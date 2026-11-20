W najbliższą sobotę w godz. 10-16 notariusze będą udzielać bezpłatnych porad i informacji prawnych. W ponad 40 miejscach w Polsce odbędzie się 17. edycja Dnia Otwartego Notariatu. Porady będzie można uzyskać także telefonicznie oraz online.

Hasło tegorocznej akcji notariatu to: „Doroczny przegląd ważnych spraw”.

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„Warto co jakiś czas sprawdzić, czy dokumenty i wcześniejsze decyzje nadal odpowiadają naszej sytuacji. Ślub, ponowne małżeństwo, narodziny dziecka, zakup mieszkania czy rozwój firmy mogą zmienić nasze potrzeby i plany. Ustalenia, które kilka lat temu wydawały się wystarczające, dziś mogą wymagać zmiany lub uzupełnienia” - wskazała na swojej stronie Krajowa Rada Notarialna, uzasadniając przewodnie hasło najbliższej edycji dnia otwartego.

Kiedy bezpłatne porady

Jak co roku bezpłatne porady mają być udzielane w godz. 10-16. Lista miejsc, w których 21 listopada będzie można uzyskać stacjonarną poradę, obejmuje 41 punktów w 39 miejscowościach. Najczęściej są to ogólnodostępne miejsca, m.in. w galeriach handlowych, salach urzędów miejskich, a także siedzibach Izb Notarialnych.

Dla kogo darmowa porada

Udział w akcji nie wymaga rejestracji oraz zapisów. Bezpłatna informacja prawna będzie udzielana wszystkim zainteresowanym - z akcji mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Porady można uzyskiwać anonimowo. Pytania można także zadawać zdalnie - telefonicznie oraz poprzez internetowy komunikator.

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Dokładne adresy lokalizacji, numery telefoniczne i łącze do komunikatora można znaleźć na stronie: www.porozmawiajznotariuszem.pl.

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Notariusze przypominają jednocześnie, że na spotkanie warto zabrać dokumenty dotyczące omawianej sprawy - odpis księgi wieczystej, testament, umowę przedwstępną itp. Na podstawie dokumentacji notariusz będzie mógł udzielić dokładniejszej porady.

Idea dnia otwartego jest wzorowana na akcji prowadzonej we Francji. W Polsce dzień otwarty organizowany jest od 2010 r. Notariusze przybliżali podczas poprzednich edycji m.in. kwestie dziedziczenia, sporządzania testamentów, zabezpieczania majątku, nieruchomości i ksiąg wieczystych oraz przekazywania majątku.

W poprzednich edycjach w organizowaną zawsze w listopadową sobotę akcję corocznie zaangażowanych było kilkuset notariuszy, którzy w różnych formach odpowiadali na 3-4 tys. zapytań. W ubiegłych latach akcja była organizowana także w okresie pandemii, choć wówczas w formie zdalnej. (PAP)

mja/ mok/