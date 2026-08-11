Choć funkcja sołtysa ma charakter społeczny i nie wiąże się ze stałą pensją na etacie, w praktyce może przynosić odczuwalne korzyści finansowe. Lokalne diety, prowizje ze zbierania podatków oraz specjalne, dożywotnie świadczenie z ZUS sprawiają, że reprezentowanie wsi staje się finansowo atrakcyjne. Prześwietlamy, jakie pieniądze trafiają do przedstawicieli polskich sołectw, jak uzyskać dodatek do emerytury i jak wygląda procedura ich wyboru.

Jednym z najważniejszych przywilejów finansowych związanych z pełnieniem funkcji przedstawiciela wsi jest prawo do specjalnego świadczenia emerytalnego. Sołtysi, którzy przepracowali na tym stanowisku wymagany okres (zazwyczaj co najmniej dwie kadencje, czyli minimum 8 lat) i osiągnęli wiek emerytalny, mogą ubiegać się o dożywotni dodatek wypłacany co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, co gwarantuje stały wzrost jego wartości i stanowi realne wsparcie budżetu domowego na emeryturze.

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Diety, prowizje i nieopodatkowane przychody: Jak naprawdę zarabia sołtys?

Mimo braku etatu, co miesiąc na konto lub do kieszeni sołtysa trafiają środki z budżetu gminy oraz z inkasa podatkowego. Finanse sołtysa opierają się na dwóch filarach:

Dieta za udział w sesjach i pracę: Rada gminy ustala wysokość stałej diety lub stawki za udział w posiedzeniach rady oraz zebraniach wiejskich.

Prowizja od poboru podatków (inkaso): Sołtysi bardzo często pełnią rolę inkasentów lokalnych podatków (m.in. rolnego, leśnego czy od nieruchomości). Z tego tytułu przysługuje im określony procent od zebranej kwoty, co w większych miejscowościach generuje znaczący zastrzyk gotówki.

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Co istotne, diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego (PIT) do ustawowo określonych limitów.

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Przywileje i społeczny prestiż: Lider lokalnej społeczności

Oprócz bezpośrednich gratyfikacji finansowych, pełnienie funkcji sołtysa wiąże się z szeregiem ukrytych korzyści i przywilejów o charakterze organizacyjnym oraz społecznym:

Uczestnictwo w pracach rady gminy: Sołtys ma prawo brać udział w sesjach rady gminy z głosem doradczym, co daje mu bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne i podział funduszu sołeckiego.

Ochrona prawna: Podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Budowanie pozycji i sieci kontaktów: Funkcja ta stanowi często pierwszy krok w karierze samorządowej, umożliwiając nawiązanie relacji z władzami gminy, powiatu oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Procedura wyboru i skala zjawiska: Jak zostać sołtysem w Polsce?

Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Wybory zwołuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na zebraniu wiejskim.

Skala tego organu pomocniczego w Polsce jest ogromna: