§ 8.

1. Egzamin przeprowadza się w formie testu jednokrotnego wyboru:

1) pisemnie w postaci papierowej albo

2) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

2. Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń obejmuje trzy grupy pytań:

1) 60 pytań z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 3, przy czym na każdy z bloków tematycznych przypada 10 pytań;

2) 10 pytań z bloku tematycznego, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń na rzecz zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność w zakresie działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, albo 10 pytań z bloku tematycznego, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń na rzecz zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność w zakresie działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

3) 30 pytań z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 6, przy czym na każdy z bloków tematycznych przypada 10 pytań.

3. Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie obejmuje pytań z bloku tematycznego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 5 lit. p-s.

4. Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji obejmuje dwie grupy pytań:

1) 50 pytań z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 4, przy czym na każdy z bloków tematycznych przypada 10 pytań;

2) 15 pytań z bloku tematycznego, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji w zakładzie reasekuracji, który wykonuje działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, albo 15 pytań z bloku tematycznego, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 2, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji w zakładzie reasekuracji, który wykonuje działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, albo 30 pytań łącznie z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 i 2, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji w zakładzie reasekuracji, który wykonuje działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń działu I i działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

5. Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych u agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 6 oraz ust. 6 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. b i c, i składa się z 30 pytań.

6. Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych zawieranych przez te podmioty lub za ich pośrednictwem obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a i d, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, b i e, pkt 5 lit. k, n i o i pkt 6 oraz ust. 6 pkt 1 i 2, i składa się z 50 pytań, przy czym na każdy z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a i d, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, b i e oraz pkt 5 lit. k, n i o, przypada po 5 pytań, a na każdy z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 6 oraz ust. 6 pkt 1 i 2, przypada po 10 pytań.

7. Jeżeli egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń jest przeprowadzany wspólnie przez kilka zakładów ubezpieczeń, każdy z nich przygotowuje po 30 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń na rzecz każdego z zakładów ubezpieczeń. W przypadku gdy egzamin jest przeprowadzany wspólnie przez kilka zakładów ubezpieczeń dla osób, o których mowa w ust. 5, to każdy z nich przygotowuje po 20 pytań z zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. b i c, a w przypadku egzaminu dla osób, o których mowa w ust. 6, każdy z nich przygotowuje po 20 pytań z zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 i 2.

8. Jeżeli egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji jest przeprowadzany wspólnie przez kilka zakładów reasekuracji, każdy z nich przygotowuje, w zależności od zakresu tematycznego egzaminu, po 15 albo 30 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji na rzecz każdego z zakładów reasekuracji.

9. Test dla osób, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, jeżeli osobiście nie wykonują one czynności agencyjnych, obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a i d, pkt 4, 6 i w ust. 5 pkt 1 lit. e-g, i składa się z 40 pytań.

10. Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń, które zdały egzamin i zamierzają rozpocząć wykonywanie takich czynności na rzecz innego zakładu ubezpieczeń, obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 6, i składa się z 30 pytań.

11. Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń, które zdały egzamin i zamierzają rozpocząć wykonywanie takich czynności na rzecz innego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w innym dziale załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 6 oraz odpowiednio w § 2 ust. 5 pkt 1 lit. a-c albo § 2 ust. 5 pkt 2 lit. a-c, i składa się z 40 pytań.

12. Test dla osób, o których mowa w ust. 6, które zdały egzamin i zamierzają rozpocząć wykonywanie na rzecz innego zakładu ubezpieczeń czynności agencyjnych w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych zawieranych przez te podmioty lub za ich pośrednictwem, obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 i 2, i składa się z 20 pytań.