REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Jawność płac a forma zatrudnienia – czy nowe przepisy obejmą tylko pracowników?

Jawność płac a forma zatrudnienia – czy nowe przepisy obejmą tylko pracowników?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 lipca 2026, 06:12
Anna Gnioska
Anna Gnioska
autorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego
Jawność płac a forma zatrudnienia – czy nowe przepisy obejmą tylko pracowników?
Jawność płac a forma zatrudnienia – czy nowe przepisy obejmą tylko pracowników?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących jawności wynagrodzeń jest to, czy nowe przepisy będą dotyczyły wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od tego, o jakim etapie zatrudnienia mówimy.

Przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń wynikają z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy 2023/970 dotyczącej jawności wynagrodzeń. Państwa członkowskie Unii Europejskiej miały obowiązek implementować przepisy dyrektywy do 7 czerwca 2026 r. Polska, podobnie jak pozostałe państwa UE, powinna była do tego czasu przyjąć odpowiednie regulacje krajowe, jednak tak się nie stało. Wdrożenie tych przepisów nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2027 r., ale już teraz warto wiedzieć na co się przygotować.

REKLAMA

Jawność wynagrodzeń podczas rekrutacji

Projektowane przepisy przewidują, że kandydaci do pracy będą otrzymywali informacje o proponowanym wynagrodzeniu lub jego przedziale jeszcze przed zatrudnieniem. Co istotne, obowiązek ten ma dotyczyć procesu rekrutacji, niezależnie od tego, czy ostatecznie zostanie zawarta:

  • umowa o pracę,
  • umowa na okres próbny,
  • umowa na czas określony,
  • umowa na czas nieokreślony.

Jeżeli pracodawca prowadzi rekrutację na stanowisko pracownicze, nie będzie mógł pomijać tych informacji.

Prawo do informacji o wynagrodzeniach a forma zatrudnienia

Znaczna część nowych uprawnień, takich jak możliwość wystąpienia o informacje dotyczące średnich wynagrodzeń osób wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, będzie przysługiwała pracownikom w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza to, że z tych uprawnień będą mogły korzystać osoby zatrudnione na podstawie:

REKLAMA

  • umowy o pracę,
  • powołania,
  • wyboru,
  • mianowania,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

A co z umowami cywilnoprawnymi?

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej i kontraktu B2B, co do zasady nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. W konsekwencji przepisy dotyczące prawa do informacji o wynagrodzeniach przewidziane w Kodeksie pracy nie będą ich obejmowały w takim samym zakresie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie oznacza to jednak, że podmioty korzystające z takich form współpracy nie powinny zwracać uwagi na zasady równego traktowania. W praktyce coraz więcej firm stosuje jednolite polityki wynagradzania również wobec współpracowników B2B, zwłaszcza w dużych organizacjach i grupach kapitałowych.

Czy pracodawca może różnicować wynagrodzenia ze względu na formę zatrudnienia?

Sama forma zatrudnienia nie oznacza automatycznie, że wynagrodzenia powinny być identyczne. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę i osoba współpracująca w modelu B2B znajdują się w odmiennych sytuacjach prawnych. Przedsiębiorca sam opłaca składki, ponosi ryzyko prowadzenia działalności oraz nie korzysta z wielu uprawnień pracowniczych, takich jak płatny urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia.

Dlatego porównywanie wysokości wynagrodzeń tych dwóch grup nie zawsze będzie uzasadnione.

Przykład

Firma informatyczna prowadzi rekrutację na stanowisko programisty. W ogłoszeniu wskazuje widełki wynagrodzenia od 14 000 do 18 000 zł brutto miesięcznie na umowę o pracę. Jednocześnie kandydaci mogą wybrać współpracę w formule B2B. W takim przypadku firma przedstawia odrębne stawki odpowiadające specyfice kontraktu i uwzględniające fakt, że wykonawca sam rozlicza podatki oraz składki.

Po zatrudnieniu programista zatrudniony na podstawie umowy o pracę będzie mógł skorzystać z prawa do uzyskania informacji o średnich wynagrodzeniach pracowników wykonujących taką samą pracę. Nie będzie natomiast uprawniony do żądania informacji o wynagrodzeniach osób współpracujących z firmą na podstawie kontraktów B2B.

Ważne

Nowe przepisy nie wprowadzają pełnej jawności płac dla wszystkich osób wykonujących pracę. Ich głównym celem jest zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń w stosunkach pracy oraz ułatwienie pracownikom dochodzenia prawa do równego wynagrodzenia. W przypadku osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych lub kontraktów B2B zakres ochrony będzie wynikał przede wszystkim z treści zawartej umowy oraz ogólnych przepisów prawa, a nie z regulacji Kodeksu pracy dotyczących przejrzystości wynagrodzeń.

Powiązane
Będą kolejne zmiany w zasiłku pogrzebowym. Nowe zasady wchodzą w życie już od niebawem
Będą kolejne zmiany w zasiłku pogrzebowym. Nowe zasady wchodzą w życie już od niebawem
Czy strażak OSP musi mieć prawo jazdy kat. C, żeby prowadzić pojazdy ratowniczo-gaśnicze
Czy strażak OSP musi mieć prawo jazdy kat. C, żeby prowadzić pojazdy ratowniczo-gaśnicze
Ustawa frankowa już niedługo zacznie obowiązywać. Co się zmienia dla Frankowiczów? Kredytobiorcy w euro i dolarowi poza ochroną ustawową
Ustawa frankowa już niedługo zacznie obowiązywać. Co się zmienia dla Frankowiczów? Kredytobiorcy w euro i dolarowi poza ochroną ustawową
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, główna księgowa i inni). Co musi wiedzieć każdy pracodawca, co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów
20 lip 2026

Kierownik, który przez trzy lata "łatał dziury" w grafiku stacji benzynowej, wywalczył przed sądem ponad 825 godzin zaległego wynagrodzenia za nadgodziny. Główna księgowa, która obok własnych obowiązków naliczała pensje i rozliczała składki ZUS, odzyskała rekompensatę za 80 nadgodzin miesięcznie. Wspólny mianownik tych spraw? Pracodawcy byli przekonani, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę po godzinach. Pracodawcy często zakładają, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę wykonywaną po godzinach nadliczbowych. To uproszczenie, które w praktyce prowadzi do kosztownych sporów sądowych i mandatów Państwowej Inspekcji Pracy. Kodeks pracy różnicuje bowiem sytuację kadry zarządzającej w zależności od szczebla, na jakim działa pracownik, a orzecznictwo Sądu Najwyższego na przestrzeni lat wytyczyło granice, których przekroczenie oznacza pełne prawo do wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny.
Ustawa frankowa wchodzi już od sierpnia 2026 r. Kto zyska na nowych przepisach: kredytobiorcy, banki, czy … wymiar sprawiedliwości?
20 lip 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 17 lipca 2026 r. ustawę wprowadzającą szczególne rozwiązania w postępowaniach dotyczących kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego. Nowe przepisy (wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw – czyli w na początku sierpnia 2026 r.) mają usprawnić prowadzenie spraw sądowych i odciążyć wymiar sprawiedliwości, nie zmieniają jednak zasad, na podstawie których sądy oceniają umowy kredytowe. Zdaniem mec. Stanisława Rachelskiego, senior partnera kancelarii Rachelski i Wspólnicy, największą zmianą nie jest zwiększenie szans kredytobiorców na wygraną, lecz przyspieszenie postępowań i uporządkowanie procedur.
Będzie (r)ewolucja w KSeF: z narzędzia fiskalnego w platformę wymiany danych komercyjnych. Nowa struktura logiczna najwcześniej w 2027 r.
20 lip 2026

Polscy podatnicy mają za sobą pierwsze miesiące pełnego, obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Ponad 2 miliony podatników przesłało już do rządowej bazy 340 milionów dokumentów. Analizy z systemu SmartKSeF ujawniają jednak, że wystawcy mają problem z wystawieniem dokumentów, szczególnie faktur korygujących, których prawie 20 proc. zawiera błędy strukturalne lub logiczne. Exorigo-Upos, powołując się na najnowsze dane i wnioski z rozmów z Ministerstwem Finansów i Gospodarki, stwierdza, że czas na kolejny etap ewolucji. Sam fakt, że system działa nie wystarcza, kluczowe są jego przepustowość, wydajność i elastyczność w reagowaniu na nieplanowane sytuacje oraz automatyzacja obiegu dokumentów.
Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w KSeF. Docelowo obejmie akceptację i księgowanie faktur oraz rozliczanie płatności
20 lip 2026

Po pół roku funkcjonowania KSeF można wyciągnąć pierwsze praktyczne wnioski z wdrożenia systemu. Na początku najwięcej trudności przedsiębiorcom sprawiały: logowanie, uwierzytelnienie i nadawanie uprawnień. Z czasem jednak fakturowanie w nowym modelu zaczęło działać stabilniej, a firmy nadal dostosowują wewnętrzny obieg faktur do nowych zasad. Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne zmiany w KSeF, także w obszarach, w których problemy ujawniły się dopiero po uruchomieniu systemu. Dla przedsiębiorców oznacza to, że po etapie wdrożenia zaczyna się czas porządkowania zasad i dopracowywania rozwiązań, które mają ułatwić codzienną pracę z fakturami ustrukturyzowanymi.

REKLAMA

Opłacalność wynajmu mieszkań w Polsce w 2026 r. Dlaczego od lat spada? [analiza rynkowa]
20 lip 2026

Stopa zwrotu z wynajmu z upływem lat topnieje. Mechanizm jest prosty - ceny mieszkań rosną szybciej niż stawki czynszów - piszą eksperci Zespołu analiz 5S Invest. Co ciekawe, dzieje się tak nie tylko w Polsce. Podobnie było w ostatnich latach w większości krajów, dla których OECD zbiera stosowne dane. Na niekorzyść właścicieli działają jednak nie tylko mechanizmy stricte ekonomiczne. W Polsce możliwość optymalizacji podatkowej w przypadku wynajmu mieszkań ograniczył od 2023 roku również „Polski Ład”.
Okazjonalna sprzedaż lemoniady, czy owoców przez dzieci pod nadzorem rodziców bez sanepidu i kasy fiskalnej ale PIT trzeba mieć na uwadze
20 lip 2026

Okazjonalna sprzedaż lemoniady, owoców czy domowych wypieków przez dzieci nie podlega kontroli sanitarnej ani nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Tak wynika z najnowszych, spójnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz interpretacji Ministerstwa Finansów. Choć urzędnicy dają zielone światło dla wakacyjnej nauki biznesu, doradca podatkowy Monika Piątkowska wskazuje na prawne granice, których przekroczenie rodzi konkretne obowiązki podatkowe.
Całkowity zakaz wykorzystywania wizerunku dziecka. Nowa ustawa trafiła do Senatu
20 lip 2026

Obowiązkowe szkolenia dla opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach opieki dziennej, zakaz publikacji wizerunku dzieci i zdrowe żywienie – takie zmiany przewiduje ustawa, która trafiła do Senatu. Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ma zapewnić najmłodszym jak najlepsze warunki rozwoju.
Te miejsca w Polsce przyciągnęły tłumy w ubiegłe wakacje. Turyści najchętniej nocowali w hotelach
20 lip 2026

Mazowsze przyciągnęło najwięcej turystów, ale to województwo zachodniopomorskie odnotowało największą liczbę udzielonych noclegów i najwyższe obłożenie miejsc noclegowych w 2025 r. Z danych za okres od czerwca do września wynika także, że szczyt sezonu przypadł na sierpień, a najchętniej wybieranym rodzajem zakwaterowania były hotele.

REKLAMA

Nowy obowiązek przy zakupie domu na wsi. Kupujący złożą oświadczenie o kurach, hałasie i zapachach
20 lip 2026

Kupujący dom lub działkę poza miastem będą musieli liczyć się z nowym obowiązkiem. Przy zakupie nieruchomości pojawi się oświadczenie dotyczące świadomości możliwych uciążliwości związanych z działalnością rolniczą. Chodzi m.in. o hałas, zapachy czy odgłosy zwierząt gospodarskich. Zmiany mają ograniczyć konflikty między rolnikami a nowymi mieszkańcami terenów wiejskich.
Każdy pracownik może wnioskować o okazjonalną pracę zdalną. Nie każdy pracodawca musi się na nią zgodzić
20 lip 2026

Przepisy pozwalają każdemu pracownikowi wnioskować o okazjonalną pracę zdalną. To jednak nie oznacza, że każdy pracodawca musi wyrazić na to zgodę, a ostatecznie, że praca zdalna jest dostępna dla wszystkich. Jakie zasady obowiązują w tym zakresie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA