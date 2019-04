Lp. Funkcja Mnożnik

1 2 3

1 Prokurator Generalny, 1,2

Prokurator Krajowy stawka dodatku funkcyjnego dla Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

2 Zastępca Prokuratora Generalnego, 1,0

prokurator delegowany do pełnienia funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości stawka dodatku funkcyjnego dla Prezesa Sądu Najwyższego

3 Zastępca Prokuratora Krajowego, dyrektor departamentu/biura w Prokuraturze Krajowej, Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokurator regionalny, prokurator okręgowy, prokurator delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu/biura w Ministerstwie Sprawiedliwości, prokurator delegowany do pełnienia funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prokurator delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa 0,4-0,98

4 zastępca dyrektora departamentu/biura w Prokuraturze Krajowej, zastępca prokuratora regionalnego, naczelnik Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej, zastępca prokuratora okręgowego, kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej, prokurator delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu/biura w Ministerstwie Sprawiedliwości, prokurator delegowany do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 0,35-0,8

5 rzecznik dyscyplinarny Prokuratora Generalnego, pierwszy zastępca rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, zastępca rzecznika dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny dla prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości 0,3-0,8

6 Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego dla prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 0,4

7 naczelnik wydziału w departamencie/biurze Prokuratury Krajowej, w prokuraturze regionalnej i w prokuraturze okręgowej, naczelnik wydziału w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego, kierownik samodzielnego działu w prokuraturze regionalnej i w prokuraturze okręgowej, prokurator rejonowy, prokurator delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości, prokurator delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 0,3-0,55

8 zastępca naczelnika wydziału w Prokuraturze Krajowej, kierownik działu w Prokuraturze Krajowej, prokuraturze regionalnej i w prokuraturze okręgowej, wizytator w Prokuraturze Krajowej, w prokuraturze regionalnej i prokuraturze okręgowej, prokurator delegowany do pełnienia funkcji kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 0,25-0,5

9 zastępca prokuratora rejonowego, kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej, prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w Prokuraturze Krajowej, prokurator delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 0,2-0,45

10 kierownik szkolenia, rzecznik prasowy 0,2-0,4

11 Zastępca przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym 0,4

12 kierownik działu w prokuraturze rejonowej, kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej, kierownik sekcji w dziale w prokuraturze rejonowej 0,15-0,35