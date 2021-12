Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2382

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z 2020 r. poz. 576, 1127 i 2326 oraz z 2021 r. poz. 1179) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju i w stosunku do których na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z wyłączeniem czynności objętych procedurami szczególnymi, o których mowa w dziale XII w rozdziale 6a, 7 lub 9 ustawy, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy,",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) łączną wysokość podstawy opodatkowania stanowiącą sumę wysokości podstaw opodatkowania określonych w pkt 1, z wyłączeniem odrębnie wykazanych wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy;";

2) w § 6 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu jako:

- zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6d ustawy, albo

- zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy, albo

- zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy, albo

- zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5b ustawy, albo

- zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, albo

- zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy,";

3) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju i w stosunku do których na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z wyłączeniem czynności objętych procedurami szczególnymi, o których mowa w dziale XII w rozdziale 6a, 7 lub 9 ustawy, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy;",

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) datę upływu terminu płatności w przypadku korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy lub datę uregulowania lub zbycia należności w przypadku korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy;";

4) w załączniku do rozporządzenia w części I:

a) w pkt 4.1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Dotyczy to również dostaw towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju i w stosunku do których na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z wyłączeniem czynności objętych procedurami szczególnymi, o których mowa w dziale XII w rozdziale 6a, 7 lub 9 ustawy.",

b) pkt 6.1 otrzymuje brzmienie:

"6.1. Podatnik wykazuje wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na wskazany przez siebie rachunek wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu poprzez wybranie konkretnego pola wyboru:

- zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6d ustawy, albo

- zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy, albo

- zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy, albo

- zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5b ustawy, albo

- zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, albo

- zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy.".