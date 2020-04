§ 1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) gabinet zabiegowy - pomieszczenie o podwyższonych wymaganiach higienicznych, które służy do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych z naruszeniem ciągłości tkanek, w tym świadczeń stomatologicznych i szczepień ochronnych;

2) izolatka lub izolator - pomieszczenie przeznaczone do odosobnienia pacjenta lub grupy pacjentów chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

3) obiekty polowej służby zdrowia - sprzęt będący w wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności urządzenia medyczne stanowiące rozwinięte elementy wojskowej służby zdrowia, namioty, pojazdy, statki powietrzne, okręty, kontenery, oznakowane miejsca, które służą realizacji zabezpieczenia medycznego wojsk;

4) polowa służba zdrowia - wyodrębnioną funkcjonalnie strukturę wojskowej służby zdrowia funkcjonującą samodzielnie lub w ramach jednostki wojskowej;

5) pomieszczenie sanitarnohigieniczne - pomieszczenie wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;

6) pomieszczenie porządkowe - pomieszczenie, które służy do przechowywania sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, a także do przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, wyposażone w zlew z baterią i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;

7) zabezpieczenie medyczne - działania, które obejmują planowanie medyczne oraz zapewnienie odpowiednich służb i świadczeń ochrony zdrowia niezbędnych do zachowania zdrowia żołnierzy i personelu cywilnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego, osiągane przez zapobieganie chorobom i urazom, ewakuację medyczną, natychmiastowe leczenie i zdrowienie, które umożliwiają powrót do służby i pracy.