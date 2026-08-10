Dofinansowanie z PFRON. Jakie wnioski do 31 sierpnia 2026 roku?

31 sierpnia 2026 r. upływa termin składania większości wniosków w module I programu „Aktywny samorząd”. Kto może otrzymać takie wsparcie? Ile wynosi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?

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Aktywny samorząd 2026. Niektóre wnioski do 31 sierpnia 2026 roku

Jeszcze do 31 sierpnia 2026 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach kilku obszarów modułu I tegorocznego programu. Chodzi o:

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• likwidację bariery transportowej (obszar A);

• likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (obszar B);

• likwidację barier w poruszaniu się (obszar C);

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• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (obszar D).

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Wniosek o przyznanie dodatku dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora (obszar E) można złożyć do 30 listopada 2026 roku.

Nabór wniosków na semestr zimowy w module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) rozpocznie się od 1 września i potrwa do 10 października 2026 roku.

Wnioski w module III (dotyczącym mieszkalnictwa) można składać jeszcze do 15 października 2026 roku.

Dofinansowanie z PFRON na dostosowanie auta 2026

W ramach tego obszaru osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i określonymi dysfunkcjami mogą uzyskać wsparcie m.in. w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu. Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku osoby z dysfunkcją narządu ruchu wynosi 73 500 zł, a w przypadku dysfunkcji narządu słuchu – do 4.620 zł. W ramach likwidacji bariery transportowej można też ubiegać się o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (do 6 322 zł).

Dofinansowanie z PFRON do komputera 2026

Z kolei w ramach tzw. dofinansowania do komputera PFRON może wypłacić maksymalnie 10 500 zł na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Pomoc jest kierowana do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poniżej 16 roku życia oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych albo osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku. Dodatkowe pieniądze można otrzymać m.in. na urządzenia brajlowskie.

Dofinansowanie z PFRON do elektrycznego wózka inwalidzkiego 2026

Do 28 875,00 zł dofinansowania PFRON wypłaci na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Pomoc finansowa jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poniżej 16 roku życia oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim o napędzie ręcznym.

Dofinansowanie z PFRON do żłobka 2026

Z kolei pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej polega na zapewnieniu opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wsparcie adresowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. PFRON w ramach tego obszaru wypłaca 347 zł miesięcznie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składa się przez elektronicznie w systemie SOW (sow.pfron.org.pl). Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z infolinii czy pomocy mobilnego asystenta czy pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PFRON oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie (PCPR).