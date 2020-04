Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów

z dnia 10 marca 2020 r. (poz. 704)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:

1) państwowych jednostek budżetowych;

2) państwowych funduszy celowych;

3) agencji wykonawczych;

4) instytucji gospodarki budżetowej;

5) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o finansach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) dysponentach środków budżetu państwa – rozumie się przez to dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;

3) kierownikach jednostek – rozumie się przez to kierowników jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

4) państwowych osobach prawnych – rozumie się przez to państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;

5) placówce zagranicznej – rozumie się przez to jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Określa się następujące rodzaje sprawozdań:

1) Rb-BZ1 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-BZ2 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzają:

1) w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich – dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni;

2) w zakresie planów finansowych w układzie zadaniowym:

a) dysponenci państwowych funduszy celowych,

b) kierownicy agencji wykonawczych,

c) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej,

d) właściwe organy państwowych osób prawnych.

§ 4. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 3 ust. 1, wykazuje się:

1) w zakresie planu według ustawy budżetowej – w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w ustawie budżetowej;

2) w zakresie planu po zmianach – w kwotach wydatków/kosztów i wartościach mierników wynikających z układu zadaniowego uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie finansowym jednostki w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie;

3) w zakresie wykonania – w kwotach wydatków/kosztów narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie planowanej wartości mierników.

§ 5. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, są sporządzane jako sprawozdania:

1) jednostkowe – przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek zagranicznych, które sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów;

2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów części budżetowych, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego.

2. Sprawozdania jednostkowe placówek zagranicznych przeliczane są na złote i grosze według kursów stosowanych do przeliczenia wydatków budżetowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym jednostek, o których mowa w § 1, sporządza się według katalogu funkcji, zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach formularzy sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 7. 1. Sprawozdanie półroczne sporządza się za pierwsze półrocze roku budżetowego. Nie ujmuje się w nim informacji dotyczących celów i mierników na poziomie działań.

2. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich – z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Dysponenci części budżetowych mogą zezwolić dysponentom drugiego i trzeciego stopnia na nieujmowanie w sprawozdaniu informacji, dotyczących celów i mierników, w zakresie, w jakim dysponują niezbędnymi danymi do sporządzenia sprawozdań łącznych.

§ 9. 1. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

2. W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią, na wzorze formularza sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 10. 1. Kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wydatków/kosztów wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych tych jednostek.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania sprawdzają je pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym.

4. Ujawnione nieprawidłowości w sprawozdaniach powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 11. Sprawozdania półroczne mogą być korygowane w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia sprawozdania. Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

§ 12. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie.

3. Sprawozdania podpisują odpowiednio kierownik jednostki lub dysponent i główny księgowy.

§ 13. 1. Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dysponenci części budżetowych oraz dysponenci państwowych funduszy celowych i organy wykonujące funkcje organów założycielskich przekazują sprawozdania na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów.

2. Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek, którzy nie dysponują podpisem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1, sporządzają sprawozdania w postaci papierowej i elektronicznej utworzonej przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

3. Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w postaci elektronicznej zachowują kopie tych sprawozdań na informatycznym nośniku danych.

4. Jeżeli z powodu awarii aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nie jest możliwe wypełnienie oraz przedłożenie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1, a zdarzenie to zostanie stwierdzone w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, formularze te należy wypełnić i przekazać w sposób określony w tym komunikacie.

5. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia tych nieprawidłowości.

§ 14. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, za rok 2012 sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. Sprawozdanie półroczne/roczne z wykonania planu wydatków/kosztów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej, sporządza Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 16. (pominięty).2)

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – RB-BZ1 PÓŁROCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 2

WZÓR – RB-BZ2 PÓŁROCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO/AGENCJI WYKONAWCZEJ/INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ/PAŃSTWOWEJ OSOBY PRAWNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 33)

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ

Sprawozdanie Jednostka przekazująca sprawozdanie Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż* Sprawozdania półroczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 15 dni - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 20 dni - dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 25 dni z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego - dysponenci państwowych funduszy celowych** - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 30 dni z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej - kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze 40 dni - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 45 dni z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - organy wykonujące funkcje organów założycielskich 40 dni - organy wykonujące funkcje organów założycielskich - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 45 dni z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej - właściwe organy - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne 40 dni - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 45 dni Sprawozdania roczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych do 19 lutego - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych do 28 lutego - dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 11 marca z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego - dysponenci państwowych funduszy celowych*** - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej - kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze do 12 marca - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - organy wykonujące funkcje organów założycielskich do 12 marca - organy wykonujące funkcje organów założycielskich - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej - właściwe organy - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne do 12 marca - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca

* W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 28 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 31 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

*** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

Załącznik nr 4

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2012

Sprawozdanie Jednostka przekazująca sprawozdanie Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż Sprawozdania półroczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 20 dni - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 25 dni - dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 30 dni z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego - dysponenci państwowych funduszy celowych* - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 35 dni z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej - kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze 40 dni - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 45 dni z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - organy wykonujące funkcje organów założycielskich 40 dni - organy wykonujące funkcje organów założycielskich - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 45 dni z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej - właściwe organy - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne 40 dni - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 45 dni Sprawozdania roczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych do 15 lutego - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych do 20 lutego - dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 25 lutego z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego - dysponenci państwowych funduszy celowych** - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 20 marca z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej - kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze do 15 marca - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 20 marca z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - organy wykonujące funkcje organów założycielskich do 15 marca - organy wykonujące funkcje organów założycielskich - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 20 marca z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej - właściwe organy - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne do 15 marca - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 20 marca

* Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej – przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 35 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej – przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

2) Zamieszczony w obwieszczeniu.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 137), które weszło w życie z dniem 1 lutego 2019 r.