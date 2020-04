§ 4.

1. Minister Obrony Narodowej przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza MON zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Minister Obrony Narodowej wydaje lekarzowi MON skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.