojego portfela.

Czy te zmiany dotyczą Ciebie?

Jeśli masz samochód spalinowy (na benzynę, diesel) – tak, te zmiany Cię dotyczą. Nie zapłacisz dodatkowych podatków ani opłat, które miały wejść w ramach pierwotnej wersji KPO.

Jeśli ogrzewasz dom ciepłem systemowym z miejskiej ciepłowni – inwestycje w dekarbonizację mogą przełożyć się na stabilniejsze ceny energii w przyszłości. Jeśli mieszkasz na wsi lub w miejscu ze słabym internetem – program satelitarny IRIS 2 może dać Ci dostęp do szybkiego łącza.

W skrócie – 3 najważniejsze zmiany

Żadnych nowych podatków od aut spalinowych – KE zatwierdziła wycofanie tych reform z KPO (decyzja z dnia 20.05.2026). 3 mld zł na Fundusz Ciepłownictwa (2026–2030) – dekarbonizacja ciepłowni, stabilniejsze ceny ogrzewania. 656 mln euro na satelity IRIS 2 – szybki Internet w "białych plamach", bezpieczna łączność dla państwa.

Co to jest KPO i rewizja KPO? Wyjaśnienie dla każdego

KPO (Krajowy Plan Odbudowy) to polski program reform i inwestycji finansowany z unijnego funduszu odbudowy po pandemii COVID-19. Polska dostała z UE dziesiątki miliardów złotych, ale w zamian musiała przeprowadzić określone reformy – np. w sądownictwie, edukacji, transformacji energetycznej.

Rewizja KPO to zmiana tego planu – można poprosić Komisję Europejską o akceptację dla modyfikacji reform lub przesunięcie pieniędzy na inne cele. Polska już przeprowadzała rewizje (to już piąta rewizja), ale dopiero teraz udało się wycofać kontrowersyjne podatki od aut spalinowych.

Co się zmieniło? Koniec z podatkami od aut spalinowych

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko powiedział wprost: „Przekonaliśmy Komisję Europejską, żeby w ramach KPO zamiast kija zastosowano metodę marchewki, czyli zamiast opłat, były zachęty i inwestycje. Miały być trzy podatki od aut spalinowych, a nie będzie żadnego. Zamiast nich będzie fundusz ciepłownictwa, czyli 3 mld zł na stabilne finansowanie polskich ciepłowni i ich dekarbonizację, a docelowo – na zwiększenie niezależności polskiego systemu grzewczego i tańsze rachunki za prąd."

Co to oznacza w praktyce? Jak podaje resort, to poprzedni rząd wpisał do KPO trzy rodzaje opłat związanych z samochodami spalinowymi – szczegóły nie były nigdy do końca jasne, ale chodziło o podatki od rejestracji, posiadania lub użytkowania pojazdów emitujących CO2. Niektóre byłby płatne co roku, inne przy nabyciu. Te zapisy budziły ogromne kontrowersje, szczególnie wśród właścicieli starszych aut, którzy obawiali się drastycznego wzrostu kosztów. Teraz te reformy znikają z KPO – już oficjalnie, za zgodą Brukseli.

Zamiast podatków – mają być pozytywne zachęty, które zmniejszą emisję CO2, czyli pieniądze na modernizację ciepłowni (mniej CO2, stabilniejsze ceny dla odbiorców), a także na rozwój internetu satelitarnego (dostęp do szybkiego łącza nawet w najdalszych zakątkach kraju).

3 mld zł na ciepłownictwo – co to znaczy dla Ciebie?

Rządowy Fundusz Ciepłownictwa Systemowego na lata 2026–2030 z budżetem na poziomie około 3 miliardów złotych zostanie utworzony do sierpnia 2026 roku. Te pieniądze mają wesprzeć finansowanie sektora ciepłowniczego oraz ograniczyć emisję CO2. Za nabory będzie odpowiadać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak to wpłynie na Ciebie? Jeśli mieszkasz w bloku lub domu podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej, modernizacja ciepłowni powinna przełożyć się na bardziej stabilne ceny ogrzewania w przyszłości. Dekarbonizacja (odejście od węgla, przejście na gaz, odnawialne źródła energii, pompy ciepła) zmniejsza zależność od importowanych paliw kopalnych i chroni przed skokami cen energii, jakie widzieliśmy w 2022 i 2023 roku.

Dla całego kraju to ma być krok w stronę większej niezależności energetycznej – mniej węgla, mniej emisji CO2, więcej lokalnych źródeł ciepła (biomasa, geotermia, ciepło odpadowe z przemysłu). W dłuższej perspektywie może to oznaczać tańsze rachunki za prąd, bo mniej będziemy musieli płacić za uprawnienia do emisji CO2 w systemie ETS.

Jest i bonus niezwiązany z CO2, ale z bezpieczeństwem: 656 mln euro na satelity IRIS 2 – bezpieczny Internet dla Polski

Rewizja KPO obejmuje także zwiększenie polskiego udziału w europejskim programie satelitarnym IRIS 2 (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellite). Jego celem jest zapewnienie bezpiecznej łączności państwom członkowskim UE i ich instytucjom rządowym, a także możliwości korzystania z szybkiego łącza satelitarnego przez firmy prywatne i obywateli UE.

Wkład Polski w tym programie wzrośnie z 500 mln do 656 mln euro. To ma nam zapewnić dostęp do szybkiego przesyłu danych za pośrednictwem satelitów, a także korzystanie z technologii bezpiecznej łączności. Dzięki własnej stacji naziemnej będziemy mogli kierować i kontrolować ruch danych internetowych na terenie Polski, co z kolei wzmocni bezpieczeństwo naszej administracji, wojska i infrastruktury krytycznej. W ten sposób zagwarantujemy sobie niezależną łączność w sytuacjach kryzysowych – od cyberataków po awarie infrastruktury naziemnej.

Co to oznacza dla zwykłego Kowalskiego? Program IRIS 2 przyczyni się do likwidacji tzw. białych plam w dostępie do Internetu – miejsc, gdzie jeszcze go brakuje albo ma bardzo ograniczoną moc. Jeśli mieszkasz na wsi, w górach lub w miejscu, gdzie nie ma światłowodu ani dobrego zasięgu LTE/5G, szybki internet satelitarny może być rozwiązaniem. Dla firm działających w trudno dostępnych lokalizacjach (np. leśnictwo, rolnictwo precyzyjne, transport) to szansa na stabilne, zawsze dostępne łącze.

Dla bezpieczeństwa państwa to kluczowa inwestycja. Własna stacja naziemna oznacza, że w razie kryzysu (wojna, cyberatak na infrastrukturę naziemną, sabotaż kabli) Polska będzie miała niezależny kanał komunikacji dla wojska, służb ratunkowych i administracji.

Kiedy wejdą zmiany wynikające z V rewizji KPO? Kalendarz poglądowy

20 maja 2026 – Komisja Europejska zatwierdziła V rewizję KPO

Do sierpnia 2026 – utworzenie Rządowego Funduszu Ciepłownictwa Systemowego

2026–2030 – nabory wniosków do Funduszu (NFOŚiGW), realizacja inwestycji w ciepłownie

2026–2030 – realizacja polskiego udziału w programie IRIS 2 (budowa stacji naziemnej, uruchomienie satelitów)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy w Polsce będą nowe podatki od aut spalinowych?

Nie. Polska zrezygnowała z tych reform w ramach V rewizji KPO, zatwierdzonej przez KE 20 maja 2026.

2. Czy muszę płacić nową opłatę za rejestrację lub posiadanie samochodu spalinowego w związku z redukcją emisji CO2?

Nie, poza standardowymi opłatami, jakie obowiązują dotychczas (rejestracja, przegląd, ubezpieczenie OC). Dodatkowych podatków związanych z KPO nie będzie, bo zostały wycofane.

3. Co to jest Rządowy Fundusz Ciepłownictwa?

Fundusz z budżetem 3 mld zł (2026–2030) na modernizację polskich ciepłowni – dekarbonizacja, stabilniejsze ceny, mniej emisji CO2.

4. Czy dostanę tańsze ogrzewanie dzięki Funduszowi Ciepłownictwa?

Bezpośrednio nie – fundusz nie obniża cen z dnia na dzień. Ale w dłuższej perspektywie modernizacja ciepłowni może ustabilizować koszty i zmniejszyć zależność od importu paliw.

5. Co to jest IRIS 2?

Europejski program satelitarny – bezpieczny Internet i łączność dla państw UE, instytucji rządowych, firm i obywateli.

6. Czy dostanę szybki Internet satelitarny w ramach IRIS 2?

Tak, program ma zlikwidować białe plamy na mapie Polski – miejsca bez dobrego Internetu lub w ogóle bez dostępu. Szczegóły dostępu dla obywateli (czy płatny, czy darmowy) nie są jeszcze znane.

7. Kiedy ruszy Fundusz Ciepłownictwa?

Do sierpnia 2026 ma zostać formalnie utworzony. Za nabory wniosków będzie odpowiadał NFOŚiGW, najlepiej śledzić informacje bezpośrednio na ich stronie.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej