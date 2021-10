Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 30 września 2021 r. (poz. 1807)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodnościekowa lub budowa lub modernizacja dróg lokalnych, lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, lub inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, lub kształtowanie przestrzeni publicznej Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodnościekowa - środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) dolnośląskie 2 350 229 59 561 070 19 871 418 kujawsko-pomorskie 2 767 077 67 053 173 22 317 711 lubelskie 3 829 166 95 822 515 32 065 243 lubuskie 684 654 48 601 577 16 145 527 łódzkie 4 896 790 67 733 517 23 032 780 małopolskie 1 302 120 81 686 544 27 285 565 mazowieckie 7 305 640 109 183 138 36 807 286 opolskie 234 500 43 877 190 14 339 035 podkarpackie 3 005 179 78 618 903 26 833 943 podlaskie 3 241 777 70 471 075 23 597 309 pomorskie 1 842 164 57 192 108 18 968 172 śląskie 1 144 800 57 632 191 19 344 524 świętokrzyskie 1 185 520 55 823 498 18 478 913 warmińsko-mazurskie 2 742 730 75 168 801 24 952 179 wielkopolskie 2 183 727 95 912 219 31 161 997 zachodniopomorskie 2 374 000 63 521 266 21 151 017

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 108 644 108

2) na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 15 000 000

III. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu Wysokość limitów w euro na operacje związane z nawadnianiem mazowieckie i pozostałe 2 257 322 298 20 000 000

2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro Wysokość limitów środków w euro - środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) mazowieckie i pozostałe 90 338 894 47 000 000

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 128 937 106

B. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa na operacje typu:

1) scalanie gruntów

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro dolnośląskie 35 511 957 kujawsko-pomorskie 0 lubelskie 78 005 566 lubuskie 7 765 090

łódzkie 4 876 768 małopolskie 41 625 365 mazowieckie 15 514 839 opolskie 3 043 767 podkarpackie 119 990 879 podlaskie 47 500 059 pomorskie 10 263 225 śląskie 36 404 271 świętokrzyskie 15 500 980 warmińsko-mazurskie 0 wielkopolskie 7 095 922 zachodniopomorskie 0

2) zarządzanie zasobami wodnymi

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 215 307 245

C. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 16 479 648

D. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 902 171 231

E. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro Wysokość limitów środków w euro - środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) mazowieckie i pozostałe 373 587 793 176 990 000

F. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 2 396 857

G. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 96 856 436

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 52 110 090

H. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 844 852 603

2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 4 000 000

I. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 5 000 000

J. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 699 677 347

IV. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej