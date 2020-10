§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539, 597, 761, 847, 1507 i 1750) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opiekę zdrowotną w izolatorium zapewnia podmiot wykonujący działalność leczniczą w izolatorium będącym w posiadaniu:

1) tego podmiotu, w tym znajdującym się w jego zakładzie leczniczym, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, lub

2) podmiotu niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, jeżeli podmiot ten zawarł umowę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą o udzielanie świadczeń zdrowotnych w izolatorium.”;

2) część II otrzymuje brzmienie:

„II. Osoby objęte opieką izolatorium

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, o których mowa w części I ust. 1, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:

1) z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;

2) hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.”;

3) w części III:

a) w ust. 1 w pkt 3 i 4 wyrazy „personelem medycznym izolatorium” zastępuje się wyrazami „personelem medycznym zapewniającym opiekę w izolatorium”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnienie osobom, o których mowa w części II, warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, nie jest możliwe.”;

4) w części IV:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium zwraca się o udostępnienie informacji o wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 osoby izolowanej do podmiotu, w którym test był wykonany lub który zlecił jego wykonanie.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Osoba izolowana może zostać wypisana z izolatorium:”,

c) w ust. 6 wyrazy „Personel medyczny izolatorium” zastępuje się wyrazami „Personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium”,

d) w ust. 9 wyrazy „personel medyczny izolatorium” zastępuje się wyrazami „personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium”.