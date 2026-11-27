Wigilia Bożego Narodzenia jest aktualnie wpisana na listę dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że zasady pracy w ten dzień są dokładnie takie same jak w dzień świąteczny. Praca nie jest zakazana, ale pracodawcy nie mogą planować pracy wyłącznie z uwagi na potrzeby organizacyjne zakładu. By praca była możliwa i wymagana, muszą zachodzić przesłanki ściśle określone w ustawie.

Praca w Wigilię Bożego Narodzenia: jakie zasady obowiązują pracowników i pracodawców w 2026 roku?

Jak wyjaśniają eksperci prawni Państwowej Inspekcji pracy – PIP, na mocy ustawy z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, od 1 lutego 2025 r. dzień 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia, został włączony do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy.

Oznacza to, że Wigilia jest obecnie traktowana na równi z innymi świętami wymienionymi w ustawie o dniach wolnych od pracy. Co do zasady, pracownicy nie powinni wykonywać pracy w tym dniu, a pracodawcy nie mogą planować pracy wyłącznie z uwagi na potrzeby organizacyjne zakładu.

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Praca w Wigilię Bożego Narodzenia: czy jest całkowicie zakazana?

Nie oznacza to, że praca 24.12.2026 r. jest całkowicie zakazana. Podobnie jak w przypadku innych świąt, przepisy przewidują sytuacje, w których wykonywanie pracy w Wigilię jest dopuszczalne.

Zgodnie z art. 15110 Kodeksu pracy, praca w niedziele i święta może być wykonywana m.in. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, usuwania awarii, przy pilnowaniu mienia, w transporcie i komunikacji, ochronie zdrowia, hotelarstwie, gastronomii, rolnictwie czy w innych przypadkach wskazanych przez ustawodawcę.

Możliwość świadczenia pracy w Wigilię zależy więc nie od decyzji pracodawcy, lecz od spełnienia jednej z ustawowych przesłanek dopuszczających pracę w święto. Jeżeli dana działalność nie mieści się w katalogu wyjątków przewidzianych w Kodeksie pracy, pracownik nie powinien wykonywać pracy 24 grudnia.

Za pracę w Wigilię: dodatkowy dzień wolny czy dodatkowe wynagrodzenie

Jeżeli wykonywanie pracy w Wigilię jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, pracownikowi przysługują takie same uprawnienia jak w przypadku pracy w inne święta.

Zgodnie z art. 15111 Kodeksu pracy, pracodawca powinien przede wszystkim udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę wykonaną w święto. Udzielenie dnia wolnego stanowi podstawową formę rekompensaty.

Dopiero gdy udzielenie dnia wolnego w obowiązującym okresie rozliczeniowym okaże się niemożliwe, pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia i dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto. Co istotne, wynagrodzenie wraz z dodatkiem nie stanowi rozwiązania alternatywnego, które pracodawca może dowolnie wybrać zamiast udzielenia dnia wolnego.