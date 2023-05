§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1755) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wyrazy „*** W przypadku dzieci do ukończenia 3 roku życia wpisać: „nie ma zastosowania"." zastępuje się wyrazami „*** W przypadku dzieci do ukończenia 3. roku życia lub chorych na AIDS wpisać: „nie ma zastosowania".".