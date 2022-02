Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 427

Załącznik do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji

z dnia 3 lutego 2022 r. (poz. 427)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość rocznych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, zwanych dalej "opłatami rocznymi", określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Opłaty roczne w wysokości, o której mowa w § 1, obejmują pełny rok kalendarzowy.

2. Jeżeli w danym roku kalendarzowym podmiot posiada prawo do wykorzystywania zasobów numeracji przez okres krótszy od roku kalendarzowego, uiszcza on opłatę roczną w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej określonej w załączniku do rozporządzenia za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym podmiotowi to prawo przysługiwało.

§ 3. W przypadku cofnięcia przydziału numeracji lub zmiany jego zakresu z przyczyn określonych w art. 126 ust. 10 pkt 2-4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne podmiot uiszcza opłatę roczną w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. 1. Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok, za który jest należna, w terminie do dnia 30 czerwca tego roku.

2. Opłatę roczną można uiścić w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do dnia 30 czerwca i 30 listopada roku, za który jest należna.

3. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 czerwca danego roku opłatę roczną wnosi się w terminie do dnia 30 listopada roku, za który jest należna.

4. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 listopada danego roku opłatę roczną uiszcza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, za który jest należna.

§ 5. 1. Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Wraz z wniesieniem opłaty podmiot wskazuje tytuł opłaty i okres, za który jest należna.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 18 grudnia 2013 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO DO WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NUMERACJI

Opłata za: Wysokość opłaty

w PLN 1) numer abonencki w: a) stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 0,32 b) ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 0,32 1a)3) numer dla komunikacji maszyna-maszyna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 0,025 2) wyróżnik AB sieci telekomunikacyjnej przyznany podmiotowi wykonującemu działalność telekomunikacyjną: a) AB=26 6 000 b) AB=47 6 000 c) AB=64 1 800 3) wyróżnik ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej (PLMN): a) 2-cyfrowy 1 790 000 b) 3-cyfrowy 179 000 c) 4-cyfrowy 17 900 d) 5-cyfrowy 1 790 3a)4) wyróżnik dla komunikacji maszyna-maszyna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej: a) 3-cyfrowy 95 000 b) 4-cyfrowy 9 500 c) 5-cyfrowy 950 d) 6-cyfrowy 95 4) numer dostępu do sieci (NDS): a) 4-cyfrowy 60 000 b) 5-cyfrowy 6 000 5) numer HESC 118CDU 60 000 6) numer dostępu do sieci teleinformatycznej (NDSI) 550 7) numer strefowy abonenckich usług specjalnych (AUS) za każdą strefę numeracyjną, w której przysługuje prawo do wykorzystywania numeru - numer 5-cyfrowy 550 8) krajowy numer sieci inteligentnej (NDIN) 3 9) numer DNIC+PNIC w sieci transmisji danych z komutacją pakietów: a) 4 cyfry 36 000 b) 5 cyfr 3 600 c) 6 cyfr 360 d) 7 cyfr 37 e) 8 cyfr 4 10) numer punktu sygnalizacyjnego: a) międzynarodowy ISPC 12 000 b) krajowy NSPC 1 200 11) numer zamkniętej grupy użytkowników (CUG) za każde osiem numerów CUG 55 12) kod sieci ruchomej (MNC) 1 200 13) kod sieci ATM 1 200 14) numer rutingowy (NR NP): a) do obsługi przenoszenia numerów niegeograficznych 1 000 b) do obsługi przenoszenia numerów geograficznych 100





1) Obecnie działem administracji rządowej - informatyzacja kieruje Minister Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. poz. 2832 oraz z 2009 r. poz. 148), które zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. poz. 1809), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2020 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. poz. 2014), które weszło w życie z mocą od dnia 1 listopada 2021 r.