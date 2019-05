Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. (Dz. U. poz. 1409) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 października 2018 r. wypowiedział Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzoną w Atenach dnia 14 października 1992 r.1), co zostało notyfikowane Rządowi Republiki Greckiej dnia 16 października 2018 r.2).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 zdanie drugie i trzecie umowy traci ona moc obowiązującą dnia 16 października 2019 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 zdanie czwarte umowy, w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed datą wygaśnięcia umowy, tj. przed dniem 16 października 2019 r., postanowienia jej artykułów l do 12 pozostają w mocy do dnia 16 października 2039 r.