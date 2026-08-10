REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nawet 4140 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. Kto może uzyskać takie pieniądze?

Nawet 4140 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. Kto może uzyskać takie pieniądze?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 sierpnia 2026, 14:09
[Data aktualizacji 10 sierpnia 2026, 14:31]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
pfron dofinansowanie wynagrodzenie pracownik niepełnosprawny
Nawet 4140 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być korzystniejsze, niż się wydaje. Pracodawcy zatrudniający takich pracowników mogą otrzymać ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzenia. O jakie kwoty chodzi i jakie warunki muszą być spełnione?

Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków PFRON

Pracodawcy zatrudniającemu pracowników niepełnosprawnych przysługuje comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika, wypłacane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dofinansowanie przeznaczone jest dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dofinansowanie przysługuje, jeżeli pracownik został ujęty w prowadzonej przez PFRON ewidencji zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

REKLAMA

O dofinansowanie do wynagrodzeń mogą ubiegać się:

  • pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy osiągają co najmniej 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
  • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

Czytaj również:

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup okularów, aparatu słuchowego i skutera inwalidzkiego?

REKLAMA

Jest rozporządzenie ws. waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję po braku porozumienia

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy ustalaniu stanu zatrudnienia nie uwzględnia się niektórych grup pracowników, w szczególności:

  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • przebywających na urlopach rodzicielskich lub wychowawczych,
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
  • nieświadczących pracy w związku z pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego,
  • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia wynika z odrębnych przepisów.
Ważne

Dofinansowanie nie przysługuje na osoby zatrudnione na postawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło).

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika. Kwoty dofinansowania zwiększa się w przypadku pracowników cierpiących na tzw. schorzenia szczególne.

Do schorzeń szczególnych zaliczane są: choroba psychiczna (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C), epilepsja (06-E) oraz niewidomi w stopniu znacznym/umiarkowanym (04-O). Muszą być one wyraźnie wskazane w orzeczeniu.

Wysokość kwot comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia w 2026 r. 

Stopień niepełnosprawności

Miesięczna kwota dofinansowania

Zwiększenie ze względu na schorzenie szczególne

Łączna kwota dofinansowania

Znaczny

2760 zł

1380 zł

4140 zł

Umiarkowany

1550 zł

1035 zł

2585 zł

Lekki

575 zł

690 zł

1265 zł

Wysokość dofinansowania zależy od wymiaru etatu pracownika

Dofinansowanie jest ustalane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Podane w tabeli kwoty są maksymalnymi kwotami przysługującymi na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia na część etatu kwotę należy odpowiednio zmniejszyć.

Jeżeli pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze, który:

  • nie przekracza ogółem pełnego etatu - dofinansowanie przyznaje się pracodawcom, u których jest on zatrudniony, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tego pracownika,
  • przekracza ogółem pełny etat - dofinansowanie przyznaje się na tego pracownika w wysokości nieprzekraczającej kwoty pomocy przyporządkowanej do pełnego etatu. Dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznawane jest pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tego pracownika, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru jego etatu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 884)

Powiązane
Jakich świadczeń jednocześnie nie może pobierać osoba niepełnosprawna [praktyczny poradnik]
Jakich świadczeń jednocześnie nie może pobierać osoba niepełnosprawna [praktyczny poradnik]
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Kto może dostać kartę parkingową?
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Kto może dostać kartę parkingową?
Jak stopnie niepełnosprawności wpływają na zdolność do pracy?
Jak stopnie niepełnosprawności wpływają na zdolność do pracy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nawet 4140 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. Kto może uzyskać takie pieniądze?
10 sie 2026

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być korzystniejsze, niż się wydaje. Pracodawcy zatrudniający takich pracowników mogą otrzymać ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzenia. O jakie kwoty chodzi i jakie warunki muszą być spełnione?
Profilaktyka zdrowotna dla dzieci i młodzieży – kontrola NIK
10 sie 2026

Przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli było wykonywanie badań profilaktycznych dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia w latach 2022-2024. Uprawnionych było 3,5 mln osób i nie miały one charakteru obowiązkowego, ale zalecanego przez Ministerstwo Zdrowia oraz lekarzy. Ile osób z nich skorzystało?
Senat uchwalił zmiany przepisów dotyczące adwokatów
10 sie 2026

W ślad za przepisami dotyczącymi radców prawnych trwa procedura legislacyjna dotycząca zmian podstaw działań adwokatów. Dokument został skierowany z powrotem do Sejmu. Celem modyfikacji jest szeroko pojęte dostosowanie ustawy przepisów o adwokaturze do obecnych realiów wykonywania zawodu i kwestii z tym związanych. Czego dotyczą najważniejsze zmiany?
Orzeczenie dostał po dwóch latach. KIS: ulgę rehabilitacyjną można rozliczyć wstecz
10 sie 2026

Między powstaniem niepełnosprawności a wydaniem formalnego orzeczenia mogą minąć miesiące, a nawet lata. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że nie musi to oznaczać utraty ulgi rehabilitacyjnej za cały wcześniejszy okres.

REKLAMA

Nowe standardy opieki domowej już obowiązują. Co senior może dostać od gminy
09 sie 2026

Od 7 sierpnia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie, które po raz pierwszy w jednolity sposób w skali kraju określa, jakie czynności składają się na usługi opiekuńcze świadczone w domu. Dla seniorów i ich rodzin oznacza to koniec sytuacji, w której sposób świadczenia pomocy zależał głównie od praktyki konkretnej gminy. Nad reformą wisi jednak znak zapytania: ustawę, która ją wprowadza, Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
Kiedy wystarczy jeden egzemplarz odpisu pisma? SN podaje gotową odpowiedź
10 sie 2026

Składasz pismo do sądu, dostajesz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, odpowiadasz w terminie, a mimo to Twoje pismo zostaje odrzucone, bo samo uzupełnienie miało jakiś brak. Dokładnie to przydarzyło się w sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy. To orzeczenie ułatwi życie wielu osobom, szczególnie tam, gdzie w sprawie występuje kilku lub kilkunastu uczestników (np. sprawy spadkowe).
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup okularów, aparatu słuchowego i skutera inwalidzkiego?
10 sie 2026

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiają niepełnosprawnym podatnikom odliczanie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i wydatków ułatwiających codzienne życie. Dzięki temu ulga rehabilitacyjna może być stosowana w przypadku zakupu okularów korekcyjnych czy aparatu słuchowego. Czy odliczeniu podlegają także kwoty wydane na zakup skutera inwalidzkiego?
Zanim zamontujesz w mieszkaniu klimatyzację, uzyskaj ten dokument
07 sie 2026

Choć klimatyzacja była dotychczas w Polsce domeną zakładów pracy i domów jednorodzinnych, to pojawiające się coraz częściej upały sprawiły, że coraz więcej osób mieszkających w blokach myśli o zainstalowaniu jej w mieszkaniu. Z podjęciem decyzji nie warto się spieszyć. Może się bowiem okazać, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto.

REKLAMA

12 symboli przyczyn niepełnosprawności. Co oznaczają kody w orzeczeniu?
07 sie 2026

Symbol przyczyny niepełnosprawności jest ważnym elementem orzeczeń wydawanych osobom z niepełnosprawnościami. Ile kodów może znaleźć się w dokumencie? Co one oznaczają? Prezentujemy najważniejsze informacje.
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę (np. 15 sierpnia, 26 grudnia 2026 r.) – zasady rozliczania czasu pracy, obowiązki pracodawcy (sektor prywatny i administracja publiczna), najczęstsze pytania
06 sie 2026

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w przypadku święta wypadającego w sobotę? Jakie są obowiązki pracodawcy i prawa pracownika z tym związane? Dlaczego święto w sobotę powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy? Jak obliczyć wymiar czasu pracy w sierpniu i grudniu 2026 roku? Do kiedy należy wyznaczyć dzień wolny za święto w sobotę? Czy dzień wolny za święto można podzielić na godziny? Co jeżeli dzień wolny za święto w sobotę koliduje z terminem urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego? Co grozi pracodawcy za nieprawidłowe rozliczenie święta w sobotę? Na te i inne pytania odpowiada Karolina Woźniczka, starsza specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA