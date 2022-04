§ 2.

1. Dane, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, obejmują:

1) operacje wykonywane na automatach - w przypadku gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach lub w kasynach gry;

2) dane potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy - w przypadku zakładów wzajemnych na odgadywanie zdarzeń wirtualnych;

3) dane ekonomiczno-finansowe - w przypadku działalności prowadzonej na podstawie udzielonej koncesji lub w formie monopolu państwa;

4) liczbę graczy oraz inne dane statystyczne dotyczące graczy - w przypadku gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach;

5) dane służące sprawdzeniu zgodności prowadzonej działalności z udzieloną koncesją lub udzielonym zezwoleniem oraz z zatwierdzonym regulaminem gry hazardowej, a także służące kształtowaniu polityki w zakresie gier hazardowych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmują:

1) dane identyfikacyjne podmiotu:

a) nazwę podmiotu,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu;

2) ogólne dane finansowe, w tym:

a) przychody podmiotu ogółem oraz przychody z gier hazardowych,

b) koszty ogółem oraz wygrane w grach hazardowych i podatek od gier,

c) wynik finansowy brutto i netto podmiotu,

d) podatek dochodowy,

e) podstawę opodatkowania podatkiem od gier,

f) wysokość pobranego podatku od gier od podatników biorących udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera;

3) dane dodatkowe, w tym:

a) stan zatrudnienia w podmiocie:

- liczony jako średnia arytmetyczna stanów zatrudnienia w okresie sprawozdawczym oraz

- jako stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

b) liczbę eksploatowanych stołów do gier cylindrycznych, stołów do gier w karty, stołów do gier w kości oraz automatów do gier:

- liczoną jako średnia arytmetyczna w okresie sprawozdawczym oraz

- jako stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

c) liczbę kolektur gier liczbowych faktycznie prowadzonych przez podmiot oraz prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

d) liczbę funkcjonujących salonów gier na automatach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

e) liczbę poszczególnych gier hazardowych urządzanych przez podmiot od początku roku kalendarzowego;

4) szczegółowe dane finansowe w podziale na rodzaje gier, w tym:

a) przychód i wysokość wygranych,

b) wysokość wpisowego pobranego od zwycięzców, podstawę opodatkowania oraz wysokość pobranego podatku od gier - w przypadku turniejów gry pokera,

c) dopłaty, o których mowa w art. 80 ustawy.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obejmują:

1) dane o liczbie graczy w podziale na przedziały wiekowe na ostatni dzień okresu sprawozdawczego;

2) dane o aktywności graczy w okresie sprawozdawczym, w tym:

a) średni czas sesji gry,

b) liczbę sesji gry dłuższych niż 1 godzina,

c) liczbę osób samozawieszonych,

d) liczbę osób samowykluczonych;

3) dane o aktywności w grach w okresie sprawozdawczym, w tym:

a) depozyty ogółem,

b) stawki ogółem,

c) stawki wpłacone przy użyciu urządzenia z mobilnym systemem operacyjnym,

d) stawki wpłacone ze środków bonusowych,

e) wygrane ogółem,

f) środki pieniężne wypłacone z konta gracza na rachunek płatniczy gracza,

g) środki pieniężne wypłacone z konta gracza na rachunek płatniczy gracza lub w gotówce,

h) bonusy ogółem,

i) bonusy faktycznie przekazane na konto gracza,

j) liczbę udziałów w grze w podziale na stawki.

4. Przez sesję gry, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a i b, rozumie się czas liczony od:

1) zalogowania się gracza na koncie gracza do wylogowania się z tego konta lub

2) włożenia karty gracza do automatu do gier do wylogowania się gracza z automatu do gier.

5. Przez osobę samozawieszoną, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c, rozumie się gracza, który ustanowił przerwę w grze na okres co najmniej 24 godzin, jednak nie dłużej niż na 89 dni.

6. Przez osobę samowykluczoną, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d, rozumie się gracza, który wykluczył się z gry na okres co najmniej 90 dni.

7. Przez depozyt, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, rozumie się środki pieniężne wpłacone przez gracza na rachunek płatniczy podmiotu urządzającego gry hazardowe, przyporządkowane do konta gracza.

8. Przez stawki wpłacone ze środków bonusowych, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. d, rozumie się sumę stawek wpłaconych z bonusów i z wygranych ze stawek wpłaconych z bonusów, innych niż zgromadzone na koncie gracza.

9. Przez bonus, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. h, rozumie się dodatkowe środki pieniężne lub niepieniężne przeznaczone dla gracza przez podmiot urządzający gry hazardowe, przysługujące graczowi po spełnieniu warunków określonych przez ten podmiot, lub inne rodzaje zachęt pozwalające na udział w grze, w tym środki odzyskane z wcześniej wpłaconych stawek, w przypadku gdy zasiliły one konto gracza lub gdy gracz zaczął z nich korzystać.

10. Przez bonus faktycznie przekazany na konto gracza, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. i, rozumie się bonus przekazany przez podmiot urządzający gry hazardowe, który zasilił konto gracza po spełnieniu warunków określonych przez ten podmiot.

11. Przez udział w grze, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. j, rozumie się postawienie przez gracza jednej stawki w grze hazardowej prowadzonej przez podmiot ją urządzający.