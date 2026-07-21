Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących jawności wynagrodzeń jest to, czy nowe przepisy będą dotyczyły wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od tego, o jakim etapie zatrudnienia mówimy.

Przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń wynikają z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy 2023/970 dotyczącej jawności wynagrodzeń. Państwa członkowskie Unii Europejskiej miały obowiązek implementować przepisy dyrektywy do 7 czerwca 2026 r. Polska, podobnie jak pozostałe państwa UE, powinna była do tego czasu przyjąć odpowiednie regulacje krajowe, jednak tak się nie stało. Wdrożenie tych przepisów nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2027 r., ale już teraz warto wiedzieć na co się przygotować.

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Jawność wynagrodzeń podczas rekrutacji

Projektowane przepisy przewidują, że kandydaci do pracy będą otrzymywali informacje o proponowanym wynagrodzeniu lub jego przedziale jeszcze przed zatrudnieniem. Co istotne, obowiązek ten ma dotyczyć procesu rekrutacji, niezależnie od tego, czy ostatecznie zostanie zawarta:

umowa o pracę,

umowa na okres próbny,

umowa na czas określony,

umowa na czas nieokreślony.

Jeżeli pracodawca prowadzi rekrutację na stanowisko pracownicze, nie będzie mógł pomijać tych informacji.

Prawo do informacji o wynagrodzeniach a forma zatrudnienia

Znaczna część nowych uprawnień, takich jak możliwość wystąpienia o informacje dotyczące średnich wynagrodzeń osób wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, będzie przysługiwała pracownikom w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza to, że z tych uprawnień będą mogły korzystać osoby zatrudnione na podstawie:

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umowy o pracę,

powołania,

wyboru,

mianowania,

spółdzielczej umowy o pracę.

A co z umowami cywilnoprawnymi?

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej i kontraktu B2B, co do zasady nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. W konsekwencji przepisy dotyczące prawa do informacji o wynagrodzeniach przewidziane w Kodeksie pracy nie będą ich obejmowały w takim samym zakresie.

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Nie oznacza to jednak, że podmioty korzystające z takich form współpracy nie powinny zwracać uwagi na zasady równego traktowania. W praktyce coraz więcej firm stosuje jednolite polityki wynagradzania również wobec współpracowników B2B, zwłaszcza w dużych organizacjach i grupach kapitałowych.

Czy pracodawca może różnicować wynagrodzenia ze względu na formę zatrudnienia?

Sama forma zatrudnienia nie oznacza automatycznie, że wynagrodzenia powinny być identyczne. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę i osoba współpracująca w modelu B2B znajdują się w odmiennych sytuacjach prawnych. Przedsiębiorca sam opłaca składki, ponosi ryzyko prowadzenia działalności oraz nie korzysta z wielu uprawnień pracowniczych, takich jak płatny urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia.

Dlatego porównywanie wysokości wynagrodzeń tych dwóch grup nie zawsze będzie uzasadnione.

Przykład Firma informatyczna prowadzi rekrutację na stanowisko programisty. W ogłoszeniu wskazuje widełki wynagrodzenia od 14 000 do 18 000 zł brutto miesięcznie na umowę o pracę. Jednocześnie kandydaci mogą wybrać współpracę w formule B2B. W takim przypadku firma przedstawia odrębne stawki odpowiadające specyfice kontraktu i uwzględniające fakt, że wykonawca sam rozlicza podatki oraz składki. Po zatrudnieniu programista zatrudniony na podstawie umowy o pracę będzie mógł skorzystać z prawa do uzyskania informacji o średnich wynagrodzeniach pracowników wykonujących taką samą pracę. Nie będzie natomiast uprawniony do żądania informacji o wynagrodzeniach osób współpracujących z firmą na podstawie kontraktów B2B.