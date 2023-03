§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2154) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 po wyrazach „liczbie klasyfikacyjnej statku powietrznego - ACN (Aircraft classification number)," dodaje się wyrazy „wskaźniku klasyfikacji nawierzchni - PCR (Pavement classification rating), wskaźniku klasyfikacji statku powietrznego - ACR (Aircraft classification rating),",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) SNOWTAM - należy przez to rozumieć NOTAM oddzielnej serii, o którym mowa w pkt 231 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.2));",

c) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) Załączniku 14 tom I - należy przez to rozumieć Załącznik 14 „Lotniska" tom I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.3)), ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 41) (w brzmieniu z dnia 2 lipca 2021 r.);

4) Załączniku 14 tom II - należy przez to rozumieć Załącznik 14 „Lotniska" tom II „Lotniska dla śmigłowców" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 42) (w brzmieniu z dnia 2 lipca 2021 r.).";

2) w § 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska", z wyłączeniem pkt 2.9.7 i 2.9.8;",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rozdziale 10 „Obsługa techniczna lotniska", z wyłączeniem pkt 10.2.5 i 10.5.13.",

c) uchyla się pkt 9-12;



3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonywanie operacji lotniczych na lotnisku, o którym mowa w § 1 pkt 1, przez statki powietrzne, których wskaźnik klasyfikacji statku powietrznego - ACR (Aircraft classification rating) jest większy od wskaźnika klasyfikacji nawierzchni - PCR (Pavement classification rating) ustalonego dla danej drogi startowej o nawierzchni sztucznej, jest dopuszczalne pod warunkiem określenia przez zarządzającego lotniskiem kryteriów, o których mowa w rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska" pkt 2.6a.7 Załącznika 14 tom I, pozwalających na kontrolę użytkowania drogi startowej o nawierzchni sztucznej dla danego typu operacji lotniczej.",



b) uchyla się ust. 2;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Wymagania określone w rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska":

1) pkt 2.6 Załącznika 14 tom I stosuje się do dnia 27 listopada 2024 r.;

2) pkt 2.6a Załącznika 14 tom I stosuje się od dnia 28 listopada 2024 r.

2. Zarządzający lotniskiem zapewnia, że informacje o warunkach w polu ruchu naziemnego dotyczące zanieczyszczeń w postaci śniegu, topniejącego śniegu, lodu, szadzi (szronu) oraz stojącej wody lub wody zmieszanej ze śniegiem, topniejącym śniegiem, lodem lub szadzią (szronem), o których mowa w rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska" pkt 2.9.2 lit. c i e Załącznika 14 tom I, są przekazywane za pomocą SNOWTAM. SNOWTAM zawiera informacje w kolejności przedstawionej w formularzu SNOWTAM określonym w dodatku 3 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011.

3. Zarządzający lotniskiem ocenia warunki na nawierzchni drogi startowej. W przypadku gdy na czynnej drodze startowej występują zanieczyszczenia w postaci śniegu, topniejącego śniegu, lodu, szadzi (szronu) oraz stojącej wody lub wody zmieszanej ze śniegiem, topniejącym śniegiem, lodem lub szadzią (szronem), o których mowa w rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska" pkt 2.9.2 lit. c i e Załącznika 14 tom I, informacje o tych zanieczyszczeniach zarządzający lotniskiem zgłasza, w odniesieniu do każdej jednej trzeciej części drogi startowej, korzystając ze standardowego raportu o warunkach na drodze startowej (RCR), który opracowuje zgodnie z wymaganiami sekcji 6 Załącznika A do Załącznika 14 tom I.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Minimalny współczynnik tarcia nawierzchni sztucznej drogi startowej, o którym mowa w rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne" pkt 3.1.23 i w rozdziale 10 „Obsługa techniczna lotniska" pkt 10.2.3 Załącznika 14 tom I, określa się zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

2. Pomiary współczynnika tarcia nawierzchni sztucznej drogi startowej, o których mowa w rozdziale 10 „Obsługa techniczna lotniska" pkt 10.2.5 Załącznika 14 tom I, są wykonywane przy użyciu urządzenia do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia wyposażonego w układ samozraszający, które spełnia kryteria określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Światła przeszkodowe, o których mowa w rozdziale 8 „Systemy elektryczne" pkt 8.1.10 lit. b Załącznika 14 tom I, zlokalizowane w pasie drogi startowej, mają zapewnione rezerwowe źródło zasilania.";

7) w § 13:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe", z wyłączeniem pkt 5.3.13 i 5.3.14.",

b) uchyla się pkt 5;

8) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 do rozporządzenia i uchyla się;

9) dodaje się załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.