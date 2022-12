§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz. U. poz. 935) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 2 w ust. 1 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym:

- lp. 6 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- lp. 8 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- lp. 10 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- lp. 12 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- lp. 20 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- lp. 24 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

b) w § 5 w ust. 2 wyrazy "pkt 1-3, 5-7 i 9" zastępuje się wyrazami "pkt 1, 2, 4-6 i 8",

c) w § 11 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "POM.08.Pw" zastępuje się wyrazami "POM.08.P",

d) w § 14:

- w ust. 31 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 35 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- w ust. 64 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 2 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- w ust. 66 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 13 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",

- w ust. 76 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 7 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",

- w ust. 77 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 4 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",

- w ust. 78 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 2 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",

- w ust. 79 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 5 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",

- w ust. 80 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 20 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",

- w ust. 85 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 95 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",

- w ust. 87 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym:

- - lp. 14 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- - lp. 16 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- w ust. 88 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym:

- - lp. 12 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- - lp. 14 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",

- - lp. 16 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4";

2) w załączniku nr 2:

a) w § 2 w tabeli w części:

- "8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO" pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w akwenie dopuszcza się poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż.",

- "13. INNE ISTOTNE INFORMACJE" w pkt 2 uchyla się lit. d,

b) w § 3 w tabeli w części "8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO" pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w akwenie dopuszcza się poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż.",

c) w § 9 w tabeli w części:

- "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ogranicza się wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów do obszaru objętego koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w celu wykonywania tej koncesji,",

- "9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU" pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pozyskiwanie energii odnawialnej - nie dopuszcza się, z wyjątkiem wznoszenia i wykorzystywania konstrukcji lub urządzeń służących do pozyskiwania energii odnawialnej ze słońca na sztucznych wyspach, konstrukcjach lub urządzeniach wzniesionych lub wykorzystywanych w celu wykonywania koncesji nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż;",

d) w § 42 w tabeli w części "12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU" w pkt 6 wyrazy "17 września" zastępuje się wyrazami "10 sierpnia",

e) w § 43 w tabeli w części "12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU" w pkt 7 wyrazy "17 września" zastępuje się wyrazami "10 sierpnia",

f) w § 51 w tabeli w części "11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU (wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)" w pkt 4 wyrazy "§ 3 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3 ust. 1",

g) w § 52 w tabeli w części "9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU" w pkt 1 wyrazy "§ 6 pkt 2" zastępuje się wyrazami "§ 6 ust. 2",

h) w § 53 w tabeli w części "9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU" w pkt 1 wyrazy "§ 6 pkt 2" zastępuje się wyrazami "§ 6 ust. 2",

i) w § 57 w tabeli w części "11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU (wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)" w pkt 4 wyrazy "§ 3 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3 ust. 1",

j) w § 78 w tabeli w części "9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU" w pkt 6 w lit. b wyrazy "7 pkt 3" zastępuje się wyrazami "7 pkt 5",

k) w § 89 w tabeli w części "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 4 w lit. a po wyrazach "§ 5 ust. 2" dodaje się wyrazy "załącznika nr 1",

l) w § 90 w tabeli w części "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 3 w lit. a wyrazy "§ 5 ust. 2 pkt 2-3" zastępuje się wyrazami "§ 5 ust. 2 załącznika nr 1",

m) w § 91 w tabeli w części "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 3 w lit. a wyrazy "§ 5 ust. 2 pkt 2-3" zastępuje się wyrazami "§ 5 ust. 2 załącznika nr 1",

n) w § 92 w tabeli w części "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 4 w lit. a wyrazy "§ 5 ust. 2 pkt 2-3" zastępuje się wyrazami "§ 5 ust. 2 załącznika nr 1",

o) w § 95 w tabeli w części "3. OPIS POŁOŻENIA" wyrazy "§ 14 ust. 1" zastępuje się wyrazami "§ 14 ust. 86",

p) w § 96 w tabeli w części "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "87.640.C podakwen" zastępuje się wyrazami "podakwen 87.640.C";

3) w załączniku nr 3:

a) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

"4.2. W osiemnastu z tych akwenów dopuszcza się konstrukcje służące poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż węglowodorów i wydobywaniu węglowodorów ze złóż. Funkcja ta została dopuszczona we wszystkich akwenach o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju położonych poza morzem terytorialnym oraz w jednym akwenie o tej funkcji położonym na obszarze morza terytorialnego (POM.08.P). Ograniczenie funkcji do wskazanych akwenów wynika z potrzeb minimalizacji konfliktów z turystyką nadmorską ważną dla rozwoju gmin nadmorskich, gdyż platformy to obiekty negatywnie wpływające na stan morskiego krajobrazu. Rozwiązanie to ma również zapewnić zrównoważony rozwój w sektorze morskim, koordynację działań podmiotów i sposobów wykorzystania morza oraz spójne zarządzanie obszarami morskimi. Materiał planistyczny wskazuje bowiem na wysoki stopień ryzyka zanieczyszczenia obszarów brzegowych rozlewami olejowymi w wyniku zdarzeń losowych z udziałem platform posadowionych blisko brzegu.",

b) w pkt 4.3. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W siedemnastu z tych akwenów dopuszczono także funkcję akwakultura jako synergiczną do wydobywania węglowodorów ze złóż pod warunkiem zachowania tej synergii jako wtórnej funkcji w stosunku do wydobycia.",

c) w pkt 4.7. wyrazy "(§ 5 ust. 3)" zastępuje się wyrazami "(§ 5 ust. 3 załącznika nr 1)",

d) w części "RYSUNEK UWARUNKOWAŃ" arkusze B1-C3 otrzymują brzmienie: