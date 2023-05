§ 3.

Żołnierze noszą uzbrojenie przy realizacji zadań służbowych w następujący sposób:

1) broń krótką (pistolety, rewolwery):

a) w kaburze na pasie oficerskim, na prawym lub lewym boku - w składzie ubioru służbowego,

b) w kaburze na pasie żołnierskim, pasie do munduru polowego lub pasie udowym, na prawym lub lewym boku - w składzie ubioru polowego, ćwiczebnego i specjalnego,

c) w kaburze na pasku skórzanym do spodni wyjściowych, na prawym lub lewym boku - w zestawie z koszulobluzą z krótkimi i długimi rękawami,

d) w kaburze na rapciach, na prawym lub lewym boku - z kurtką munduru, kurtką wyjściową, kurtką wiatrówką, bluzą olimpijką Sił Powietrznych i bluzą olimpijką damską Sił Powietrznych,

e) w kaburze operacyjnej na szelkach lub pasie - do ubioru cywilnego lub munduru,

f) w białej kaburze na pasie koloru białego, na prawym lub lewym boku - w przypadku żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;

2) broń długą (subkarabinki, karabinki, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, granatniki) na pasie broni w położeniu:

a) „przez plecy",

b) „na pas",

c) „przez pierś",

d) „przez kark",

e) „bojowym";

3) pistolet maszynowy z kolbą złożoną w kaburze na pasku przez ramię;

4) broń białą:

a) kordzik - do ubioru galowego na rapciach zawieszonych na pasku skórzanym do spodni z lewej strony, skierowany rękojeścią do przodu, z ostrzem opadającym lekko w dół; długość przedniego rapcia powinna być taka, aby górna krawędź rękojeści kordzika przylegała do dolnej krawędzi kurtki; tylny rapeć powinien być około 5 cm dłuższy od przedniego,

b) szablę - w pododdziałach reprezentacyjnych do ubioru służbowego na rapciach lub na żabce, na pasie oficerskim z koalicyjką, na lewym boku wzdłuż bocznego szwu spodni, z tym że w Marynarce Wojennej bez koalicyjki.