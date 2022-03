Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 567

Załącznik nr 12

RODZAJE URZĄDZEŃ ZIEMSKICH STACJI SATELITARNYCH

1. Określa się następujące rodzaje ziemskich stacji satelitarnych, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia:

1) typu LEST, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC/(06)02 "ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of Low e.i.r.p. Satellite Terminals (LEST) operating within the frequency bands 10,70-12,75 GHz or 19,70-20,20 GHz space-to-Earth and 14,00-14.25 GHz or 29,50-30,00 GHz Earth-to-Space" (Approved 24 March 2006), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 1,

2) typu HEST, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC/(06)03 "ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of High e.i.r.p. Satellite Terminals (HEST) with e.i.r.p. above 34 dBW operating within the frequency bands 10,70-12,75 GHz or 19,70-20,20 GHz space-to-Earth and 14,00-14,25 GHz or 29,50-30,00 GHz Earth-to-space" (Approved 24 March 2006, amended 8 March 2019), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 2,

3) typu AES, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)11 "The free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14,0-14,5 GHz (Earth-to-space), 10,7-11,7 GHz (space-to-Earth) and 12,5-12,75 GHz (space-to-Earth)" (Approved 24 June 2005, amended 8 March 2019), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 3,

4) typu ESV, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)10 "The free circulation and use of Earth Stations on board Vessels (ESV) operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14,5 GHz" (Approved 24 June 2005, amended 8 March 2019), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 4,

5) typu HDAFSS, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)08 "The availability of frequency bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service (space-to-Earth and Earth-to-space)" (Approved 24 June 2005, amended 8 March 2013), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 5,

6) typu UESFSS, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)01 "The use of the band 27,5-29,5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)" (Approved 18 March 2005, amended 8 March 2019), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 6,

7) typu NGSO FSS, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC(17)04 "The harmonised use and exemption from individual licensing of fixed earth stations operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10,7-12,75 GHz and 14,0-14,5 GHz" (Approved 30 June 2017, amended 8 March 2019), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 7,

8) typu ESOMP, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC/(13)01 "The harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) within the frequency bands 17,3-20,2 GHz and 27,5-30,0 GHz" (Approved 8 March 2013, amended 26 October 2018), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 8,

9) typu NGSO ESOMP, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC(15)04 "The harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Land, Maritime and Aeronautical Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency ranges 17,3-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz and 29,5-30,0 GHz" (Approved 3 July 2015, amended 20 November 2020), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 95),

10) typu GSO ESIM, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC(18)04 "The harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of land based Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with GSO FSS satellite systems in the frequency bands 10,7-12,75 GHz and 14,0-14,5 GHz" (Approved 06 July 2018), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 10,

11) typu NGSO ESIM, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC(18)05 "The harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10,7-12,75 GHz and 14,0-14,5 GHz" (Approved 06 July 2018), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 11,

12) typu VSAT, pracujących zgodnie z decyzją ECC/DEC(03)04 "Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14,25-14,50 GHz Earth-to-space and 10,70-11,70 GHz space-to-Earth" (Approved 17 October 2003, amended 8 March 2019), których ogólne warunki używania określa wykaz nr 12

- z tym że moce określone w wykazach są mocami szczytowymi.

2. Jeżeli antena jest sprzężona z więcej niż jednym nadajnikiem lub nadajnik wytwarza więcej niż jedną falę nośną, e.i.r.p. określona w wykazach nr 1-12 jest sumą mocy wszystkich emisji promieniowanych przez wiązkę główną anteny.

Wykaz nr 1

Urządzenia typu LEST

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 14,00-14,25 GHz 29,50-30,00 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) 10,70-12,75 GHz1) 19,70-20,20 GHz 3 Dopuszczalna e.i.r.p. Mniejsza lub równa 34 dBW

1) Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,70-11,70 GHz do odbioru związane jest z ryzykiem występowania szkodliwych zakłóceń ze strony urządzeń w służbie stałej typu punkt-punkt (linii radiowych) pracujących na podstawie wydanych pozwoleń radiowych.

Wykaz nr 2

Urządzenia typu HEST

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 14,00-14,25 GHz 29,50-30,00 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) 10,70-12,75 GHz1) 19,70-20,20 GHz 3 Dopuszczalna e.i.r.p. Większa niż 34 dBW i mniejsza lub równa 60 dBW 4 Dodatkowe ograniczenia Dla większej niż 34 dBW zastępczej mocy promieniowanej izotropowo (e.i.r.p.) spełnia się wymagania, które zapewniają zgodność z kryteriami ochrony HIRF statku powietrznego, przy zastosowaniu maksymalnego natężenia pola HIRF wynoszącego 190 V/m przy 14,00-14,25 GHz i 150 V/m przy 29,50-30,00 GHz. Urządzenia typu HEST działające z maksymalną mocą e.i.r.p. w sieciach TDMA są dopuszczone do użytkowania po uwzględnieniu cyklu pracy.

1) Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,70-11,70 GHz do odbioru związane jest z ryzykiem występowania szkodliwych zakłóceń ze strony urządzeń w służbie stałej typu punkt-punkt (linii radiowych) pracujących na podstawie wydanych pozwoleń radiowych.

Wykaz nr 3

Urządzenia typu AES

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 14,00-14,50 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) 10,70-11,70 GHz1) 12,50-12,75 GHz 3 Dopuszczalna e.i.r.p. Mniejsza lub równa 50 dBW 4 Dodatkowe ograniczenia Stacje AES mogą być używane, jeżeli spełniają następujące warunki: 1) są autoryzowane przez administrację kraju, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany; 2) są zgodne z wymaganiami określonymi w normie wprowadzającej normę ETSI EN 302 186; 3) są zgodne z zaleceniem ITU-R M.1643, w tym zasadniczymi wymaganiami odnoszącymi się odpowiednio do ochrony służby stałej (FS) oraz wspólnego wykorzystania zakresów przez służbę radioastronomiczną (RAS) i stacje AES, z uwzględnieniem wymagań zawartych w załącznikach decyzji ECC/DEC/(05)11; 4) działają pod kontrolą systemu sterującego siecią.

1) Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,70-11,70 GHz do odbioru związane jest z ryzykiem występowania szkodliwych zakłóceń ze strony urządzeń w służbie stałej typu punkt-punkt (linii radiowych) pracujących na podstawie wydanych pozwoleń radiowych.

Wykaz nr 4

Urządzenia typu ESV

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 14,00-14,50 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) 10,70-11,70 GHz1) 12,50-12,75 GHz 3 Dopuszczalna e.i.r.p. [-] 4 Dodatkowe ograniczenia Stacje ESV pracujące w ramach służby stałej satelitarnej mogą być używane, jeżeli spełniają następujące warunki: 1) są zgodne z Uchwałą 902 (WRC-03); 2) są zgodne z wymaganiami określonymi w normie wprowadzającej normę ETSI EN 302 340; 3) posiadają antenę o rozmiarze 0,6 m lub większym; 4) działają pod kontrolą systemu sterującego siecią; 5) operator sieci ESV sprawujący kontrolę nad transmisjami stacji ESV powiadomił właściwy urząd i dostarczył wymagane dane kontaktowe i techniczne.

1) Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,70-11,70 GHz do odbioru związane jest z ryzykiem występowania szkodliwych zakłóceń ze strony urządzeń w służbie stałej typu punkt-punkt (linii radiowych) pracujących na podstawie wydanych pozwoleń radiowych.

Wykaz nr 5

Urządzenia typu HDAFSS

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 29,50-30 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos- Ziemia) 17,30-17,70 GHz 19,70-20,20 GHz 3 Dopuszczalna e.i.r.p. [-] 4 Dodatkowe ograniczenia Urządzenia HDAFSS pracujące w ramach służby stałej satelitarnej mogą być używane, jeżeli spełniają następujące warunki: 1) wykorzystanie zakresów częstotliwości określonych w poz. 1 i 2 przez inne zastosowania w ramach służby FSS lub inne służby, dla których te zakresy są przeznaczone, nie ustanawia priorytetu wobec użytkowników tych samych służb; 2) pracują w zakresie częstotliwości 17,30-17,70 GHz, który pozostaje dostępny dla łączy dosyłowych pracujących w ramach służby BSS; 3) uwzględniają dodatkowe wymogi określone decyzjami ECC/DEC/(06) 02 i ECC/DEC/(06) 03 dla zakresów częstotliwości 19,7-20,2 GHz i 29,5-30,0 GHz.

Wykaz nr 6

Urządzenia typu UESFSS

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 27,5-27,8285 GHz 28,4445-28,9485 GHz 29,4525-29,5 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) [-] 3 Dopuszczalna e.i.r.p. Mniejsza lub równa 60 dBW 4 Dodatkowe ograniczenia Niekoordynowane stacje ziemskie służby stałej satelitarnej nadające w zakresie 27,5-29,5 GHz spełniają następujące wymagania: 1) poziom pozaosiowej gęstości widmowej mocy e.i.r.p. wypromieniowanej przez dowolną stację ziemską UESFSS w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby stałej (27,8285-28,4445 GHz, 28,8365-28,9485 GHz i 28,9485-29,4525 GHz) jest ograniczony do -35 dBW/MHz. Limit ten jest przestrzegany w każdym przypadku przez UESFSS promieniujące pod kątem 3 stopni lub mniejszym w odniesieniu do płaszczyzny lokalnego horyzontu; 2) kąt elewacji anteny jest większy niż 3 stopnie; 3) systemy służby FSS wykorzystujące niekoordynowane stacje UESFSS w zakresach częstotliwości: 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,9485 GHz i 29,4525-29,5 GHz wdrażają mechanizmy automatycznej kontroli mocy lub automatycznej kontroli wzmocnienia satelitarnego na tych stacjach; 4) stacje UESFSS nie używają częstotliwości bliższych niż 10 MHz od skraju pasma używanego przez służbę stałą; 5) dla zapewnienia zgodności z kryteriami ochrony HIRF dla statku powietrznego stosuje się maksymalne natężenie pola HIRF wynoszące 150 V/m; 6) urządzenia typu UESFSS działające z maksymalną mocą e.i.r.p. w sieciach TDMA są dopuszczone do użytkowania po uwzględnieniu cyklu pracy.

Wykaz nr 7

Urządzenia typu NGSO FSS

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 14,00-14,50 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) 10,70-12,75 GHz1) 3 Dopuszczalna e.i.r.p. Mniejsza lub równa 60 dBW 4 Dodatkowe ograniczenia Dla zapewnienia zgodności z kryteriami ochrony HIRF dla statku powietrznego stosuje się maksymalne natężenie pola HIRF wynoszące 190V/m w zakresie 14,00-14,5 GHz. Stacje ziemskie działające z maksymalną mocą e.i.r.p. w sieciach TDMA są dopuszczone do użytkowania po uwzględnieniu cyklu pracy.

1) Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,70-11,70 GHz do odbioru związane jest z ryzykiem występowania szkodliwych zakłóceń ze strony urządzeń w służbie stałej typu punkt-punkt (linii radiowych) pracujących na podstawie wydanych pozwoleń radiowych.

Wykaz nr 8

Urządzenia typu ESOMP

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne oraz obszar używania urządzeń 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,9485 GHz, 29,4525-30,00 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) 17,30-20,20 GHz 3 Dopuszczalna e.i.r.p. 1) maksymalna moc e.i.r.p. urządzeń ESOMP zainstalowanych na statkach powietrznych operujących w granicach lotniska, w tym na ziemi, wynosi 58,4 dBW; 2) maksymalna moc e.i.r.p. lądowych urządzeń ESOMP działających w granicach lotniska jest ograniczona do 52,4 dBW; 3) maksymalna moc e.i.r.p. ESOMP nieobjęta pkt 1 i 2, poza granicą lotniska lub na statkach morskich, jest ograniczona do 60 dBW. 4 Dodatkowe ograniczenia Urządzenia ESOMP działające w zakresach częstotliwości 17,3-19,7 GHz i 27,5-29,5 GHz dodatkowo spełniają następujące wymagania: 1) na terytorium danego państwa poziom pozaosiowej gęstości widmowej mocy e.i.r.p. wypromieniowanej przez dowolną stację ESOMP w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby stałej (27,8285-28,4445 GHz, 28,8365-28,9485 GHz i 28,9485-29,4525 GHz) jest ograniczony do -35 dBW/MHz. Limit ten jest przestrzegany w każdym przypadku przez urządzenia pracujące na platformach ESOMP na lądzie, na wodach terytorialnych lub na wodach wewnętrznych, promieniujące pod kątem 3 stopni lub mniejszym w odniesieniu do płaszczyzny lokalnego horyzontu; 2) stacje ESOMP nie wykorzystują częstotliwości leżących bliżej niż 10 MHz od skraju pasma wykorzystywanego przez służbę stałą; 3) kąt elewacji anteny jest większy niż 3 stopnie; 4) w przypadku terminali ESOMP zainstalowanych na statku powietrznym wartości PFD (dB (W/m2) w referencyjnej szerokości 14 MHz) na ziemi są następujące: -124,7 dla 0° ≤ δ ≤ 0,01° -120,9 + 1,9 log 10 (δ) dla 0,01° < δ ≤ 0,3° -116,2 + 11,0 log 10 (δ) dla 0,3° < δ ≤ 1,0° -116,2 + 18,0 log 10 (δ) dla 1,0° < δ ≤ 2,0° -117,9 + 23,7 log 10 (δ) dla 2,0° < δ ≤ 8,0° -96,5 dla 8,0° < δ ≤ 90,0° gdzie (δ) jest kątem padania na powierzchnię Ziemi (stopnie). Powyższe wartości PFD nie są zdefiniowane dla warunków "w wolnej przestrzeni". Dlatego przy ocenie zgodności terminala ESOMP z maską PFD należy uwzględnić pochłanianie atmosferyczne i wszelkie tłumienie spowodowane konstrukcją statku powietrznego; 5) w przypadku terminali ESOMP zainstalowanych na statkach morskich wartość progowa PFD wynosi -109 dB (W/m2) przy referencyjnej szerokości pasma 14 MHz na wysokości 20 metrów nad poziomem morza podczas odpływu; 6) w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi PFD określonymi w pkt 4 i 5 terminale ESOMP posiadają funkcje samokontroli i automatyczne mechanizmy (lokalnie lub pod kontrolą NCF) w celu zmniejszenia swojego e.i.r.p. lub zaprzestania transmisji.

Wykaz nr 9

Urządzenia typu NGSO ESOMP

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne oraz obszar używania urządzeń 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,8365 GHz, 29,5-30,00 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) 17,30-20,20 GHz 3 Dopuszczalna e.i.r.p. 1) maksymalna moc e.i.r.p. dla stacji ESOMP pracujących na statkach powietrznych w granicach lotnisk jest ograniczona do 58,4 dBW; 2) maksymalna moc e.i.r.p. dla stacji ESOMP pracujących na lądzie w granicach lotnisk jest ograniczona do 52,4 dBW; 3) maksymalna moc e.i.r.p. dla stacji ESOMP pracujących na lądzie poza granicami lotnisk jest ograniczona do 70 dBW; 4) maksymalna moc e.i.r.p. dla stacji ESOMP na statkach morskich jest ograniczona do 70 dBW. 4 Dodatkowe ograniczenia 1) poziom gęstości e.i.r.p. poza kierunkiem maksymalnego promieniowania dla każdej stacji ESOMP w zakresach częstotliwości służby stałej (27,8285-28,4445 GHz i 28,9485-29,1 GHz) jest ograniczony do -35 dBW/MHz. Limit ten jest przestrzegany w każdym przypadku przez urządzenia ESOMP na lądzie, na wodach terytorialnych lub na wodach wewnętrznych, promieniujące pod kątem 3 stopni lub mniejszym w odniesieniu do płaszczyzny lokalnego horyzontu; 2) stacje ESOMP nie wykorzystują częstotliwości leżących bliżej niż 10 MHz od skraju pasma wykorzystywanego przez służbę stałą; 3) kąt elewacji anteny jest większy niż 3 stopnie; 4) dla stacji ESOMP zamontowanych na pokładach statków morskich wartość progowa PFD wynosi -109 dB(W/m2) przy referencyjnej szerokości pasma 14 MHz na wysokości 20 metrów nad poziomem morza podczas odpływu; 5) dla stacji ESOMP zamontowanych na pokładach statków powietrznych wartości PFD przy referencyjnej szerokości pasma 14 MHz na powierzchni Ziemi są następujące: -124,7 for 0° ≤ δ ≤ 0,01° -120,9 + 1,9 log 10 (δ) dla 0,01° < δ ≤ 0,3° -116,2 + 11,0 log 10 (δ) dla 0,3° < δ ≤ 1,0° -116,2 + 18,0 log 10 (δ) dla 1,0° < δ ≤ 2,0° -117,9 + 23,7 log 10 (δ) dla 2,0° < δ ≤ 8,0° -96,5 for 8,0° < δ ≤ 90,0° gdzie (δ) jest kątem padania na powierzchnię Ziemi (stopnie); 6) w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi PFD określonymi w pkt 4 terminale ESOMP posiadają funkcje samokontroli i automatyczne mechanizmy (lokalnie lub pod kontrolą NCF) w celu zmniejszenia swojego e.i.r.p. lub zaprzestania transmisji.

Wykaz nr 10

Urządzenia typu GSO ESIM

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 14,00-14,50 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) 10,70-12,75 GHz1) 3 Dopuszczalna e.i.r.p. Mniejsza lub równa 54,5 dBW

1) Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,70-11,70 GHz do odbioru związane jest z ryzykiem występowania szkodliwych zakłóceń ze strony urządzeń w służbie stałej typu punkt-punkt (linii radiowych) pracujących na podstawie wydanych pozwoleń radiowych.

Wykaz nr 11

Urządzenia typu NGSO ESIM

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 14,00-14,50 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) 10,70-12,75 GHz1) 3 Dopuszczalna e.i.r.p. Mniejsza lub równa 54,5 dBW 4 Dodatkowe ograniczenia 1) dla zakresu częstotliwości 14,25-14,5 GHz, w celu ochrony systemów służby stałej, stosuje się wartości progowe PFD określone w pkt 2-4; 2) dla ESIM zamontowanych na statkach powietrznych wartości progowe PFD na powierzchni ziemi są następujące: -122 dB(W/(m² • MHz)) dla θ ≤ 5° -127 + θ dB(W/(m² • MHz)) dla 5° < θ ≤ 40° -87 dB(W/(m² • MHz)) dla 40° <θ ≤ 90° gdzie θ jest kątem nadejścia fali radiowej (stopnie powyżej płaszczyzny horyzontalnej); 3) dla terminali ESIM zainstalowanych na pokładach statków morskich wartość progowa PFD wynosi -116 dBW/m2/MHz na wysokości 80 metrów nad poziomem morza podczas odpływu; 4) dla terminali ESIM na lądzie wartość progowa PFD wynosi -116 dBW/m2/MHz na wysokości 30 metrów nad poziomem terenu; 5) dla zakresu częstotliwości 14,47-14,5 GHz terminale ESIM zamontowane na statkach powietrznych są zdolne do zaprzestania emisji, gdy znajdą się w bezpośredniej widoczności stacji RAS prowadzącej obserwacje w tym zakresie częstotliwości; 6) dla zakresu częstotliwości 14,47-14,5 GHz nie zostają przekroczone wartości progowe PFD określone w pkt 7 oraz 8; 7) dla terminali ESIM zainstalowanych na pokładach statków morskich wartość progowa PFD wynosząca -169 dBW/m2/(150 kHz) nie przekracza więcej niż przez 2% czasu; 8) dla terminali ESIM na lądzie wartość progowa PFD wynosząca -169 dBW/m2/(150 kHz) nie przekracza więcej niż przez 2% czasu; 9) terminale ESIM posiadają funkcje samokontroli i automatyczne mechanizmy (lokalnie lub pod kontrolą NCF) w celu zmniejszenia swojego e.i.r.p. lub zaprzestania transmisji.

1) Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,70-11,70 GHz do odbioru związane jest z ryzykiem występowania szkodliwych zakłóceń ze strony urządzeń w służbie stałej typu punkt-punkt (linii radiowych) pracujących na podstawie wydanych pozwoleń radiowych.

Wykaz nr 12

Urządzenia typu VSAT

Poz. Wyszczególnienie Zakresy częstotliwości, parametry techniczne 1 Zakres częstotliwości nadawczych (Ziemia-kosmos) 14,25-14,50 GHz 2 Zakres częstotliwości odbiorczych (kosmos-Ziemia) 10,70-11,70 GHz1) 3 Dopuszczalna e.i.r.p. Mniejsza lub równa 50 dBW 4 Dodatkowe ograniczenia Dla zapewnienia zgodności z kryteriami ochrony HIRF dla statku powietrznego stosuje się maksymalne natężenie pola HIRF wynoszące 190 V/m w zakresie 14,25-14,5 GHz. Stacje ziemskie działające z maksymalną mocą e.i.r.p. w sieciach TDMA są dopuszczone do użytkowania po uwzględnieniu cyklu pracy. Urządzenia VSAT spełniają wymagania określone w normie wprowadzającej normę ETSI EN 301 428.

1) Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,70-11,70 GHz do odbioru związane jest z ryzykiem występowania szkodliwych zakłóceń ze strony urządzeń w służbie stałej typu punkt-punkt (linii radiowych) pracujących na podstawie wydanych pozwoleń radiowych.

5) Wykaz uwzględnia także decyzję ECC/DEC(05)01 The use of the band 27,5-29,5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space), Approved 18 March 2005, amended 8 March 2019.