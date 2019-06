Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 29 kwietnia 2019 r. (poz. 1072)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 i 730) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, zwanych dalej "żołnierzami", w tym ubiory cywilne żołnierzy zawodowych, możliwość stosowania zamienników oraz przypadki, w których można dokonywać zmian tych norm, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które przechodzą na własność żołnierzy z chwilą wydania, okresy używalności, po upływie których umundurowanie i wyekwipowanie przechodzi na własność, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które żołnierze otrzymują do bezpłatnego korzystania na czas wykonywania określonych czynności służbowych, a także organy wojskowe właściwe w tych sprawach.

Rozdział 2

Warunki otrzymywania umundurowania oraz wyekwipowania

§ 2. 1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach.

2. Normy umundurowania i wyekwipowania w zestawach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie:

1) zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-22;

2) specjalistyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 22-39.

§ 4. 1. Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania zasadniczego dla żołnierza jest w przypadku:

1) powołania do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej - rozkaz personalny o powołaniu;

2) wyznaczenia na stanowisko służbowe, mianowania lub przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych - rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, stwierdzający wyznaczenie go na stanowisko.

2. Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

3. Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz otrzymuje z jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, lub z punktu zaopatrywania.

4. Podstawą rozliczenia żołnierza z umundurowania i wyekwipowania jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

§ 5. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie z przeznaczeniem do użytkowania na okres wskazany w załącznikach do rozporządzenia lub na czas wykonywania określonych czynności służbowych, zwany dalej "okresem używalności".

§ 6. Umundurowanie i wyekwipowanie przechodzące na własność:

1) żołnierza zawodowego - jest określone w załączniku nr 1 w zestawach nr 1-21 oraz w uwagach pod pozostałymi zestawami;

2) żołnierza pełniącego służbę kandydacką - jest określone w uwagach do poszczególnych zestawów należności.

§ 7. 1. Do okresu używalności umundurowania i wyekwipowania nie wlicza się okresu:

1) przebywania w areszcie tymczasowym;

2) odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub kary aresztu wojskowego;

3) przebywania na urlopach wychowawczych, urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopach rodzicielskich;

4) przeniesienia do rezerwy kadrowej, jeżeli w tym czasie nie wykonywano zadań służbowych.

2. Żołnierz, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, otrzymuje należne umundurowanie i wyekwipowanie z zachowaniem ciągłości zaopatrywania, odpowiednio, od dnia:

1) zastosowania aresztu tymczasowego;

2) rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.

§ 8. 1.1) W przypadku utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej uprzednio wydanego umundurowania oraz wyekwipowania żołnierz może otrzymać umundurowanie i wyekwipowanie przed upływem okresu używalności, z zachowaniem ciągłości okresu używalności.

2. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest dowódca jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje.

§ 9.2) 1. W przypadku śmierci żołnierza dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

2. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku dowódca jednostki budżetowej może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

§ 10. W przypadku wyznaczenia żołnierza zawodowego na tożsame stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej zatrzymuje on przedmioty umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego stanowiące jego indywidualne wyposażenie.

§ 11. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania:

1) nie otrzymuje dodatkowo umundurowania i wyekwipowania; przemundurowanie tego żołnierza następuje z upływem okresu używalności przedmiotów wydawanych w naturze na własność;

2) może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, o którym mowa w pkt 1, na jego wniosek, przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej;

3) otrzymuje umundurowanie w kolorze rodzaju Sił Zbrojnych, na którego noszenie uzyskał zgodę, o której mowa w pkt 2.

§ 12. 1. Jeżeli żołnierz zawodowy nabył uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania według innego zestawu, to:

1) pozostawia się powtarzające się w obu zestawach lub występujące w poprzednim zestawie, zaliczając poprzedni okres używalności;

2) uzupełnia się o występujące tylko w nowym zestawie na przewidziany okres używalności.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się w przypadku powołania żołnierza pełniącego służbę kandydacką do zawodowej służby wojskowej.

§ 13. 1. Okres używalności umundurowania i wyekwipowania, wchodzącego w skład ubioru polowego, ćwiczebnego i specjalnego, liczy się od roku zaopatrzeniowego, w którym zostało pobrane, do roku, w którym mija okres używalności. Należności te realizuje się w trakcie trwania całego roku zaopatrzeniowego, zgodnie z planami opracowanymi w jednostkach zaopatrujących.

2. Okres używalności umundurowania i wyekwipowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-4, 8-11 i 15-18, wydanych żołnierzowi zawodowemu, skraca się odpowiednio do dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania oraz wyekwipowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

3. Żołnierz uprawniony do umundurowania i wyekwipowania zasadniczego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie przewidziane dla jego specjalności, a realizujący różne zadania - wymienione w różnych zestawach specjalistycznych - stosownie do specyfiki wykonywanych czynności służbowych.

Rozdział 3

Szczególne przypadki wydawania umundurowania i wyekwipowania

§ 14. Czapki rogatywki, berety, furażerki, taśmy otokowe i sznury wydaje się żołnierzom stosownie do korpusu osobowego, do którego zostali zaliczeni, oraz rodzaju wojsk, w którym pełnią służbę.

§ 15. Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy okres używalności wydanych przedmiotów liczy się od dnia mianowania.

§ 16. Okres używalności oznak jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym są noszone.

§ 17. 1. Żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za przedmioty określone w zestawach w załączniku nr 1 do rozporządzenia można wydawać zamienniki.

2. Wykaz przedmiotów wydawanych zamiennie oraz okresy ich używalności są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Żołnierzom zawodowym można wydawać corocznie do wyczerpania zapasów, poza należnościami ujętymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przedmioty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 18. W umundurowaniu i wyekwipowaniu żołnierzy zawodowych - kobiet w ciąży oraz żołnierzy o nietypowej budowie ciała - można dokonać poprawek krawieckich lub uszyć je na miarę.

§ 19. Żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką wyposaża się w niezbędną odzież roboczą, ochronną i zapewniającą bezpieczeństwo i higienę podczas wykonywania obowiązków służbowych.

§ 19a.3) Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-4, 8-11 i 15-18 za rok zaopatrzeniowy, w którym jest zwalniany.

Rozdział 4

Organy właściwe w sprawach zaopatrywania

§ 20. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie.

§ 21. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

§ 22. W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów bhp lub panującymi warunkami klimatycznymi Minister Obrony Narodowej może ustalić inne należności niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23. 1. Do umundurowania i wyekwipowania wydanego żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie i wyekwipowanie zostało wydane.

2. Do przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych żołnierzom zamiennie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się okresy używalności określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 24. Umundurowanie i wyekwipowanie otrzymane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie podlega zwrotowi.

§ 25. Wykaz zmian nazw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 31 października 2014 r.

Załącznik nr 16)

NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Załącznik nr 26)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ZA PRZEDMIOTY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA

Lp. Przedmioty za które można wydawać zamienniki Przedmioty stanowiące zamienniki Liczba Okres używalności zamiennika (w latach) Data, do której można wydawać zamiennik Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 1 Mundur polowy tropikalny Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym albo mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010 1 1 31.12.2022 2 Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010 Trzewiki ćwiczebne tropikalne 1 1 31.12.2020 3 Śpiwór Śpiwór dla pododdziałów specjalnych albo śpiwór-kołdra 1 3 31.12.2019 4 Mundur polowy Mundur polowy wzór 2010 (mundur polowy Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny dla Wojsk Specjalnych i oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej) 1 1 31.12.2019 5 Mundur polowy letni Mundur polowy letni wzór 2010 (mundur polowy letni Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny letni dla Wojsk Specjalnych i oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej) 1 1 31.12.2019 6 Trzewiki Trzewiki letnie 1 1 31.12.2019 7 Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych Mundur wyjściowy letni Wojsk Lądowych 1 3 31.12.2020 8 Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych 1 3 31.12.2020 9 Mundur wyjściowy Sił Powietrznych Mundur wyjściowy letni Sił Powietrznych 1 3 31.12.2020 10 Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Sił Powietrznych Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) Sił Powietrznych 1 3 31.12.2020 11 Mundur wyjściowy Marynarki Wojennej Mundur wyjściowy letni Marynarki Wojennej 1 3 31.12.2020 12 Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Marynarki Wojennej Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) Marynarki Wojennej 1 3 31.12.2020 13 Rękawice zimowe Wojsk Specjalnych Rękawice zimowe pięciopalcowe 1 2 31.12.2020 14 Czapka zimowa Wojsk Specjalnych Czapka zimowa 1 3 31.12.2020 15 Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych w kamuflażu Mundur polowy Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny 1 1 31.12.2020 16 Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych letni w kamuflażu Mundur polowy letni Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny letni 1 1 31.12.2020 17 Kominiarka Wojsk Specjalnych Kominiarka koloru khaki, białego albo czarnego 1 2 31.12.2020 18 Kurtka ćwiczebna Wojsk Specjalnych Kurtka ćwiczebna z ocieplaczem 1 3 31.12.2020 19 Śpiwór zimowy Wojsk Specjalnych i śpiwór letni Wojsk Specjalnych Śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową 1 3 31.12.2020

Załącznik nr 36)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM I ŻOŁNIERZOM PEŁNIĄCYM SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ COROCZNIE - DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Uwagi 1 2 3 4 1 Kurtka polowa wzór 93 1 2 Szalokominiarka 1 3 Kurtka zimowa nieprzemakalna z podpinką 1 tylko dla żołnierzy Marynarki Wojennej 4 Ocieplacz ćwiczebny 1 5 Sweter oficerski Wojsk Lądowych, Wojsk lotniczych i Marynarki Wojennej 1

Załącznik nr 4

WYKAZ NOWYCH NAZW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp. Stara nazwa Nowa nazwa 1 2 3 1 Bielizna letnia koloru khaki Bielizna letnia 2 Bielizna zimowa specjalna Bielizna zimowa 3 Bielizna zimowa specjalna marynarki wojennej Bielizna zimowa marynarki wojennej 4 Bielizna koloru granatowego Bielizna letnia marynarki wojennej 5 Bluza olimpijka oficerska wojsk lotniczych Bluza olimpijka sił powietrznych 6 Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych Czapka zimowa futrzana wojsk lądowych 7 Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczych Czapka zimowa futrzana sił powietrznych 8 Czapka garnizonowa admirała wzór 97 Czapka garnizonowa admirała 9 Czapka garnizonowa marynarska wzór 97 Czapka garnizonowa marynarska 10 Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej wzór 97 Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej 11 Czapka garnizonowa oficera młodszego wojsk lotniczych Czapka garnizonowa oficera młodszego sił powietrznych 12 Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej wzór 97 Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej 13 Czapka garnizonowa oficera starszego wojsk lotniczych Czapka garnizonowa oficera starszego sił powietrznych 14 Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej wzór 97 Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej 15 Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera wojsk lotniczych Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera sił powietrznych 16 Furażerka polowa wzór 93 wojsk lotniczych Furażerka polowa sił powietrznych 17 Furażerka wojsk lotniczych Furażerka sił powietrznych 18 Kapelusz polowy tropikalny wzór 93 Kapelusz polowy tropikalny 19 Koszula oficerska damska koloru białego Koszula damska koloru białego 20 Koszula oficerska damska koloru khaki Koszula damska koloru khaki 21 Koszula oficerska damska koloru stalowego Koszula damska koloru stalowego 22 Koszula oficerska koloru białego Koszula koloru białego 23 Koszula oficerska koloru khaki Koszula koloru khaki 24 Koszula oficerska koloru stalowego Koszula koloru stalowego 25 Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru khaki Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki 26 Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru khaki Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki 27 Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru khaki Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki 28 Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru khaki Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki 29 Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej 30 Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru stalowego Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego 31 Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego 32 Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego 33 Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej 34 Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru stalowego Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru stalowego 35 Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej 36 Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru stalowego Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego 37 Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego 38 Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej 39 Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru stalowego Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego 40 Koszulobluza polowa wzór 93 Koszulobluza polowa 41 Kozaki damskie wzór 2008 Kozaki 42 Kurtka wiatrówka wojsk lotniczych i marynarki wojennej Kurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej 43 Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinką Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej 44 Kurtka wyjściowa wojsk lądowych z podpinką Kurtka wyjściowa wojsk lądowych 45 Mundur galowy generalski wojsk lotniczych Mundur galowy generalski sił powietrznych 46 Mundur letni admirała damski (ze spódnicą) wzór 92 Mundur letni admirała damski (ze spódnicą) 47 Mundur letni admirała wzór 92 Mundur wyjściowy letni admirała 48 Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92 Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych 49 Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92 Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) sił powietrznych 50 Mundur letni generalski wojsk lądowych wzór 92 Mundur letni generalski wojsk lądowych 51 Mundur letni generalski wojsk lotniczych wzór 92 Mundur letni generalski sił powietrznych 52 Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92 Mundur letni damski (ze spódnicą) sił powietrznych 53 Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) marynarki wojennej 54 Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej wzór 92 Mundur letni damski (ze spódnicą) marynarki wojennej 55 Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) wojsk lądowych 56 Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) sił powietrznych 57 Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92 Mundur wyjściowy letni marynarki wojennej 58 Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92 Mundur wyjściowy letni wojsk lądowych 59 Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92 Mundur wyjściowy letni sił powietrznych 60 Mundur służbowy generalski wojsk lotniczych ze spodniami do butów Mundur służbowy generalski sił powietrznych ze spodniami do butów 61 Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych KRWP wzór 92 Mundur służbowy damski wojsk lądowych KRWP 62 Mundur służbowy oficerski damski marynarki wojennej KRWP wzór 92 Mundur służbowy damski marynarki wojennej KRWP 63 Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych wzór 92 Mundur służbowy damski wojsk lądowych 64 Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wzór 92 Mundur służbowy damski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP 65 Mundur służbowy oficerski damski wojsk lotniczych KRWP wzór 92 Mundur służbowy damski sił powietrznych KRWP 66 Mundur służbowy oficerski damski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92 Mundur służbowy damski sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP 67 Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej KRWP wzór 92 Mundur służbowy marynarki wojennej KRWP 68 Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej wzór 92 Mundur służbowy marynarki wojennej 69 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych KRWP wzór 92 Mundur służbowy wojsk lądowych KRWP 70 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych wzór 92 Mundur służbowy wojsk lądowych 71 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wzór 92 Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP 72 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych KRWP wzór 92 Mundur służbowy sił powietrznych KRWP 73 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92 Mundur służbowy sił powietrznych 74 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92 Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP 75 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92 Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP 76 Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) sił powietrznych 77 Mundur wyjściowy generalski wojsk lotniczych Mundur wyjściowy generalski sił powietrznych 78 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej 79 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej wzór 92 Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej 80 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych 81 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92 Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych 82 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) sił powietrznych 83 Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92 Mundur wyjściowy marynarki wojennej 84 Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92 Mundur wyjściowy wojsk lądowych 85 Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92 Mundur wyjściowy sił powietrznych 86 Pantofle sportowe Buty sportowe 87 Pas oficerski koloru białego Pas koloru białego 88 Pasek skórzany oficerski koloru czarnego Pasek skórzany do spodni 89 Pasek skórzany oficerski z klamrą MW Pasek do spodni z klamrą MW 90 Płaszcz letni oficerski damski wojsk lądowych Płaszcz letni damski wojsk lądowych 91 Płaszcz letni oficerski wojsk lądowych Płaszcz letni wojsk lądowych 92 Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych Płaszcz służbowy damski sił powietrznych 93 Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennej Płaszcz służbowy damski marynarki wojennej 94 Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennej KRWP Płaszcz służbowy damski marynarki wojennej KRWP 95 Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowych Płaszcz służbowy damski wojsk lądowych 96 Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowych KRWP Płaszcz służbowy damski wojsk lądowych KRWP 97 Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych Płaszcz służbowy damski sił powietrznych 98 Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych KRWP Płaszcz służbowy damski sił powietrznych KRWP 99 Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej Płaszcz służbowy marynarki wojennej 100 Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej KRWP Płaszcz służbowy marynarki wojennej KRWP 101 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych Płaszcz służbowy wojsk lądowych 102 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych KRWP Płaszcz służbowy wojsk lądowych KRWP 103 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych Płaszcz służbowy sił powietrznych 104 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych KRWP Płaszcz służbowy sił powietrznych KRWP 105 Półbuty damskie wzór 2008 Półbuty damskie 106 Półbuty galowe damskie wzór 2008 Półbuty galowe damskie 107 Półbuty galowe koloru czarnego Półbuty galowe 108 Półbuty koloru czarnego Półbuty wyjściowe 109 Prawidła do butów generalskich Prawidła do butów służbowych 110 Rękawiczki letnie oficerskie koloru białego Rękawiczki letnie koloru białego 111 Rękawiczki letnie oficerskie koloru brązowego Rękawiczki letnie koloru brązowego 112 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego Rękawiczki letnie koloru czarnego 113 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru białego Rękawiczki zimowe koloru białego 114 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru brązowego Rękawiczki zimowe koloru brązowego 115 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego Rękawiczki zimowe koloru czarnego 116 Skarpetki letnie koloru czarnego Skarpety letnie koloru czarnego 117 Skarpetki sportowe Skarpety sportowe 118 Spodnie ćwiczebne tropikalne oficerskie marynarki wojennej - krótkie Spodnie ćwiczebne tropikalne marynarki wojennej - krótkie 119 Spodnie do butów (generalskie) wojsk lotniczych Spodnie do butów (generalskie) sił powietrznych 120 Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych wzór 92 Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych 121 Spodnie letnie generalskie wojsk lotniczych wzór 92 Spodnie letnie generalskie sił powietrznych 122 Spodnie letnie oficerskie damskie marynarki wojennej wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej 123 Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lądowych wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych 124 Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lotniczych wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych 125 Spodnie letnie oficerskie marynarki wojennej wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej 126 Spodnie letnie oficerskie wojsk lądowych wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych 127 Spodnie letnie oficerskie wojsk lotniczych wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych 128 Spodnie polowe tropikalne krótkie wzór 93 Spodnie polowe tropikalne krótkie 129 Spodnie wyjściowe generalskie damskie wojsk lotniczych Spodnie wyjściowe generalskie damskie sił powietrznych 130 Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych wzór 92 Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych 131 Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lotniczych wzór 92 Spodnie wyjściowe generalskie sił powietrznych 132 Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie wojsk lotniczych Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie sił powietrznych 133 Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie marynarki wojennej Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej 134 Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie wojsk lądowych Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych 135 Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie wojsk lotniczych Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych 136 Spodnie wyjściowe oficerskie damskie marynarki wojennej Spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej 137 Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lądowych Spodnie wyjściowe damskie wojsk lądowych 138 Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lotniczych Spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych 139 Spodnie wyjściowe oficerskie marynarki wojennej wzór 92 Spodnie wyjściowe marynarki wojennej 140 Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lądowych wzór 92 Spodnie wyjściowe wojsk lądowych 141 Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lotniczych wzór 92 Spodnie wyjściowe sił powietrznych 142 Spódnica letnia oficerska wojsk lądowych Spódnica letnia wojsk lądowych 143 Spódnica letnia oficerska wojsk lotniczych wzór 92 Spódnica wyjściowa letnia sił powietrznych 144 Spódnica wyjściowa oficerska wojsk lotniczych Spódnica wyjściowa sił powietrznych 145 Szalik letni oficerski koloru białego Szalik letni koloru białego 146 Szalik letni oficerski koloru khaki Szalik letni koloru khaki 147 Szalik zimowy oficerski koloru białego Szalik zimowy koloru białego 148 Szalik zimowy oficerski koloru khaki Szalik zimowy koloru khaki 149 Szalik zimowy oficerski koloru stalowego Szalik zimowy koloru stalowego 150 Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i lotniczych Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych 151 Torba podróżna poligonowa Torba podróżna 152 Trzewiki zimowe oficerskie - botki Trzewiki zimowe - botki 153 Ubranie treningowe Dres sportowy 154 Buty sportowe Buty sportowe WS

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 2503), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 listopada 2014 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1502), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.