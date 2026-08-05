Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla osób po 70. roku życia obowiązują bezterminowo w całej Polsce, a do podróżowania za 0 zł nie trzeba wyrabiać żadnych specjalnych kart. Wystarczy jeden dokument, aby całkowicie zwolnić się z opłat w autobusach, tramwajach czy metrze. Sprawdź, co dokładnie musisz pokazać podczas kontroli i dlaczego w pociągu te zasady wyglądają inaczej.

Granica 70 lat dla seniorów: Dowód osobisty zastępuje tradycyjny bilet

System ulg w komunikacji miejskiej w Polsce opiera się na kryterium wieku. Co do zasady osoby po ukończeniu 70 lat są w pełni zwolnione z opłat za przejazdy środkami transportu miejskiego. Dotyczy to zarówno podróży autobusami, tramwajami oraz sieci metra. Obowiązuje na terenie całego kraju, niezależnie od aglomeracji.

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Do skorzystania z prawa do bezpłatnego przejazdu nie są wymagane żadne dodatkowe formalności ani dedykowane karty miejskie. Podczas kontroli biletowej wystarczy, że senior przedstawi dowód osobisty lub inny państwowy dokument ze zdjęciem i datą urodzenia.

Zniżki dla osób przed 70. rokiem życia i rola mLegitymacji w darmowych przejazdach seniorów

Osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę, ale nie osiągnęły jeszcze wieku uprawniającego do zerowej taryfy, mają prawo do zniżek sięgających standardowo 50% ceny biletu w wielu polskich miastach. Podstawą do korzystania ze zniżek jest mLegitymacja emeryta-rencisty wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

Forma cyfrowa: Domyślnie dokument generowany jest bezpłatnie w aplikacji mobilnej mObywatel.

Domyślnie dokument generowany jest bezpłatnie w aplikacji mobilnej mObywatel. Forma plastikowa: Obywatele preferujący tradycyjną kartę mogą złożyć odpowiedni wniosek w oddziale ZUS (opłata za wydanie nośnika fizycznego wynosi 10 zł).

Konkretne warunki uzależnione są od gminy. Gdzie seniorzy mogą wcześniej jeździć taniej lub całkowicie za darmo?

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Szczecin :Jak donosi Szczecinportal.pl, do korzystania z ulgowych przejazdów z ulgą 50% uprawnieni są emeryci – po ukończeniu odpowiednio 55 lat - w przypadku kobiet i 60 lat - w przypadku mężczyzn oraz renciści na podstawie ważnej legitymacji organu emerytalno - rentowego Rzeczpospolitej Polskiej wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

:Jak donosi Szczecinportal.pl, do korzystania z ulgowych przejazdów z ulgą 50% uprawnieni są emeryci – oraz renciści na podstawie ważnej legitymacji organu emerytalno - rentowego Rzeczpospolitej Polskiej wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Warszawa : Mieszkańcy mogą nabyć bilet seniora imienny dla osób, które ukończyły 65. rok życia uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów komunikacją miejską.

: Mieszkańcy mogą nabyć bilet seniora imienny dla osób, które ukończyły uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów komunikacją miejską. Wrocław : Serwis Wroclaw.pl poinformował, że od 2022 r. z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Wrocławia mogą korzystać seniorzy, którzy ukończyli 65 lat .

: Serwis Wroclaw.pl poinformował, że od 2022 r. z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Wrocławia mogą korzystać seniorzy, którzy ukończyli . Łódź: Seniorzy od 65. roku życia mogą korzystać ze specjalnego tańszego Biletu Seniora po okazaniu Karty Łodzianina.

Kolej a komunikacja miejska: Różnice w taryfach i przewoźnikach

Zwolnienie z opłat obowiązujące w komunikacji miejskiej nie przenosi się automatycznie na kolejowe przewozy pasażerskie (PKP Intercity, Polregio czy lokalne koleje aglomeracyjne). Przewoźnicy kolejowi stosują własne, odrębne taryfy zniżkowe dla seniorów (najczęściej na poziomie od 30% do 50%). Przejazd pociągiem bez uprzednio nabytego i skasowanego biletu z odpowiednią zniżką jest traktowany jako przejazd bez ważnego biletu i grozi nałożeniem opłaty dodatkowej (mandatu). Przed rozpoczęciem podróży pociągiem wskazane jest zweryfikowanie zasad ulg obowiązujących u danego przewoźnika w kasie biletowej lub u drużyny konduktorskiej.

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