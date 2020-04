§ 2.

1. Do dnia 31 lipca 2020 r. uwierzytelniania podmiotu odbierającego z podaniem unikatowego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC nie stosuje się do podmiotów odbierających, jeżeli uzupełniają zgłoszenie o informacje o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu.

2. Uwierzytelnianie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podmiotu odbierającego, który uzupełniał zgłoszenie w sposób określony w ust. 1, uznaje się za prawidłowe.