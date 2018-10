§ 2.

1. Dokumentację kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą", stanowią:

1) wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Sądu Okręgowego w Warszawie o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

2) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na wystąpienie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

3) postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;

4) zarządzenie kontroli przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w przypadkach niecierpiących zwłoki;

5) wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie kontroli przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) zażalenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie kontroli;

9) zażalenie Prokuratora Generalnego na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie kontroli;

10) zarządzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli;

11) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli;

12) notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli, sporządzona przez inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę.

2. Dokumentację kontroli stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, w szczególności:

1) nośniki, na których zostały utrwalone treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji lub zawartość przesyłek, a także nośniki z danymi utrwalonymi z informatycznych nośników danych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, systemów informatycznych i teleinformatycznych;

2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach i kopiach, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 i 10-12, sporządza się według wzorów:

1) formularza zawierającego: wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Sądu Okręgowego w Warszawie o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, decyzję Prokuratora Generalnego w zakresie zgody na złożenie tego wniosku oraz postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli - który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) formularza zawierającego: wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, decyzję Prokuratora Generalnego w zakresie tego wniosku, zarządzenie kontroli przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w przypadkach niecierpiących zwłoki i postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie tego wniosku - który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) formularza zarządzenia Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli - który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) formularza protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli - który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) formularza notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli, sporządzonej przez inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę - który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1-7 oraz pkt 12 - sporządza się w trzech egzemplarzach;

2) pkt 8-11 - sporządza się w dwóch egzemplarzach, przy czym dokumenty, o których mowa w pkt 10, mogą być sporządzane w jednym egzemplarzu w przypadku przekazywania kopii tych dokumentów w drodze teletransmisji z zastosowaniem odpowiednich urządzeń i narzędzi kryptograficznych.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przechowują:

1) Sąd Okręgowy w Warszawie - pierwszy egzemplarz wydanych postanowień, pisemnych zgód Prokuratora Generalnego, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, a także zażaleń Inspektora Nadzoru Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego;

2) Prokurator Generalny - drugi egzemplarz postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie, pisemnych zgód, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, zażaleń Prokuratora Generalnego oraz pierwszy egzemplarz notatek urzędowych;

3) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego zarządzający kontrolę lub wnioskujący o zarządzenie kontroli - trzeci egzemplarz postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie, pisemnych zgód Prokuratora Generalnego, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, drugi egzemplarz notatek urzędowych i zażaleń Inspektora Nadzoru Wewnętrznego na postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas kontroli i zarządzeń o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych podczas kontroli oraz pojedynczy egzemplarz zarządzenia o wstrzymaniu lub zakończeniu kontroli;

4) komórka organizacyjna wykonująca zarządzenie w sprawie kontroli - kopie trzecich egzemplarzy postanowień sądu, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń w tej sprawie lub wyciągów z tych zarządzeń niezawierających uzasadnień, zarządzenia o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych podczas kontroli, drugi egzemplarz protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas kontroli oraz trzecie egzemplarze notatek urzędowych.