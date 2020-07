§ 4.

1. Wzór informacji potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia albo zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, przedstawianych przez przewoźnika lotniczego w przypadku przedłożenia Prezesowi Urzędu koncesji do zatwierdzenia albo zmiany oraz badania przez Prezesa Urzędu spełniania przez przedsiębiorcę wymagań rozdziału II rozporządzenia nr 1008/2008/WE w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego do informacji potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia albo zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego dołącza dokumenty, informacje i oświadczenia, o których mowa w § 2, z tym że w planie gospodarczym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. b tiret pierwsze:

1) nie zamieszcza się informacji dotyczącej daty planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego;

2) prognozy finansowe dotyczące wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, zamiast informacji umożliwiających ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008/WE, zawierają informacje potwierdzające możliwość spełnienia istniejących i potencjalnych zobowiązań w okresie kolejnych 12 miesięcy.

3. Przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego na żądanie Prezesa Urzędu przedstawia dokumenty, informacje i oświadczenia, o których mowa w § 2, z tym że do planu gospodarczego stosuje się ust. 2.